位於鄉間的一座美麗石造小屋

石材是自古以來最廣泛使用的建築材料之一，直到近代才被其他更方便的建材部分取代，但卻始終未從建築界消失。石材備受大家喜愛的原因，主要在於它能為住家帶來一種無可取代的質樸感，特別是用於傳統型的設計中，更能彰顯它無窮的魅力。今天我們要帶你去參觀由西班牙 MEANA ARQUITECTOS 建築師所打造的一座美麗鄉間小屋，大量運用石材的住家，保證讓你一看就難忘！
這座住宅大量採用天然調性的建材，不論從那個視角去欣賞，你都能看到它和周遭環境完美融合，紅磚、石牆與綠葉，交融出令人無可挑剔的畫面～
從外部欣賞這座建築，首先映入眼簾的是擁有超大露台的前門。紅色屋頂、美麗石牆，加上庭前綠草如茵，以及廊上成排的植栽，住在如此優美的環境中，天天可以擁抱大自然！
拉近鏡頭，你可以看到前廊的窗前，設置了一組戶外用桌椅，採用特殊材質打造，可以經得起天候的考驗。這處空間被繁花綠葉所環繞，地板上還鋪設了耐用的陶瓷地磚。
這座住宅採用田園風路線，與大自然接觸是設計上的一大重點。建築師打造出大片的花園綠地，創造出綠意盎然的景觀庭院，同時也引進多元化的植物和花卉。
這座房子設置有適合戶外活動的露台。有頂蓋的設計，提供了可以防曬和遮雨的空間。陽光遍灑的日子，在此可以會友、靜思，或坐在廊下單純欣賞園內美景，堪稱人生一大享受～
轉個角度來欣賞它另一面的美。我們可以看到採用石材砌成的壁面，簡單便帶有強大的氣場。石頭自帶美麗的紋理和形態，牆面上簡單開幾個方形窗戶，便構成了溫馨雅緻的美感。
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