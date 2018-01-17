現代風別墅：12 款能夠激發你靈感的外觀設計！

現代風的設計其實有很多不同元素，建築師們可以依照自己的創意發揮，也不需要特別著重現代業界的主流概念。理想的現代風別墅，建築的風格、功能和美學，都是以符應居住家庭所需為出發點，呈現出非常多樣化的靈巧設計。倘若你現在正在為打造自己住家，到處蒐羅需要的設計創意，今天我們介紹給你的 12 座擁有精巧外觀的現代風別墅，就相當值得你參考！立刻一起來參觀吧！