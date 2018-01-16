可移動式的家：非常適合四人家庭的木質組合屋

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現代人對於房屋的概念以超脫了傳統的框架，遊牧民族的自在生活，反而成為另外一種受到歡迎的形態。今天所要介紹的木頭組合屋正是可以提供這種生活方式的另類居所！12x4m 的組合屋裡頭以木頭為主要的建材，非常溫馨舒適。雖然空間不大，但是可以容納四個人，非常適合家庭居住。
如果你也渴望這樣的生活方式，就出發看看專家精心設計的這間木質組合屋吧！
山形的屋頂加上木頭的外牆，這間移動式的組合屋外觀很傳統！組合屋下方的輪子讓房子的機動性超強，可以移動的你所期望的目的地～
不管是天花板、牆面或是地板都舖上了美麗的木頭，因此充滿著自然的氣息與溫暖。家具則選用白色以及深咖啡色，畫面看起來和諧且沒有壓迫感！
由於組合屋空間不大，專家採用開放式的格局，讓每個生活領域緊密連結。
孩子的房間擺放兩張單人床，窗邊開了小窗，因此通風與採光都很棒～
主臥室跟小孩的房間一樣，沒有多餘的設計與傢俱，將一切簡化，生活更輕鬆自在！
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