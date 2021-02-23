你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

9 款「情迷工業風」設計：無可抗拒的復古魅力！

Genie Chien Genie Chien
Freistehende Schränke, CABINET Schranksysteme AG CABINET Schranksysteme AG 餐廳櫥櫃
Loading admin actions …

時代的潮流總是不斷推陳出新，當復古風重新站上時尚的風頭浪尖，工業風的家居裝潢也再度抬頭！這種結合粗獷與經典於一身的風格，讓人感受到返樸歸真的真實韻味。你可以只採用幾項元素，便妝點出空間獨特的風情；也可以徹底為住家來個大改造，展現出高度個性化的面貌！今天的點子簿中，我們將提供 9 款不同凡響的工業風設計，保證讓你驚豔！準備好了嗎？立刻加入這場視覺饗宴吧～

1. 令人驚豔的客廳

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura 客廳
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

這座美麗的客廳採用工業風為主調，除了令人印象深刻的復古元素之外，還摻和了現代感的傢俱和飾品。當不同調性撞擊在一起，竟交融出意想不到的均衡效果，同時也創造出迷人的色彩和氛圍～

2. 工業復古風浴室

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN 浴室
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

工業風的復古調性也可以運用到浴室裝潢，照片中就是一個絕佳的例子。設計師採用鑄鐵傢俱和復古浴缸，搭配懸掛的古式吊燈，以及地面的花案瓷磚，構成這個完成度百分百的完美沐浴環境～

​3. 斑駁之美

SCL_FLAT, Caterina Raddi Caterina Raddi 客廳
Caterina Raddi

Caterina Raddi
Caterina Raddi
Caterina Raddi

白色牆面上刻意創造出剝離的意象，看似老舊，實則成空間中的主要亮點。設計師同時採用回收材料打造成的傢俱和裝飾品，讓空間的調性呈現出和諧的觀感～ 

4. 砌磚、皮椅和鑄鐵燈飾

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' 客廳
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

這座起居室採用多種混搭材質，包括磚塊砌成的牆面，搭配舒適的真皮沙發，以及天花板上垂下的鑄鐵照明設備。進到這處空間，可以感受到美好年代緩慢的生活步調～

另一種起居室搭配

客廳/​穀倉拉門/沙發背牆/工業風 木博士團隊/動念室內設計制作 客廳 木頭 Orange 台中舊屋翻新,台中室內設計,​穀倉拉門
木博士團隊/動念室內設計制作

客廳/​穀倉拉門/沙發背牆/工業風

木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作

穀倉門+鐵件+大沙發與木茶几，溫暖又有個性。

5. 多樣化的色調搭配

OSTIENSE FLAT, Mohamed Keilani Interiors Mohamed Keilani Interiors 餐廳
Mohamed Keilani Interiors

Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors

沈靜藍的牆面上裝置著白色掛鐘，簡單的掛式燈泡下方，是採用再生木材製成的餐桌和椅組。在這個古意盎然的空間中用餐，入口的食物都感覺特別有滋有味！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

6. 臥室

Industrial Bedroom Katie Malik Interiors 臥室 industrial desk
Katie Malik Interiors

Industrial Bedroom

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

即使在臥室裡，工業風的布局也能散發出強大的魅力。結合了復古風裝飾，以及灰黑色床組和書桌，摻以木頭的溫暖質地，緩和了空間中過冷的調性～

​7. 廚房

HWH house 珞石設計 LoqStudio 廚房
珞石設計 LoqStudio

HWH house

珞石設計 LoqStudio
珞石設計 LoqStudio
珞石設計 LoqStudio

烹飪空間同樣也可以採用工業風元素，打造出與眾不同的個性感。這處空間運用質樸感的木材、混凝土及鐵件，搭配管線外露的天花板，展現出主人的獨特個性。

8. 明亮色調

LABICANA APARTMENT, LAB87 LAB87 置入式廚房
LAB87

LAB87
LAB87
LAB87

復古風不一定得要暗沈，才能稱得上個性魅力。專家採用特別定製的傢具，呈現出上世紀的復古風情。牆面上裝置了鐵製層架，搭配淨白的瓷磚牆面，為空間勾勒出鮮明的線條。

9. 工業風起居室

Freistehende Schränke, CABINET Schranksysteme AG CABINET Schranksysteme AG 餐廳櫥櫃
CABINET Schranksysteme AG

CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG

鐵製古董吊燈下，是一組復古風的長式餐桌椅組，一旁則擺置了復古風的扶手椅和古董沙發組。大面積的玻璃窗格外透進自然光，與壁櫥的溫暖色調構成絕美的呼應～



延伸閱讀

客廳 你你空間設計 商业空间 飯店
你你空間設計

客廳

你你空間設計
你你空間設計
你你空間設計

如果你正在尋找工業風的住宅設計，一定不能錯過以以下文章：

老屋變身潮空間： 30 坪的混搭工業風複合式住宅

拒絕厚實牆面！8-種取代牆的超輕盈隔間方式

今年最受歡迎的 10 間農舍
9 款「情迷工業風」設計，你最想要哪一款呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了