20個衣櫥和更衣室的好點子，你喜歡哪一個？

鞋子和配件需要小心排列。在這個例子中，我們看到已經安裝了多個貨架和層架，安裝在應有的位置。
如果你已經有一個衣櫃，但沒有足夠的容納空間，把這樣的開放式衣架放在你身邊，是一個很好的解決方案。它的極簡和色彩會非常有吸引力。
設計壁櫥可以非常簡單，在此案例，我們看到一個木製的結構放在牆上，有足夠的架子來擺放服裝。地毯和燈光的細節令人驚嘆。
這種類型的衣櫃是多功能和實用的，無論是在晚上掛衣服還是準備第二天的衣服。可滑動的設計，讓你把它帶到你需要的任何房間。
在衣櫃裡面可以添加附件，這使得它更有效，因為這個可伸縮衣架的袋子。
衣櫃應該有幾個高度和足夠數量的抽屜和架子來妥善容納你的衣櫃。
這種設計讓我們想起了時裝秀的更衣室，其中衣服必須是可見的和隨手可取的。
可以掛衣服的開放式衣架，對於欣賞這種風格的人來說，具有極致的魅力。
你可以購買自己就能夠組裝和修理的傢俱。這就是一個例子，由金屬結構作為貨架和抽屜。
如果你有一個小房間作為你的更衣室，你可以給它一些特殊的裝飾，如壁紙和掛項鍊的衣架，看起來讓空間更精美。
如果在房子裡有個閣樓，還有什麼比利用它來建造這樣一個小的更衣室更好？
這個更衣室是由一個容量大 、光線充足的壁櫥組成的。
你可以非常有效的組織壁櫥的內部，打造一個非常有組織的排列，另一個重要的問題是，一定要有深度的抽屜。
保持褲子良好狀態是個好主意，透過安裝這些可抽出的鉤子在衣櫃內，就能輕易做到！
這樣做你就可節省空間、在衣櫃裡掛更多的衣服。
推拉門的衣櫃非常實用，因為開放系統不佔用空間，打開時又可清楚看到內部的擺放。
在這個例子中，我們看到玻璃門讓你可以在門外就立刻看到抽屜，也可以擺放私人重要物品
這是一個小房間改造成更衣室的例子，其中衣櫃包含架子，抽屜櫃是整合的抽屜。上面有一面鏡子和一盞燈，所以非常實用。
如果你沒有太多的空間，你可以利用這設計來解決！
在一個小牆後面、放置了一個超級實用的衣架來掛上西外。
更衣室設計在浴室附近，來展示他們的舒適。如果你有足夠的空間，就嘗試看看吧。
當你可利用床的空間來設計更衣室時，你絕對不能錯過！在木材就是可以讓它看起來更優雅和時尚。
大多數的衣櫃和更衣室通常是黑暗色系，這個提議看起來很迷人：白色和細膩的細節，並能好地維護，這是一個在家裡小更衣室好的選擇。
欲了解更多的想法，請看：