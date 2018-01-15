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10 間讓你大吃一驚的小房子

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山不在高，水不在深，房子的價值也不取決於它的大小。小坪數的家除了可以節省較多建地以及用材的成本，施工時間也相對比較短。對於小家庭來說，面積比較小的房子也能讓居者感覺更為緊密溫暖。今天我們要介紹 10 間會讓你大吃一驚的小房子，這些房子雖然不大，但卻在專家的巧思設計之下，擁有足夠的收納與生活空間！

接下來就一塊看看這些小房子的絕妙設計吧！ 

1. 鄉間的山形房屋

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這座房子是位於韓國濟州島，獨一無二的經典之作。 我們不難想象，這間房子的魅力在於它與自然共存，但最令人驚訝的是房子的大小。 內部面積為50平方米，總建築面積只有60平方米。要怎麼樣讓屋主在這樣的小空間內住得舒適呢？ 專家善加利用空間，讓我們徹底忘記了坪數大小，而挑高以及開放式的設計，更是讓房子感覺比實際上寬敞的重點！

造價約為318萬台幣，佔地面積456.00平方米/建築面積：60.31平方米（總覆蓋率13.23％）/土地總面積：60.31平方米/佔地面積13.23％），建築面積60.31平方米，閣樓面積33.95平方米。

2. 奇形怪狀的組合式木屋

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공간제작소(주)

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공간제작소(주)

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組合式的房子是已經在工廠生產好所有組件，然後在建地上進行組裝。這種房子的最大問題通常是隔熱效果通常很差，然而這間小房子不僅絕緣，還可以防水。

木造的結構的小房子總面積約為26平方米，組合式的結構降低成本與施工時間。造價大概是255萬新臺幣左右。

3. 甜蜜的家

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
OBBA

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홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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接下來這間位在首爾的獨棟房是為了一對年輕夫婦所設計得，在這個看起來優雅且帶有現代感的家裡頭，有非常充足的收納空間，甚至是舒適的閣樓。

設計：OBBA，佔地面積：85.00㎡，建築面積：44.30㎡，總面積：49.23㎡，結構：木質。

記得看看屋子內的各個角落，你絕對愛大讚設計師的智慧與創意～

點此看更多：愛與小預算的結晶: 小倆口打造的 15 坪住家

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4. 狹長型的家

小さな空間とはの家 / Tiny House in Kobe, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
藤原・室　建築設計事務所

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小さな空間とはの家 / Tiny House in Kobe, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 餐廳
藤原・室　建築設計事務所

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在22平方米的小房子裡頭有各種令人感到驚奇的設計！這片只有36平方米的土地上，是四口之家的甜蜜小窩。 由於房屋的寬度很窄，因此設計的重點在於利用高度和開放式的設計。

  設計：藤原睦家建築，土地面積36.95㎡，建築面積22.13㎡，地上3層，用途：住家。

5. 黑色小屋

logi-c, 岡村泰之建築設計事務所 岡村泰之建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
岡村泰之建築設計事務所

岡村泰之建築設計事務所
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岡村泰之建築設計事務所

岡村泰之建築設計事務所
岡村泰之建築設計事務所
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這個房子位於日本中部的一個住宅區裡頭，左右都被比之更高的住宅包夾。 建築師說，設計過程並不容易，而主要原因是通道坡度狹窄，日照的條件一般較差。 然而，專家利用創意克服了這些劣勢，比方說使用天井的設計，讓房間的內部充滿了光線，房子還有一個陽台，專家以最大限度讓空間更為寬敞。

6. 超級狹長地

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

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水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

這間名為“河屋”的日本房屋是一個建在50平方米、超狹窄的土地上的超小型房屋。 房子呼應著平行的溪流，在狹長地上建造起來。 乍看之下，也許你會懷疑這間房子真的能住人嗎？然而走進室內後，你會發現不僅十分舒適，還具備很棒的收納條件呢！

設計：水石浩太建築設計室，面積：50㎡，結構：2層。

7. 兩個家庭的小房子

鷹番の長屋 / Townhouse in Takaban, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 房子
Niji Architects／原田将史＋谷口真依子

Niji Architects／原田将史＋谷口真依子
Niji Architects／原田将史＋谷口真依子
Niji Architects／原田将史＋谷口真依子

鷹番の長屋 / Townhouse in Takaban, Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 Niji Architects／原田将史＋谷口真依子 走廊 & 玄關
Niji Architects／原田将史＋谷口真依子

Niji Architects／原田将史＋谷口真依子
Niji Architects／原田将史＋谷口真依子
Niji Architects／原田将史＋谷口真依子

這間位在日本的房子，如果單從外面看，可能會以為只是一戶人家的居所，然而，這其實是為兩個家庭所建造的房子。專家打造了三層樓，而使用白色系的房子感覺明亮且寬敞。

8. 深藍色的小房子

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 Black
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

這個三層樓的家是一個總面積只有30平方米的超小房子。 這個房子有一個獨特的外觀，並且提供屋主良好的隱私。房子裡頭的生活空間很齊全，十分溫馨舒適。

設計：向山建築設計事務所，總面積：97.08㎡，結構：木材。

9. 三角形的建地

変形敷地を活かす暮らしのかたち「三角の家」, 一級建築士事務所A-SA工房 一級建築士事務所A-SA工房 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
一級建築士事務所A-SA工房

一級建築士事務所A-SA工房
一級建築士事務所A-SA工房
一級建築士事務所A-SA工房

変形敷地を活かす暮らしのかたち「三角の家」, 一級建築士事務所A-SA工房 一級建築士事務所A-SA工房 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
一級建築士事務所A-SA工房

一級建築士事務所A-SA工房
一級建築士事務所A-SA工房
一級建築士事務所A-SA工房

這房子建在道路和房屋之間的三角地帶。 三角形的建地一項是最有挑戰的地形，因此也顯現了建築師的功力。專家利用簡約的設計，打破了原有的劣勢。

10. 移動式木屋

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC 房子
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

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TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

由法國建築專家Tiny House Concept打造的木頭小屋是一個可以輕鬆安裝和卸載的移動式房屋，對於擁有自由的靈魂的游牧民族來說是一個很好的選擇。 小木屋裡頭設有廚房、用餐區、臥室和浴室，可容納2人，而且日照充足。

小房子面積：20平方米/總尺寸：6.2×4×2.55米（長，高，寬）

白與灰的美麗結晶：一間有天窗與夾層的明亮時尚住宅
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