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14 種超適合發呆看書的愜意休息區

Peggy Yu Peggy Yu
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不管你家大或小，你一定可以佈置出一個你喜歡的角落，成為個人專屬的小空間，像是發呆亭一樣可以讓你自在休憩。

有些人利用窗邊的角落、或是善用一整間書房，設計師都能為你找到適合自己的設計，以下我們要帶你去看多個案例，相信可以給你帶來一些佈置裝潢的靈感！

1.有點綠意的角落

休憩區 樸十設計有限公司 SIMPURE Design 書房/辦公室
樸十設計有限公司 SIMPURE Design

休憩區

樸十設計有限公司 SIMPURE Design
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這裡的牆面像有禪意一般擺放輕透小巧的玻璃裝飾品、瓷器與玻璃櫃，讓整個櫃子看起來就很有穿透感！

在沙發前擺放一盆栽就能創造綠意的角落！

2.收納櫃的一側就是發呆亭

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辰林設計

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辰林設計
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這裡倚靠著窗戶就能發呆一整天，牆壁收納櫃就擺放自己喜歡的書，可以挑選想看小說、配咖啡就能一個人悠閒度過假日！

3.配上有意境的畫

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不知道裝飾什麼的時候，不如搭配一幅有意境的畫吧！呈現自己的品味之外，也能替整個角落帶來放鬆的氛圍！

4.木頭的牆面就是威

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夏禾創作有限公司

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夏禾創作有限公司
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這裡使用整面木頭牆，讓空間都溫暖了起來，看著木頭紋路發呆也是一個好選擇呀！

椅子、桌子與木頭牆面都搭配的很剛好，整體色系也呈現品味！

5.像咖啡店一樣的角落

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咖啡店的元素就是要有極簡但多元的裝飾品，像是地上擺放雜誌的牛皮置物箱、與牛皮椅子呼應，桌上一定要有雜誌與盆栽，燈飾也不能過於簡單，牆面也可以增加文字元素就是一間屬於你的咖啡店！

6.用搖擺的椅子當成角落的重點吧

​Roller Rocking Chair By Hedayat Ltd 客廳 rocking chair
By Hedayat Ltd

​Roller Rocking Chair

By Hedayat Ltd
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這裡的裝飾品呈現一致的氛圍，像是豪宅一般的壁爐，配上雕像裝飾品，讓這裡看起來像個小收藏美術館一般的有趣！

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7.豪宅的專屬角落

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十邑設計 王勝正 Posamo Design

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豪宅就用地毯與燈光營造屬於自己的放空角落吧！這裡不吝嗇的空間作為書房與休憩空間，想要開個讀書會也不是問題！

8.利用外推的陽台吧

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家的風景

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這個空間擺放屋主喜歡的鋼琴之外，也有一張專屬的單人沙發，想放空就往外看，想與家人互動也能一起平行坐著，是個不錯的好選擇！

9.拉門設計

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築川設計

樸．淨

築川設計
築川設計
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這個空間相當有隱秘性，有木頭拉門、關上就是一個獨立的房間，挑選懶人椅還可以變身成單人床，是一間現成的客房！

一旁桌燈也可愛的讓人想打包帶回家！

9.獨立小角落

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這個獨立空間有自己的對外窗，善用空間擺放沙發床，狹長的讓人很有安全感，沙發也只能一個人坐臥，就是不要別人來打擾！

10.書桌與沙發椅

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Nice home barcelona

Nice home barcelona
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這個空間是實用的書桌與單人沙發組成，想認真書寫就坐在書桌上，想一個人放空就坐沙發上。這裡用了原木與白色桌椅的搭配，讓人覺得清新無負擔。

11.放空的秘密基地

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달달하우스

달달하우스
달달하우스
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若空間允許，將一整個空間做成密室一般、特別開挖出來的小洞穴，讓人覺得更有趣！

放一組懶人沙發、彷彿席地而坐，地板上矮小圓桌也很搭配！

12.火爐旁的空間

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Loaf

Slowcoach love seat

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Loaf
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總是幻想客廳要有火爐的你，一定不能錯過這個選擇！在一旁擺放單人沙發，不用太裝飾品，只要一個枕頭一個毯子，就是你最好的放空夥伴！

13.宮廷風角落

古典柔軟的傢俱搭配碎花窗簾迎著大面積的八角窗，營造輕鬆典雅的氛圍 弘悅國際室內裝修有限公司 客廳 水泥 White
弘悅國際室內裝修有限公司

古典柔軟的傢俱搭配碎花窗簾迎著大面積的八角窗，營造輕鬆典雅的氛圍

弘悅國際室內裝修有限公司
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最常見到窗戶旁邊就是自己的沙發角落，不管何時只要坐在這裡就是請勿打擾，有點宮廷風格的設計，也是很多人喜歡的風格。

14.善用落地窗

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Danyela Corrêa Arquitetura

Danyela Corrêa Arquitetura
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有這樣大片的落地窗，千萬不要錯過！就是選貴妃椅、懶人椅、單人沙發最佳的擺放處，挑選一個超度相當的小邊桌與高角燈，一起打造愜意的放空角落！

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