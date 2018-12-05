台南百貨肥皂專櫃設計，使用鐵件的簡約空間

你是否曾經仔細注意過百貨公司的專櫃呢?身為消費者的我們通常不會想太多，但其實專櫃的設計會影響到造訪以及消費的意願。當設計師在構思設計風格與元素時，除了要先納入品牌的經營理念外，便是要以消費者心理學的角度去規劃燈光、色彩… 等細項的設計。
這次的專案將要介紹位在台南新光三越內的歐式肥皂專櫃設計，業主委託擅於運用現代手法的《臣月空間工程》，以鐵件以及仿清水模的元素，搭配明亮卻不失溫暖的燈光，營造出讓消費者能放鬆的舒適氛圍。看膩了住家設計的你，也許可以在這個專櫃設計中，找到一些不同以往的靈感喔!趕快往下參觀!
位在台南新光三越裡頭的Soap Bar在天花板上垂掛著長形的招牌，清楚地展現品牌名稱與產品圖樣，入口的區塊還多擺放了鐵相框的招牌，讓前來朝聖的消費者不會迷路。
鐵相框的招牌下方設有兩個置物籃，裡面可以擺放一些特惠組合，由於這是最為顯眼之處，因此能讓業主依照當時的行銷策略更換商品。
從入口區可以看到專櫃內的地板與牆面皆選用同樣的淺色調，藉此創造出清新且簡約的風格，視覺上不感雜亂。
既然專櫃的產品為精緻的歐式肥皂，那麼絕對少不了讓人試用的洗手區。以鐵件搭配不銹鋼流理台的洗手區搶眼又幹練，上方的層架擺放各類產品，令人感到整潔無壓的洗手區符合品牌的美好形象。
陳列的檯面上放置了各種不同類型的小收納盒，以分區的方式區別產品的多樣性，消費者在尋找所需的商品時更為清楚省時。設計師在收納盒上方設置桌燈，各類的商品完美呈現在眼前。此外，下方的櫃體則直接了當地將各色的肥皂陳列出來，有門的櫃子裡頭則是庫存的商品，便於櫃上人員拿取。
除了陳列出商品的各個展示櫃，在角落的牆面上也以多色的小相框配上花卉作品妝點，在俐落的空間裏頭增添了可愛溫馨的元素。由於商品的色系變化多，因此單一色調的陳列櫃不會喧賓奪主，而是稱職地烘托出產品的特色。這樣簡單俐落的空間給人舒適放鬆的感受，似乎能夠盡情挑選、試用呢!
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