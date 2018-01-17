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依照你的星座裝潢你臥室！看看這些居家風格吧～

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos 臥室
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你相信星座嗎？雖然說人不能只分成 12 種，然而有時候讀星座的特性的時候，的確會頗有被點中的感覺呢！今天我們將要依照你的星座，介紹適合你的臥室風格。如果說你想要重新裝潢或是佈置你的臥室，但是實在毫無靈感的話，何不來點新鮮的，就讓星座為你決定呢？當然，如果你不太放心的話，記得先跟專家聊聊～

那麼，現在就一起來看看，依照星座特性，哪種居家風格最適合你吧！

金牛座

Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores 臥室
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

極致的現代優雅：這個時尚的臥室非常適合擁有絕佳品味與美感的金牛座。專家運用了中性的顏色、舒適的家具和現代家居飾品，打造出永恆經典的高貴氣息。

水瓶座

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos 臥室
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

水瓶座個性自由自在，不受約束，因此室內設計也體現了這一點：專家使用天然材料和簡約的室內裝飾，而大片的玻璃窗讓人感覺不被侷限在室內空間裡，非常適合水瓶座的個性。

雙魚座

Pink and Charcoal silk bed linen Gingerlily 臥室布織品 絲綢 Multicolored charcoal,grey,pink,silk,bed linen,urban,sophisticated,modern
Gingerlily

Pink and Charcoal silk bed linen

Gingerlily
Gingerlily
Gingerlily

浪漫的氣息與奔騰的創意，這就是屬於雙魚座的房間！未上漆的磚牆和家具呈現出工業風的氣息，搭配上花俏的寢具，展現了不同的風格。精美的小型家具，則讓房間更有優雅的感覺～

白羊座

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura 臥室
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

奢華、大方且總是給人驚喜，這就是白羊座的特色。這個空間裡頭，傳統與現代的元素結合在一塊，開放式的設計則非常適合白羊座的靈魂。帶有垂直花園的牆壁、竹製天花板、大片的玻璃幕牆和獨立的洗手盆 – 房間宛如是一場最狂野的冒險。

雙子座

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這個房間的整個氛圍讓人聯想到了智慧與機智，而這也是雙子座的優點之一。雙子座的人非常敏捷，腦袋十分靈活，而這樣的他們也熱愛沈浸在書籍的世界裡。這間房間利用灰色系，營造出低調時尚的味道，十分耐看！

巨蠍座

homify 臥室 水泥 Grey
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極簡的氛圍與強烈的顏色對比和裝飾展現了個性！而這樣的特色非常適合喜歡簡單的巨蟹座～雖然不繁雜，然而房間裡頭獨特的畫作，也點出巨蠍座看似平凡，卻充滿個性的內在世界。

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獅子座

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自信、勇敢和直接：獅子座的人最喜歡挑戰，不怕開創新局面。臥室也展示了這種能量，例如用磚、木和天鵝絨等各種材料，創造出一間充滿原創性，並且不畏挑戰與變化的空間～

處女座

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labzona

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處女座的人大多數非常注重細節，並且要求完美。 這間臥室有專家精心挑選、非常獨特的壁貼設計、漂亮的窗簾和小配件，和諧的畫面讓人印象深刻～

天秤座

Appartement Luxembourg, FELD Architecture FELD Architecture 臥室
FELD Architecture

FELD Architecture
FELD Architecture
FELD Architecture

天秤座最講求的就是和諧與平衡，而米白色的牆面與寢具則可以完美地達到這樣的效果。輕薄的窗簾、四柱床以及典雅的家具，都展現了天秤座優雅的氣質～

天蠍座

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design 臥室
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

強烈、性感和神秘，天蠍座的人非常有魅力。橙色的牆壁是整個空間的焦點，五顏六色的燈罩和一個金色畫框也讓人回味無窮。家具的風格保持簡單，整體氛圍讓人感到心醉。

射手座

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign 臥室
archstudiodesign

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射手座熱愛大自然的自由自在，但也喜歡城市中的喧鬧。這間臥室位於閣樓，配有木製家具，並且以玻璃以及石牆增添了現代感，結合兩種風味，非常有層次！

摩羯座

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda 臥室
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

不妥協、追求完美以及喜歡豪華的生活方式，摩羯座的人看似低調，內在卻十分洶湧。這間臥室裡頭用上了混凝土、木頭、竹子等不同的材料，美麗的薄紗讓房間充滿渡假感。整體的感覺非常和諧，低調中帶有華麗感。

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