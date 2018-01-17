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現代風別墅：12 款能夠激發你靈感的外觀設計！

Genie Chien Genie Chien
Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
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現代風的設計其實有很多不同元素，建築師們可以依照自己的創意發揮，也不需要特別著重現代業界的主流概念。理想的現代風別墅，建築的風格、功能和美學，都是以符應居住家庭所需為出發點，呈現出非常多樣化的靈巧設計。倘若你現在正在為打造自己住家，到處蒐羅需要的設計創意，今天我們介紹給你的 12 座擁有精巧外觀的現代風別墅，就相當值得你參考！立刻一起來參觀吧！

1. 當代風

CASA FRESNOS / FERNANDO GONZALEZ, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

建築物的外觀主打現代感的印象，融合大面積的石材運用，創造出相當簡潔的美感。二樓部分採用封閉式設計，一樓角落的透明玻璃則增添了一抹清透的觀感。

2. 質樸風

Palapa Campestre, OmaHaus Arquitectos OmaHaus Arquitectos 房子
OmaHaus Arquitectos

OmaHaus Arquitectos
OmaHaus Arquitectos
OmaHaus Arquitectos

這座房子擁有非常質樸的外觀。採用磚土、木質及石材打造的門面，呈現出絕美的混搭風格。木製的門上鑲有鉚釘，自帶一種古老的親切感！

​3. 工業風

Casa Tadeo, Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño 房子
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

Casa Tadeo

Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

不失質樸感的墨西哥式外觀，立面融合了多種傳統建材，例如：紅磚、鋼筋和混凝土，再加上一些鐵件。大膽的玩色與千變萬化的線條，讓路人都為之側目！

4. 簡約的魅力

CASA TRIZO / MARRAM ARQUITECTO, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

這棟房子的門面相當簡約，就散發出完美的魅力。側邊設有開放式車庫，頂蓋和入口均採用木頭構造。大面積的透明玻璃，創造出淡雅的美感。

5. 豐富多彩的殖民地式風情

Casa RC80, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

這座採用殖民地風格的住宅，門面呈現豐富多彩的面貌！大面積的強烈色彩對比，包括熱情紅、沈靜藍、潔淨白，再對映上南瓜紅，帶給它十足吸睛的外觀，建築的本身儼然成了藝術創作！

6. 透明風

Pabellón 3e, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

設計師採用大面積的鏤空牆面，營造出十足的透明通風感。當室內溫暖的光線穿過牆壁，散發出極美的視覺觀感，浪漫中隱藏著一縷神秘的情調。

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7. 小巧風

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 房子 水泥 White
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

這座白色的住宅採用簡約的外觀設計，相當小巧的入口有著木作的門面，留白的外牆兩側，點綴以 2 棵樹木，像是白色畫布上的兩抹綠色。

8. 色彩的遊戲

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

在狹長型的門面中，設計師建造了一座通往二樓空間的樓梯。開放式露台上，設有客廳、餐廳與廚房，與花園景觀完美交融。色彩、植栽和光線，構成令人目不暇給的畫面～

9. 混搭風

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

石材、木頭和水泥，賦予這個空間凝鍊的工業風。鋼鐵和玻璃的間隙，讓光線能夠穿透建築物。線條和質材的混搭，融入了建築師的細節巧思。

10. 現代感

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

現代風的意象帶有簡潔俐落感。這座住宅以立體的矩形，描繪出鮮明的輪廓。二樓陽台提供戶外活動空間，一樓還設置有車庫和園藝造景。

11. 鮮明對比

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

奶油色的外牆，搭配棕紅色的木門，呈現出殖民時代建築物的簡潔意象。簡單的門牆上，開設了裝有鍛鐵的窗口，兩盞夜燈放射出明媚的光芒。

12. 和諧感

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 Metallic/Silver
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打造得很精巧的住宅，門面有著兩條灰色立柱，搭配木條板材，構成和諧平衡的觀感。陽台上簡單的植栽帶來一抹綠意，與透明玻璃創造出通透的美感。

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