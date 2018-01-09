6 張圖教你如何打造有烤肉區、木頭露台的超可愛庭院

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當一個建築專案展開時，無論它是戶外或室內空間，我們都必須以充滿熱情的想法去構思，創造出具有幸福感的空間。庭院的設計尤其要講究使用時的氛圍與感覺。位於墨西哥城樹木繁茂的地區，就有這麼一座擁有庭院的老住宅，由於主人喜歡邀請嘉賓來此舉辦活動，設計師幫他打造出洋溢著溫馨氣氛的好場域，搭配很速配的傢具，營造出有如世外桃源的開趴樂園。現在就趕快跟著我們來參觀吧！
這處庭院採用混凝土和木料為主要建材，建築師在維持空間用途的前提下，將它重新整理過，留下了可供陸地及水生植物繁衍的綠地和水池，和諧的空間令人一見便心生愉悅～
為了營造出自然質樸的吸引力，這座木造平台採用舊的鐵路枕木來建造，實現了與大自然和歷史遺蹟之間的和諧共榮。
石砌牆面、天然石塊、帶鏽鐵件，加上池塘和石造壁爐，樸素的調性創造出溫暖迷人的觀感～
建築師選用的建築材料，具有能夠彼此相融的調性，構成歷久不衰的美學。包括圍牆、火爐、地板和池塘等，都可以觀察到所選材料一致性的美感～
屬於大自然的元素，像是植物、泥土、石塊和木材，組合起來的庭院景觀令人稱賞不已！
每一個細節都經過事前的琢磨，將空間調性詮釋到極致。例如這款復古風的傢具，設計簡單又實用，鑄鐵的材質和構造，儼然是一項難得的現代藝術～
最後來看看這張美麗的照片。這座庭院整合了所有用途，舉凡客廳、酒吧櫃檯、餐廳，全都一應俱全。你可以在這裡觀賞日出，夕落時在此沈思。可愛的花園、池塘、陽光和大自然，將伴隨你度過每一個晨昏～
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