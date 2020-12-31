7 款帶給你豐富靈感的廚房流理台設計

廚房裡有許多引人注目的元素。從顏色到配件，從塗層到傢具，每一項細節在基本的功能性之外，也都能構成吸睛的要素。比如說流理台，廚房的流理台是這個空間的「必需品」之一，它不僅具備實質上的用途，還能徹底改變烹飪重地予人的印象。選擇合適的流理台不僅可以讓你的家居裝潢效果，特別是廚房的裝潢效果大大提升，還有助於讓整個空間看起來更加有層次感和流動感，有水的地方就會有天然的活力，而流理台正好是體現這種動態感受和效果的絕佳之地。

在今天的點子簿中，我們要介紹給你 7 款很有啟發性的流理台面設計，讓你從中找出自己需要的款式。如果你有更多問題，也可以與我們的專家直接聯繫喔～立刻一起來參觀吧！說不定其中就有你喜歡的設計喔～