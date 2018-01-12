美麗套房：整合臥室與浴室的 7 款設計

現代許多的裝置，都是運用玻璃來創造豪華的觀感。這間浴室採用玻璃門來和臥室作區隔，在視覺上絲毫不會造成阻斷性。這樣把淋浴間和洗手間隔到滑動玻璃門之後，堪稱兼具美學的手筆～
這款設計相當引人注目。在浴室和臥室之間的這項裝置，具有兩用的功能。在臥室的這一面，它可以作為床頭板使用；另一面則成了保護浴室隱私性的隔牆。自然光線進到室內，可以同時照亮臥室和浴室兩個空間。
在淋浴間內沖完澡之後，一跨步便可以進入更衣室，直接換裝更衣，動線流暢到不行！中間只用一道滑動玻璃門來隔間，非常適合講究效率的你。
在這座房子裡，臥室和浴室之間沒有分隔。儘管不設置實質的門面，但是不同功能的空間還是可以利用地板材質來分區。在臥榻的這邊是採用鑲木地板，在浴室那邊則是採用瓷磚。
這道通往浴室的門，具有強大的偽裝功能，你大概只能在間諜電影裡才會見得到！當它閉闔時，浴室便從眼前完全隱身～
區隔空間的手筆層出不窮，這款完全不靠任何避鎖式的設計，在全面開放的空間裡，只利用屋內的樑柱，便將客廳、臥室和浴室，標記出截然不同的功能性。
在這處空間裡，浴缸和馬桶是設在浴室中，洗臉盆則設在臥室裡。儘管中間有道牆面分隔，但地面的裝飾瓷磚則採用同款，讓兩個空間的調性彼此連貫。
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