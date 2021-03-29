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15 種覆蓋你家外牆的好點子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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設計感是我們在新家裝潢過程中非常在意的一個考慮因素，因為裝潢不僅僅是各種物品的簡單拼湊，而是一種個性化的風格，一種能夠展現自己個性和喜好的生活品質與方式。例如傳統廚房的功能基本上就是煮飯，僅此而已。而現在大多數的現代廚房很多都加入了各種各樣提升生活品質的元素：吧台、中島、休息區等等，類似的例子還有很多，那麼你知道常常被我們忽略的外牆也可以變得很有設計感嗎？

外牆的材料是關鍵。外牆所使用的材料會影響整體外觀的風格與造型，因此在選擇的時候千萬不得馬虎。你可以先跟專家談談，了解不同的材料的特性，以及所會呈現出的效果，然後再做決定。今天我們將要介紹 15 種覆蓋你家外的好點子，不管是以木頭搭配混凝土，或是石材搭配木材，不同的材料與搭配方式，都能讓你的外觀更有魅力～

現在就一塊看看這 15 種好點子吧～

1. 利用材料分區

CASA EV, FERAARQUITECTOS FERAARQUITECTOS 房子
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第一個所看到的住宅，專家利用不同的顏色，區別一樓與二樓的空間。二樓的區塊專家使用了有木頭效果的磁磚，打造出溫暖的感覺～

2. 層次感

Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
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不同的磚頭拼貼在牆面上，凹凸不平的設計創造出層次感，在燈光的照射之下更顯美麗。

3. 木頭的顏色

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平行鋪設的木板有著不同深淺的顏色，讓外牆感覺有不一樣的紋理。

4. 裸露混凝土

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裸露的混凝土營造出工業風，非常有現代感～

5. 混凝土與石材

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
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混凝土的外牆配上石材，簡約中有自然的溫度。

6. 大器的石材

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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米白色的石材與灰色系的石材打造出對比，看起來十分大器！

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7. 木頭與石材

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Arquimia Arquitectos

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木頭與石材搭配在一起，非常有大自然的感覺。

8. 不規則石頭

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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不規則的石頭感覺很隨性，並且讓住宅外觀更有田園風的味道。

9. 塗層

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利用不同的顏色塗層，混凝土的牆面對比強烈。

10. 泥土

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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泥土的外牆讓簡約風的平房更有質樸的魅力！

11. 單面石材牆

CASA-EB, RIVERA ARQUITECTOS RIVERA ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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小區塊的石材外牆材料讓現代風的別墅不會太單調～

12. 石灰牆

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Juan Carlos Loyo Arquitectura

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石灰的牆面可以輕鬆呈現出地中海的風格，特色獨具！

13. 石頭雕花

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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石頭的雕花組合在一起，讓住宅的外牆像是藝術品一樣～

14. 泥土的樣貌

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咖啡色的外牆設計讓人聯想到泥土的樣貌，非常質樸踏實～

15. 磁磚

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外牆磁磚種類有很多，這個外牆材質以混凝土為主，磁磚作為妝點，屋子的外觀更別緻可愛！

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