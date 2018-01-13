花園內的小屋：一個功能超齊全的世外桃源

你喜歡在自家庭院裡擁有一處可以獨處的小空間嗎？或許你已經有一座小棚屋，它可以創造出更多的起居空間，也可以當作俗世塵囂中的小小避難所。你可以從繁忙的日常生活中撤退，到此沈澱靜思，重拾生活的動能。倘若你已經擁有這麼一處小小桃花源，你想如何裝飾它呢？今天我們要為你介紹一些很棒的範例，重新裝造後的空間，既可當作臨時客房、工作室，也可充當自我娛樂的休閒空間。立刻一起來參觀吧！