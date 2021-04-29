浴室洗臉盆：35 款美得讓你立刻清醒的不同款式

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浴室洗臉盆要選什麼款式，這個問題似乎不是大家在裝修家裡的時候會列入主要考量的問題。然而，浴室的洗臉盆大小、款式、形狀都大不相同，也能改變家中盥洗區域的風格。當你要選擇浴室臉盆的時候，建議你先想好浴室的風格是什麼？你想要製造出不同對比，還是一致性？想好這些問題後，你可以跟專家一起決定要選擇什麼樣的款式。在今天的這個點子簿裡，我們準備了35款美麗的浴室洗臉盆設計，如果你也對於是洗臉盆設計感興趣，如果你也正在為浴室的裝潢設計而煩惱，那就一定不要錯過這個點子簿喔～ 現在就一起來看看這些美得讓你立刻清醒的美麗浴室洗臉盆設計吧！
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