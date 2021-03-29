設計感是我們在新家裝潢過程中非常在意的一個考慮因素，因為裝潢不僅僅是各種物品的簡單拼湊，而是一種個性化的風格，一種能夠展現自己個性和喜好的生活品質與方式。例如傳統廚房的功能基本上就是煮飯，僅此而已。而現在大多數的現代廚房很多都加入了各種各樣提升生活品質的元素：吧台、中島、休息區等等，類似的例子還有很多，那麼你知道常常被我們忽略的外牆也可以變得很有設計感嗎？

外牆的材料是關鍵。外牆所使用的材料會影響整體外觀的風格與造型，因此在選擇的時候千萬不得馬虎。你可以先跟專家談談，了解不同的材料的特性，以及所會呈現出的效果，然後再做決定。今天我們將要介紹 15 種覆蓋你家外牆的好點子，不管是以木頭搭配混凝土，或是石材搭配木材，不同的材料與搭配方式，都能讓你家的外觀更有魅力～

現在就一塊看看這 15 種好點子吧～