浴室收納: 8 種不用花大錢的簡單撇步

亂七八糟的環境讓你的內心也平靜不下來，因此要如何利用收納的技巧，將你的生活空間整理得有條有理，那是件非常重要的事情。
如果沒有把物品歸位整理好，不只內心感到煩悶，找東西的時候也會浪費許多時間。想想看，當你在趕著要上班的時候，卻苦於找不到梳子或是其他用品，那該有多惱人啊!
今天我們將要介紹浴室收納的簡單訣竅，只要利用這些小撇步，你就能讓浴室的用品一一歸位好，早上出門前更為悠閒自在!
現在就一塊看看這些撇步吧!
沒錯，要把眾多物品歸類好的簡單方法之一就是利用多層的格子。你可以想好每個格子應有的功能，不管是放上小籃子也好，或是直接將物品擺放在內也罷，你都可以輕鬆地找到浴室用品!
你可以在浴室裡面擺放你的梳妝台，而桌子下方則是收納的區域。平常的時候是桌子，打開來便是化妝的用具，機能性很強~
你可以跟專家溝通，請他幫你量身訂作，或是購買有儲物功能的鏡子。當你需要拿東西的時候再推開鏡子，平常的時候雜亂的物品都消失在眼前~
高至天花板的層板可以將物品分門別類放好，非常實用!
想不到浴缸也可以有收納功能! 沒錯，備有有門收納櫃的浴室，可以讓你將泡澡的用品都放在這。
你也可以發揮你的玩心，將不同大小的收納格釘在牆面上，浴室畫面更豐富了!
利用小牆面，在上面釘上掛勾，就可以將洗手巾或是毛巾掛在這兒~
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