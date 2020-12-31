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7 款帶給你豐富靈感的廚房流理台設計

Genie Chien Genie Chien
Moradia no Porto, Vilaça Interiores Vilaça Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房裡有許多引人注目的元素。從顏色到配件，從塗層到傢具，每一項細節在基本的功能性之外，也都能構成吸睛的要素。比如說流理台，廚房的流理台是這個空間的「必需品」之一，它不僅具備實質上的用途，還能徹底改變烹飪重地予人的印象。選擇合適的流理台不僅可以讓你的家居裝潢效果，特別是廚房的裝潢效果大大提升，還有助於讓整個空間看起來更加有層次感和流動感，有水的地方就會有天然的活力，而流理台正好是體現這種動態感受和效果的絕佳之地。

在今天的點子簿中，我們要介紹給你 7 款很有啟發性的流理台面設計，讓你從中找出自己需要的款式。如果你有更多問題，也可以與我們的專家直接聯繫喔～立刻一起來參觀吧！說不定其中就有你喜歡的設計喔～

1. 圓弧形檯面

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設計一款現代化廚房，要考慮的不僅僅是簡單的配色問題。如果你想讓空間充滿獨特的魅力，卻又不想採用過於繁複的線條，不妨考慮這款帶有美麗圓弧的款式。簡約的黑白雙色對比，加上光滑圓融的造型，完全打破了傳統設計的格局～ 

2. 高低層次的流理台水槽設計

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流理台的櫃面通常必須能容納各種小型電器和配件，為了節省空間，現在愈來愈流行整合多種功能的設計。照片中的這款廚房洗手台，將高低不同層次的水槽整合進台面中，優雅的嵌入型裝置，方便你同時處理不同的廚事。

3. L 型設計

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倘若廚房的空間有限，很難裝置傳統型的流理台，這款 L 型設計就是完美的解決方案！它可以根據你的可用空間，沿著牆面創造出充裕的工作檯面，同時還提供 2 個水槽，讓你可以同時進行多種洗滌作業，堪稱是非常實用的設計。

​4. 高超的組合

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Esboçosigma, Lda

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如果你追求簡約主義，這款設計會是絕佳的靈感來源！極簡的雙色調搭配，散發出溫馨的質感。上下方都有超大的收納功能，加上一字型的檯面設計，讓繁複的廚事更得心應手～

5. 中島式設計

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在廚房的設計中，最受歡迎的首推有中島的款式。這種類型的設計，首要條件是空間不能太狹小。倘若你的廚房合適，可以採用這款融合多功能的流理臺，一邊可以用來料理，另一邊則可以充當用餐空間，讓廚師和食客可以盡情交談。

6. 大理石材

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廚房檯面的材料，也是我們在選購時重要的考量之一。像這款大理石表面的流理台，優雅的質感讓人幾乎無法抗拒！此外，它還延伸出一個嵌牆式的層櫃，美觀實用的造型，讓你可以當作展示櫃使用。

7. 結合用餐功能

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JMdesign

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這款流理台本身具備寬敞的工作空間，另一側還延伸出可供用餐的桌面和椅組。倘若你喜歡親友共餐時的愉快氛圍，這款設計可以滿足賓主盡歡的聚會時間！

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