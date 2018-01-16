可移動式的家：非常適合四人家庭的木質組合屋

現代人對於房屋的概念以超脫了傳統的框架，遊牧民族的自在生活，反而成為另外一種受到歡迎的形態。今天所要介紹的木頭組合屋正是可以提供這種生活方式的另類居所！12x4m 的組合屋裡頭以木頭為主要的建材，非常溫馨舒適。雖然空間不大，但是可以容納四個人，非常適合家庭居住。

如果你也渴望這樣的生活方式，就出發看看專家精心設計的這間木質組合屋吧！