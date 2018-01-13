6個讓你展現自我風格的裝潢元素

你的正門是你家的門面 ，這意味著每一個進入的人都會看到它。而根據色彩心理學，選擇一個紅色的前門，代表你不懼於表達自己的價值觀、信念和觀點，這是最常被聯想到的概念。

藍色帶給人更加冷靜和保留，而選擇綠色的大多相信傳統方式和價值觀。

如果你的前門是黑色的？那麼你是保守、或前衛的，你總是有你自己的一套做事方式！