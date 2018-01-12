美麗套房：整合臥室與浴室的 7 款設計

早期我們只能在高檔的飯店內，看見臥室結合浴室的設計。時至於今，臥室內設置浴室的組合，老早就是隨處可見。在主臥室內配置單獨使用的浴室，也不是豪宅才能享有的配備，在眾多小住家裡，這樣的設計可以讓動線更流暢，生活更便捷，已是非常大眾化的作法。今天我們為你蒐集到 7 款臥室結合浴室的款式，設計師採用的手法相當多元化，各具巧妙之處，你一定可以從中找到一款最適合自家的設計！立刻一起來挑選吧～