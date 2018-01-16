你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

可移動式的家：非常適合四人家庭的木質組合屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 廚房
Loading admin actions …

現代人對於房屋的概念以超脫了傳統的框架，遊牧民族的自在生活，反而成為另外一種受到歡迎的形態。今天所要介紹的木頭組合屋正是可以提供這種生活方式的另類居所！12x4m 的組合屋裡頭以木頭為主要的建材，非常溫馨舒適。雖然空間不大，但是可以容納四個人，非常適合家庭居住。

如果你也渴望這樣的生活方式，就出發看看專家精心設計的這間木質組合屋吧！

傳統的外觀

homify 房子
homify

homify
homify
homify

山形的屋頂加上木頭的牆，這間移動式的組合屋外觀很傳統！組合屋下方的輪子讓房子的機動性超強，可以移動的你所期望的目的地～

屋內氛圍

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

不管是天花板、牆面或是地板都舖上了美麗的木頭，因此充滿著自然的氣息與溫暖。家具則選用白色以及深咖啡色，畫面看起來和諧且沒有壓迫感！

開放式的設計

homify 餐廳
homify

homify
homify
homify

由於組合屋空間不大，專家採用開放式的格局，讓每個生活領域緊密連結。

孩子的房間

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

孩子的房間擺放兩張單人床，窗邊開了小窗，因此通風與採光都很棒～

主臥室

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

主臥室跟小孩的房間一樣，沒有多餘的設計與傢俱，將一切簡化，生活更輕鬆自在！

延伸閱讀：

行動小木屋：一間跟著你到處走、可以客製化的獨特居所

傳統結合現代！一間使用不同材料、有絕美中庭的現代時尚別墅
你喜歡這間組合屋嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了