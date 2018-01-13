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6 款超美麗的開放式廚房

Genie Chien Genie Chien
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開放式廚房是近年來住宅設計中常見的格局。採用開放式佈局，可以在烹飪的同時與在客廳和餐廳的親友進行溝通，這種通稱為 LDK 的空間規劃，被視為是最能連繫起人與人之間情誼的設計，在作菜與用餐的同時，更能珍惜並培養人際關係。開放式廚房有各種各樣的佈局，什麼樣的方案最適合你呢？今天我們將介紹給你 6 款開放式廚房，同時也分析這種設計的優缺點，立刻就一起來瞭解吧！

1. 起居空間的中心

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ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
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開放式廚房的設計，通常會整合餐飲區域及客廳空間，從廚房的角度，便能將餐廳和客廳一覽無遺。當你在作菜時，你可以時時感受到家人就在身邊，並且隨時與來訪的客人進行對話。廚房可以成為居家的中心，不再是封閉獨立的空間。

2. 方便的佈局

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開放式廚房應該如何佈局呢？你可以選擇的款式相當多樣化，但為了讓日常工作更為方便舒適，你必須考量工作檯面的高度、櫥櫃的數量和位置、水槽和灶具的設置，此外，冰箱、洗手檯、爐灶和櫃面，各種主要設備之間的位置和動線，都要事前規劃周詳，使用起來才不會發生不適感～

3. ​流暢的動線

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Churchwood Design

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Churchwood Design
Churchwood Design
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開放式廚房中的水槽和爐子的位置關係，是非常重要的考慮因素。當你從冰箱中取出蔬菜，拿到水槽下清洗，接下來得把洗好的蔬菜移到爐灶上烹飪，這些動作之間必須要有流暢的動線。倘若水槽和爐子不在同一個工作檯面上，在搬運配料的過程中，很容易弄髒地板。事前將這些都納入考量，日後使用時就能感受到輕鬆舒暢。 

4. 清爽的設計

スキップフロアが生み出す贅沢空間の家, AD-HOUSE／株式会社大喜建設 AD-HOUSE／株式会社大喜建設 廚房
AD-HOUSE／株式会社大喜建設

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AD-HOUSE／株式会社大喜建設
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開放式廚房可與室內空間整合在一起，堪稱是設計上的一大優勢，但是爐灶如果很靠近客廳，作菜時的油污飛濺，也容易造成起居空間髒污。在此情況下，有設計師研發出這款將爐灶區域與其他空間作一區隔的透明玻璃，它可以防止油灰及煙塵飛散，讓空間維持清爽。

5. 容易清理的佈局

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同樣地，這處開放式廚房的設計，也具有防止油污四散的功能。工作空間採用 U 形構造，爐灶設在凹進的地方，如此一來，不僅油污不易污染其他空間，同時食物的氣味也容易透過排油煙機去除掉。前方的檯面設置得較高，從別的區塊不容易看到工作的全景，讓廚師工作起來更感自在。

6. 不開放的開放式廚房

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株式会社 井川建築設計事務所

株式会社 井川建築設計事務所
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開放式廚房予人寬敞舒適感，但對於那些不喜歡在他人眼前露出油污雙手，或是擔心別人看到零亂空間的廚師來說，可能會有些心理上的障礙。倘若你也有這種顧慮，我們建議你採用這款設計，前方的半開放式牆面可以把你的雙手隱藏起來，油煙也不會四處散布，玻璃隔板讓你能夠和家人親友對話，堪稱是相當理想的佈局。

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