6 款超美麗的開放式廚房

開放式廚房是近年來住宅設計中常見的格局。採用開放式佈局，可以在烹飪的同時與在客廳和餐廳的親友進行溝通，這種通稱為 LDK 的空間規劃，被視為是最能連繫起人與人之間情誼的設計，在作菜與用餐的同時，更能珍惜並培養人際關係。開放式廚房有各種各樣的佈局，什麼樣的方案最適合你呢？今天我們將介紹給你 6 款開放式廚房，同時也分析這種設計的優缺點，立刻就一起來瞭解吧！