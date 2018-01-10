14 種超適合發呆看書的愜意休息區

不管你家大或小，你一定可以佈置出一個你喜歡的角落，成為個人專屬的小空間，像是發呆亭一樣可以讓你自在休憩。
有些人利用窗邊的角落、或是善用一整間書房，設計師都能為你找到適合自己的設計，以下我們要帶你去看多個案例，相信可以給你帶來一些佈置裝潢的靈感！
這裡的牆面像有禪意一般擺放輕透小巧的玻璃裝飾品、瓷器與玻璃櫃，讓整個櫃子看起來就很有穿透感！
在沙發前擺放一盆栽就能創造綠意的角落！
這裡使用整面木頭牆，讓空間都溫暖了起來，看著木頭紋路發呆也是一個好選擇呀！
椅子、桌子與木頭牆面都搭配的很剛好，整體色系也呈現品味！
咖啡店的元素就是要有極簡但多元的裝飾品，像是地上擺放雜誌的牛皮置物箱、與牛皮椅子呼應，桌上一定要有雜誌與盆栽，燈飾也不能過於簡單，牆面也可以增加文字元素就是一間屬於你的咖啡店！
這裡的裝飾品呈現一致的氛圍，像是豪宅一般的壁爐，配上雕像裝飾品，讓這裡看起來像個小收藏美術館一般的有趣！
豪宅就用地毯與燈光營造屬於自己的放空角落吧！這裡不吝嗇的空間作為書房與休憩空間，想要開個讀書會也不是問題！
這個空間擺放屋主喜歡的鋼琴之外，也有一張專屬的單人沙發，想放空就往外看，想與家人互動也能一起平行坐著，是個不錯的好選擇！
這個獨立空間有自己的對外窗，善用空間擺放沙發床，狹長的讓人很有安全感，沙發也只能一個人坐臥，就是不要別人來打擾！
這個空間是實用的書桌與單人沙發組成，想認真書寫就坐在書桌上，想一個人放空就坐沙發上。這裡用了原木與白色桌椅的搭配，讓人覺得清新無負擔。
總是幻想客廳要有火爐的你，一定不能錯過這個選擇！在一旁擺放單人沙發，不用太裝飾品，只要一個枕頭一個毯子，就是你最好的放空夥伴！
最常見到窗戶旁邊就是自己的沙發角落，不管何時只要坐在這裡就是請勿打擾，有點宮廷風格的設計，也是很多人喜歡的風格。
有這樣大片的落地窗，千萬不要錯過！就是選貴妃椅、懶人椅、單人沙發最佳的擺放處，挑選一個超度相當的小邊桌與高角燈，一起打造愜意的放空角落！
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