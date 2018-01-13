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6個讓你展現自我風格的裝潢元素

Peggy Yu Peggy Yu
Posters and Wall Print, JUNIQE JUNIQE 藝術品照片與畫作
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若只是靠對話或觀察，就想了解一個人的真實性格，有些困難，但若是造訪一個人的家，光是看他在家中擺放佈置與陳設的一些元素、可能就可以輕易的了解這個人！

你想知道你家裝潢元素透露什麼訊息嗎？繼續向下看！

1.你的前門的顏色

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你的正門是你家的門面 ，這意味著每一個進入的人都會看到它。而根據色彩心理學，選擇一個紅色的前門，代表你不懼於表達自己的價值觀、信念和觀點，這是最常被聯想到的概念。

藍色帶給人更加冷靜和保留，而選擇綠色的大多相信傳統方式和價值觀。

如果你的前門是黑色的？那麼你是保守、或前衛的，你總是有你自己的一套做事方式！

2.你的襪子抽屜是長怎樣？

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精心整潔？完全組織規劃過？

那麼，你很可能是個完美主義者，專注於生活中更小的事物 – 畢竟他們只是襪子！

3. 你的床舖是？

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如果你是每天早上整理床鋪的人，那就這表示你是一個高度有組織的人，很可能也認為運動是重要的。哦，而且你比別人快樂，因為乾淨利落的臥室，改變了人們的心情。

聯繫我們得設計師看他可以為你如何規劃？

4.衣櫃或床下有儲物空間？

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這意味著你重視整潔，並且傾向於控制周圍的環境。

看其他房間：8 種使用樹樁的創意佈置法

5.你的牆上有激勵人心的海報嗎？

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JUNIQE

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印出寫著許多金句的海報嗎？像是激勵人心金句的壁貼？這些跡象都表明，你很容易感到壓力大、並不斷尋求克服焦慮的方法，來讓你的環境更加和平。

佈置術：6 個佈置你的小公寓的簡單訣竅！

6.你多久清理一次衣櫃？

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如果你緊緊抓住那些磨損或不再適合的舊衣服，那就像徵著你陷入了過去。

如果這些服飾配件帶來美好的回憶，那麼這可能是件好事。但是，如果他們提醒你不愉快的時間或帶來一個混亂的房間，那麼更好地做法就是幫自己的衣櫥來個體面的大掃除！

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