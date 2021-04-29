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浴室洗臉盆：35 款美得讓你立刻清醒的不同款式

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Projeto Residencial em Itapema, SC-BR, Gabriela Herde Arquitetura & Design Gabriela Herde Arquitetura & Design 浴室
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浴室洗臉盆要選什麼款式，這個問題似乎不是大家在裝修家裡的時候會列入主要考量的問題。然而，浴室的洗臉盆大小、款式、形狀都大不相同，也能改變家中盥洗區域的風格。當你要選擇浴室臉盆的時候，建議你先想好浴室的風格是什麼？你想要製造出不同對比，還是一致性？想好這些問題後，你可以跟專家一起決定要選擇什麼樣的款式。在今天的這個點子簿裡，我們準備了35款美麗的浴室洗臉盆設計，如果你也對於是洗臉盆設計感興趣，如果你也正在為浴室的裝潢設計而煩惱，那就一定不要錯過這個點子簿喔～ 現在就一起來看看這些美得讓你立刻清醒的美麗浴室洗臉盆設計吧！

1. 浴室風格混搭，田園風的空間中加上金屬的洗臉盆，層次超級豐富！

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2. 大理石的洗臉槽很有飯店的味道，超級奢華～

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Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design

Gabriela Herde Arquitetura & Design
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design
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3. 陶瓷的橢圓形洗臉盆讓洗臉的時間更輕鬆，不怕水會灑到檯面上。

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Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
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4. 木頭的洗手台配上簡單的臉盆，非常有味道～

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5. 黑色長方形的款式簡約時尚

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6. 白色的洗臉台款式簡單大方

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你喜歡這款設計嗎，歡迎留言告訴我們喔～

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7. 混凝土的洗臉盆很有現代感，與木頭搭配和諧～

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Treez Arquitetura+Engenharia

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8. 一體成型的設計更有質感

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9. 鮮艷的黃色成為焦點

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Jéssika Martins Design de Interiores

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10. 灰咖啡色低調穩重

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你會選擇這種低調穩重的設計風格嗎？

11. 小小的陶瓷臉盆十分可愛別緻

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Carmen Saraiva Arquitetura

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12. 像碗公一樣的造型太有巧思！

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Atelier Par Deux

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13. 盆子般的造型與大理石檯面搭配巧妙～

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Arquitetando Arquitetas Associadas

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你最喜歡這個設計裡的那一個元素呢？

14. 琥珀色的設計傳達奢華氣息

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15. 不規則幾何狀很有特色

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16. 橢圓形的款式讓空間更為溫潤

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MARIA FERNANDA PEREIRA

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MARIA FERNANDA PEREIRA
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17. 古銅色的設計為空間增添未來感

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18. 有坡度的設計很有設計感

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Moussi Arquitetura

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19. 亮綠色適合喜歡鮮活畫面的你

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SANDRA VIANNA arquitetura e instalações

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20. 簡單又大方，而且耐看

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Escritório 238 Arquitetura

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Escritório 238 Arquitetura
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21. 像是集水桶一樣的設計很有特色～

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WAKO Design de Interiores

WAKO Design de Interiores
WAKO Design de Interiores
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22. 時尚又簡約，並且引人注目

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Alessandra Orsi – Studio OKA Arquitetura

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Alessandra Orsi – Studio OKA Arquitetura
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23. 金屬的材質營造未來感～

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24. 接下來幾個陶器的款式顏色與花紋都大不相同，可以為浴室大大增色～

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Atelier Daniele Drummond

Atelier Daniele Drummond
Atelier Daniele Drummond
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Cuba Baixa de sobrepor, Atelier Daniele Drummond Atelier Daniele Drummond 衛浴洗手台 陶器 Blue
Atelier Daniele Drummond

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Atelier Daniele Drummond

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Atelier Daniele Drummond

Atelier Daniele Drummond
Atelier Daniele Drummond
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30. 玻璃檯面配上溫潤的黃色洗臉盆，顯得優雅有美感～

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Central de Projetos

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31. 與洗手台一體成型的設計非常時尚！

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ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
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32. 黑色可以營造出簡約的味道

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AL11 ARQUITETURA

AL11 ARQUITETURA
AL11 ARQUITETURA
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你喜歡這款設計嗎，喜歡的話還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

33. 像是藝術品一樣的紋路讓人想要駐足欣賞

Projeto de Arquitetura de Interiores - Lavabo, Sarah & Dalira Sarah & Dalira 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Sarah &amp; Dalira

Sarah & Dalira
Sarah &amp; Dalira
Sarah & Dalira

34. 有如大碗工一樣的臉盆讓人會心一笑～

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
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