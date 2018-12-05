台南百貨肥皂專櫃設計，使用鐵件的簡約空間

你是否曾經仔細注意過百貨公司的專櫃呢?身為消費者的我們通常不會想太多，但其實專櫃的設計會影響到造訪以及消費的意願。當設計師在構思設計風格與元素時，除了要先納入品牌的經營理念外，便是要以消費者心理學的角度去規劃燈光、色彩… 等細項的設計。

這次的專案將要介紹位在台南新光三越內的歐式肥皂專櫃設計，業主委託擅於運用現代手法的《臣月空間工程》，以鐵件以及仿清水模的元素，搭配明亮卻不失溫暖的燈光，營造出讓消費者能放鬆的舒適氛圍。看膩了住家設計的你，也許可以在這個專櫃設計中，找到一些不同以往的靈感喔!趕快往下參觀!