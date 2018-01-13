6個讓你展現自我風格的裝潢元素

你的正門是你家的門面 ，這意味著每一個進入的人都會看到它。而根據色彩心理學，選擇一個紅色的前門，代表你不懼於表達自己的價值觀、信念和觀點，這是最常被聯想到的概念。
藍色帶給人更加冷靜和保留，而選擇綠色的大多相信傳統方式和價值觀。
如果你的前門是黑色的？那麼你是保守、或前衛的，你總是有你自己的一套做事方式！
精心整潔？完全組織規劃過？
那麼，你很可能是個完美主義者，專注於生活中更小的事物 – 畢竟他們只是襪子！
如果你是每天早上整理床鋪的人，那就這表示你是一個高度有組織的人，很可能也認為運動是重要的。哦，而且你比別人快樂，因為乾淨利落的臥室，改變了人們的心情。
聯繫我們得設計師看他可以為你如何規劃？
這意味著你重視整潔，並且傾向於控制周圍的環境。
看其他房間：8 種使用樹樁的創意佈置法
印出寫著許多金句的海報嗎？像是激勵人心金句的壁貼？這些跡象都表明，你很容易感到壓力大、並不斷尋求克服焦慮的方法，來讓你的環境更加和平。
佈置術：6 個佈置你的小公寓的簡單訣竅！
如果你緊緊抓住那些磨損或不再適合的舊衣服，那就像徵著你陷入了過去。
如果這些服飾配件帶來美好的回憶，那麼這可能是件好事。但是，如果他們提醒你不愉快的時間或帶來一個混亂的房間，那麼更好地做法就是幫自己的衣櫥來個體面的大掃除！
看更多：10 種你從沒想過的牆壁佈置術