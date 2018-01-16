位於鄉間的一座美麗石造小屋

石材是自古以來最廣泛使用的建築材料之一，直到近代才被其他更方便的建材部分取代，但卻始終未從建築界消失。石材備受大家喜愛的原因，主要在於它能為住家帶來一種無可取代的質樸感，特別是用於傳統型的設計中，更能彰顯它無窮的魅力。今天我們要帶你去參觀由西班牙 MEANA ARQUITECTOS 建築師所打造的一座美麗鄉間小屋，大量運用石材的住家，保證讓你一看就難忘！