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浴室收納: 8 種不用花大錢的簡單撇步

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
From Valencia With Design, Yonoh Yonoh 衛浴儲藏櫃
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亂七八糟的環境讓你的內心也平靜不下來，因此要如何利用收納的技巧，將你的生活空間整理得有條有理，那是件非常重要的事情。

如果沒有把物品歸位整理好，不只內心感到煩悶，找東西的時候也會浪費許多時間。想想看，當你在趕著要上班的時候，卻苦於找不到梳子或是其他用品，那該有多惱人啊! 

今天我們將要介紹浴室收納的簡單訣竅，只要利用這些小撇步，你就能讓浴室的用品一一歸位好，早上出門前更為悠閒自在!

現在就一塊看看這些撇步吧!

1. 多層的格子

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LITTLE NEST WORKS

LITTLE NEST WORKS
LITTLE NEST WORKS
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沒錯，要把眾多物品歸類好的簡單方法之一就是利用多層的格子。你可以想好每個格子應有的功能，不管是放上小籃子也好，或是直接將物品擺放在內也罷，你都可以輕鬆地找到浴室用品!

2. 隱藏收納

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StauffacherBenz

StauffacherBenz
StauffacherBenz
StauffacherBenz

你可以在浴室裡面擺放你的梳妝台，而桌子下方則是收納的區域。平常的時候是桌子，打開來便是化妝的用具，機能性很強~

3. 掛勾

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh 衛浴儲藏櫃
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

牆面的空間千萬別浪費! 在上面黏上掛勾，然後掛上小盒子或是小籃子，將浴室的小物品擺放在內。

4. 鏡子後面

Ray Waschtisch, studio michael hilgers studio michael hilgers 衛浴洗手台
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
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你可以跟專家溝通，請他幫你量身訂作，或是購買有儲物功能的鏡子。當你需要拿東西的時候再推開鏡子，平常的時候雜亂的物品都消失在眼前~

5. 一層一層

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
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高至天花板的層板可以將物品分門別類放好，非常實用!

6. 有收納功能的浴缸

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Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
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想不到浴缸也可以有收納功能! 沒錯，備有有門收納櫃的浴室，可以讓你將泡澡的用品都放在這。

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7. 玩心大起

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Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
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你也可以發揮你的玩心，將不同大小的收納格釘在牆面上，浴室畫面更豐富了!

8. 毛巾的掛勾

homify 衛浴裝飾品
homify

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利用小牆面，在上面釘上掛勾，就可以將洗手巾或是毛巾掛在這兒~

延伸閱讀:

13 種小浴室必備的收納設計

洗澡好享受！9 種打理浴室的收納撇步

15 種超適合小浴室的絕佳設計點子！

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