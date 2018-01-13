花園內的小屋：一個功能超齊全的世外桃源

倘若你的花園中有些空間可以利用，地點又剛好位於一棵大樹下，這可真是蓋起這麼一座花園小洋房的絕佳地點！空間不必很大，只要可供個人放鬆休閒即可。採用暗色的木頭作為主要建材，可以營造出避世桃源的調性，既不會太過花俏引人注目，同時也符合低調隱居的特性～
儘管這座小棚屋的空間小巧，但是半開放式的構造顯得相當通風輕盈。它不僅擁有多扇門窗，百葉窗簾設計更創造出很美麗的觀感。看著它的側顏，你還能不心動嗎？
既然是位於花園裡，這處空間可以裝置成一座小溫室。裡頭擺置你要培育的植物，同時也可集中儲放園藝設備。簡單的空間佈局，裝置起一些層架，牆面上也可安裝可以吊掛衣服的掛勾。這處空間顯得舒適又溫馨，讓人可以在此勞動和休閒。
倘若家中有成長中的好動青少年，或者你本身就是個多才多藝的大孩子，這裡正好可以滿足你們揮灑才藝。準備一些大型收納箱，當活動結束後，可以把用具器品收存好，整整齊齊地擺放，讓大人不必再跟在背後收拾殘局，藉此培養起自理的好習慣來。
從公司裡帶回了做不完的工作，偏偏屋裡又太過吵雜，很難靜下心來趕工嗎？此時，只要帶上你的筆記型電腦，徹退到這處安靜的空間，你就可以繼續專心趕工作，透過小窗不時瀏覽一下戶外花園美景，讓腦筋休息一下。
設計師們想到的不只是白天的時光，當夜幕降臨，這裡成了黑暗中最神奇浪漫的地方！木棚外安裝了明亮的照明設備，與棚內透出的溫暖光線互為呼應，美到讓你捨不得進屋去休息～
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