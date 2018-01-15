10 間讓你大吃一驚的小房子

山不在高，水不在深，房子的價值也不取決於它的大小。小坪數的家除了可以節省較多建地以及用材的成本，施工時間也相對比較短。對於小家庭來說，面積比較小的房子也能讓居者感覺更為緊密溫暖。今天我們要介紹 10 間會讓你大吃一驚的小房子，這些房子雖然不大，但卻在專家的巧思設計之下，擁有足夠的收納與生活空間！

接下來就一塊看看這些小房子的絕妙設計吧！