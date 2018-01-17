依照你的星座裝潢你臥室！看看這些居家風格吧～

你相信星座嗎？雖然說人不能只分成 12 種，然而有時候讀星座的特性的時候，的確會頗有被點中的感覺呢！今天我們將要依照你的星座，介紹適合你的臥室風格。如果說你想要重新裝潢或是佈置你的臥室，但是實在毫無靈感的話，何不來點新鮮的，就讓星座為你決定呢？當然，如果你不太放心的話，記得先跟專家聊聊～
那麼，現在就一起來看看，依照星座特性，哪種居家風格最適合你吧！
極致的現代優雅：這個時尚的臥室非常適合擁有絕佳品味與美感的金牛座。專家運用了中性的顏色、舒適的家具和現代家居飾品，打造出永恆經典的高貴氣息。
水瓶座個性自由自在，不受約束，因此室內設計也體現了這一點：專家使用天然材料和簡約的室內裝飾，而大片的玻璃窗讓人感覺不被侷限在室內空間裡，非常適合水瓶座的個性。
浪漫的氣息與奔騰的創意，這就是屬於雙魚座的房間！未上漆的磚牆和家具呈現出工業風的氣息，搭配上花俏的寢具，展現了不同的風格。精美的小型家具，則讓房間更有優雅的感覺～
奢華、大方且總是給人驚喜，這就是白羊座的特色。這個空間裡頭，傳統與現代的元素結合在一塊，開放式的設計則非常適合白羊座的靈魂。帶有垂直花園的牆壁、竹製天花板、大片的玻璃幕牆和獨立的洗手盆 – 房間宛如是一場最狂野的冒險。
這個房間的整個氛圍讓人聯想到了智慧與機智，而這也是雙子座的優點之一。雙子座的人非常敏捷，腦袋十分靈活，而這樣的他們也熱愛沈浸在書籍的世界裡。這間房間利用灰色系，營造出低調時尚的味道，十分耐看！
自信、勇敢和直接：獅子座的人最喜歡挑戰，不怕開創新局面。臥室也展示了這種能量，例如用磚、木和天鵝絨等各種材料，創造出一間充滿原創性，並且不畏挑戰與變化的空間～
天秤座最講求的就是和諧與平衡，而米白色的牆面與寢具則可以完美地達到這樣的效果。輕薄的窗簾、四柱床以及典雅的家具，都展現了天秤座優雅的氣質～
強烈、性感和神秘，天蠍座的人非常有魅力。橙色的牆壁是整個空間的焦點，五顏六色的燈罩和一個金色畫框也讓人回味無窮。家具的風格保持簡單，整體氛圍讓人感到心醉。
射手座熱愛大自然的自由自在，但也喜歡城市中的喧鬧。這間臥室位於閣樓，配有木製家具，並且以玻璃以及石牆增添了現代感，結合兩種風味，非常有層次！
不妥協、追求完美以及喜歡豪華的生活方式，摩羯座的人看似低調，內在卻十分洶湧。這間臥室裡頭用上了混凝土、木頭、竹子等不同的材料，美麗的薄紗讓房間充滿渡假感。整體的感覺非常和諧，低調中帶有華麗感。
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