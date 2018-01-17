20個衣櫥和更衣室的好點子，你喜歡哪一個？

在家裡收納衣服和配件的方法有很多種：開放式衣帽間、推拉門或房間內專門規劃打造的更衣室。端看你喜歡立刻看到衣服或收在櫃子裡遠離灰塵？

這個問題對選擇適合你的衣櫃，會有很大的影響，但還有其他的因素需要考慮，例如所需的抽屜和擱板的尺寸和數量，設計師可以替你安排更好的選擇！當然我們也需將預算放在心中！

今天，我們會給你20個想法，容易實現的衣櫃或更衣室，而且不需要花太多的錢！