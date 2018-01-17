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20個衣櫥和更衣室的好點子，你喜歡哪一個？

Peggy Yu Peggy Yu
WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design 更衣室
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在家裡收納衣服和配件的方法有很多種：開放式衣帽間、推拉門或房間內專門規劃打造的更衣室。端看你喜歡立刻看到衣服或收在櫃子裡遠離灰塵？ 

這個問題對選擇適合你的衣櫃，會有很大的影響，但還有其他的因素需要考慮，例如所需的抽屜和擱板的尺寸和數量，設計師可以替你安排更好的選擇！當然我們也需將預算放在心中！

今天，我們會給你20個想法，容易實現的衣櫃或更衣室，而且不需要花太多的錢！

1.鞋和配件整齊排列

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited 更衣室
Tim Wood Limited

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

鞋子和配件需要小心排列。在這個例子中，我們看到已經安裝了多個貨架和層架，安裝在應有的位置。

2.時尚的衣架

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin 更衣室 木頭 Red
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

如果你已經有一個衣櫃，但沒有足夠的容納空間，把這樣的開放式衣架放在你身邊，是一個很好的解決方案。它的極簡和色彩會非常有吸引力。

3.多功能的結構

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega 更衣室 實木 Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

設計壁櫥可以非常簡單，在此案例，我們看到一個木製的結構放在牆上，有足夠的架子來擺放服裝。地毯和燈光的細節令人驚嘆。

4.可移動的更衣間

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici 更衣室
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

這種類型的衣櫃是多功能和實用的，無論是在晚上掛衣服還是準備第二天的衣服。可滑動的設計，讓你把它帶到你需要的任何房間。

5.一個有效率的衣櫃

Vestidor, Trestrastos Trestrastos 更衣室
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

在衣櫃裡面可以添加附件，這使得它更有效，因為這個可伸縮衣架的袋子。

6.小但設備齊全

CASA STUDIO [2003], na3 - studio di architettura na3 - studio di architettura 更衣室 鐵/鋼 White
na3 – studio di architettura

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衣櫃應該有幾個高度和足夠數量的抽屜和架子來妥善容納你的衣櫃。

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7.極簡主義

TÜ90, Studio DLF Studio DLF 更衣室
Studio DLF

Studio DLF
Studio DLF
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這種設計讓我們想起了時裝秀的更衣室，其中衣服必須是可見的和隨手可取的。

可以掛衣服的開放式衣架，對於欣賞這種風格的人來說，具有極致的魅力。

8.定製

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 更衣室
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
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你可以購買自己就能夠組裝和修理的傢俱。這就是一個例子，由金屬結構作為貨架和抽屜。

9.精心設計的角落

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Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
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如果你有一個小房間作為你的更衣室，你可以給它一些特殊的裝飾，如壁紙和掛項鍊的衣架，看起來讓空間更精美。

10.一個設計良好的空間

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl 更衣室
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
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如果在房子裡有個閣樓，還有什麼比利用它來建造這樣一個小的更衣室更好？

這個更衣室是由一個容量大 、光線充足的壁櫥組成的。

11.抽屜

Vestidor, Trestrastos Trestrastos 更衣室
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
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你可以非常有效的組織壁櫥的內部，打造一個非常有組織的排列，另一個重要的問題是，一定要有深度的抽屜。

12.完美的收納褲子

Cobertura Piratininga 2015, Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Catharina Quadros Arquitetura e Interiores 更衣室
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores

Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
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保持褲子良好狀態是個好主意，透過安裝這些可抽出的鉤子在衣櫃內，就能輕易做到！

這樣做你就可節省空間、在衣櫃裡掛更多的衣服。

13.推拉門

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agence MGA architecte DPLG

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推拉門的衣櫃非常實用，因為開放系統不佔用空間，打開時又可清楚看到內部的擺放。

14.透明的門

Mansarda P, Studio Architettura Pappadia Studio Architettura Pappadia 更衣室
Studio Architettura Pappadia

Studio Architettura Pappadia
Studio Architettura Pappadia
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在這個例子中，我們看到玻璃門讓你可以在門外就立刻看到抽屜，也可以擺放私人重要物品

15.舒適的實踐

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio 更衣室
emmme studio

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這是一個小房間改造成更衣室的例子，其中衣櫃包含架子，抽屜櫃是整合的抽屜。上面有一面鏡子和一盞燈，所以非常實用。

16.迷人的細節

homify 更衣室
homify

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在壁櫥旁邊，你可以擺放具有魅力和實用性的元素，如衣架，層版和適用各種用途的籃子。我們不會錯過這些框架的細節、以及帶來的設計感。

17.在牆後面

progetto, ODD - Officina D'architettura e Design ODD - Officina D'architettura e Design 更衣室
ODD – Officina D&#39;architettura e Design

ODD - Officina D'architettura e Design
ODD – Officina D&#39;architettura e Design
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如果你沒有太多的空間，你可以利用這設計來解決！

在一個小牆後面、放置了一個超級實用的衣架來掛上西外。

18.在浴室附近

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor 更衣室 木頭
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

更衣室設計在浴室附近，來展示他們的舒適。如果你有足夠的空間，就嘗試看看吧。

19.在床後面

WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design 更衣室
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
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當你可利用床的空間來設計更衣室時，你絕對不能錯過！在木材就是可以讓它看起來更優雅和時尚。

20.白色的明亮的

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Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
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大多數的衣櫃和更衣室通常是黑暗色系，這個提議看起來很迷人：白色和細膩的細節，並能好地維護，這是一個在家裡小更衣室好的選擇。

欲了解更多的想法，請看：

摩登時尚的鄉間生活：一間有大後院以及更衣室的挑高明亮居所

跟日本人學收納！6 種把衣物整理好的絕佳方式

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