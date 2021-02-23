9 款「情迷工業風」設計：無可抗拒的復古魅力！

時代的潮流總是不斷推陳出新，當復古風重新站上時尚的風頭浪尖，工業風的家居裝潢也再度抬頭！這種結合粗獷與經典於一身的風格，讓人感受到返樸歸真的真實韻味。你可以只採用幾項元素，便妝點出空間獨特的風情；也可以徹底為住家來個大改造，展現出高度個性化的面貌！今天的點子簿中，我們將提供 9 款不同凡響的工業風設計，保證讓你驚豔！準備好了嗎？立刻加入這場視覺饗宴吧～
這座美麗的客廳採用工業風為主調，除了令人印象深刻的復古元素之外，還摻和了現代感的傢俱和飾品。當不同調性撞擊在一起，竟交融出意想不到的均衡效果，同時也創造出迷人的色彩和氛圍～
工業風的復古調性也可以運用到浴室裝潢，照片中就是一個絕佳的例子。設計師採用鑄鐵傢俱和復古浴缸，搭配懸掛的古式吊燈，以及地面的花案瓷磚，構成這個完成度百分百的完美沐浴環境～
白色牆面上刻意創造出剝離的意象，看似老舊，實則成空間中的主要亮點。設計師同時採用回收材料打造成的傢俱和裝飾品，讓空間的調性呈現出和諧的觀感～
這座起居室採用多種混搭材質，包括磚塊砌成的牆面，搭配舒適的真皮沙發，以及天花板上垂下的鑄鐵照明設備。進到這處空間，可以感受到美好年代緩慢的生活步調～
穀倉門+鐵件+大沙發與木茶几，溫暖又有個性。
沈靜藍的牆面上裝置著白色掛鐘，簡單的掛式燈泡下方，是採用再生木材製成的餐桌和椅組。在這個古意盎然的空間中用餐，入口的食物都感覺特別有滋有味！
即使在臥室裡，工業風的布局也能散發出強大的魅力。結合了復古風裝飾，以及灰黑色床組和書桌，摻以木頭的溫暖質地，緩和了空間中過冷的調性～
烹飪空間同樣也可以採用工業風元素，打造出與眾不同的個性感。這處空間運用質樸感的木材、混凝土及鐵件，搭配管線外露的天花板，展現出主人的獨特個性。
鐵製古董吊燈下，是一組復古風的長式餐桌椅組，一旁則擺置了復古風的扶手椅和古董沙發組。大面積的玻璃窗格外透進自然光，與壁櫥的溫暖色調構成絕美的呼應～
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