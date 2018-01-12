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美麗套房：整合臥室與浴室的 7 款設計

Genie Chien Genie Chien
homify 臥室
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早期我們只能在高檔的飯店內，看見臥室結合浴室的設計。時至於今，臥室內設置浴室的組合，老早就是隨處可見。在主臥室內配置單獨使用的浴室，也不是豪宅才能享有的配備，在眾多小住家裡，這樣的設計可以讓動線更流暢，生活更便捷，已是非常大眾化的作法。今天我們為你蒐集到 7 款臥室結合浴室的款式，設計師採用的手法相當多元化，各具巧妙之處，你一定可以從中找到一款最適合自家的設計！立刻一起來挑選吧～

1. ​玻璃牆後的浴室

homify 臥室
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現代許多的裝置，都是運用玻璃來創造豪華的觀感。這間浴室採用玻璃門來和臥室作區隔，在視覺上絲毫不會造成阻斷性。這樣把淋浴間和洗手間隔到滑動玻璃門之後，堪稱兼具美學的手筆～

​2. 床頭設計

homify 浴室
homify

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這款設計相當引人注目。在浴室和臥室之間的這項裝置，具有兩用的功能。在臥室的這一面，它可以作為床頭板使用；另一面則成了保護浴室隱私性的隔牆。自然光線進到室內，可以同時照亮臥室和浴室兩個空間。

3. ​浴室直通更衣間

CASA LL, Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office 浴室
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

在淋浴間內沖完澡之後，一跨步便可以進入更衣室，直接換裝更衣，動線流暢到不行！中間只用一道滑動玻璃門來隔間，非常適合講究效率的你。

4. 以地板材料來區隔

PISO SALVA46, Miel Arquitectos Miel Arquitectos 臥室
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

在這座房子裡，臥室和浴室之間沒有分隔。儘管不設置實質的門面，但是不同功能的空間還是可以利用地板材質來分區。在臥榻的這邊是採用鑲木地板，在浴室那邊則是採用瓷磚。 

5. 背後的秘密之門

Casa en Malaga, Artemark Global Artemark Global 臥室
Artemark Global

Artemark Global
Artemark Global
Artemark Global

這道通往浴室的門，具有強大的偽裝功能，你大概只能在間諜電影裡才會見得到！當它閉闔時，浴室便從眼前完全隱身～ 

6. 開放式格局

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos 臥室
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

區隔空間的手筆層出不窮，這款完全不靠任何避鎖式的設計，在全面開放的空間裡，只利用屋內的樑柱，便將客廳、臥室和浴室，標記出截然不同的功能性。

7. ​兩段式設計

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在這處空間裡，浴缸和馬桶是設在浴室中，洗臉盆則設在臥室裡。儘管中間有道牆面分隔，但地面的裝飾瓷磚則採用同款，讓兩個空間的調性彼此連貫。

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