木頭大門：8 種讓你好想擁有的美麗設計

大門的材料有很多，而為了安全或是堅固性起見，大多數的人會選擇金屬製的款式。然而，木頭這種材質可以讓大門更有溫度，也能讓住宅的外觀更有親和力。今天我們將要介紹 8 種讓你好想擁有的美麗木頭大門，這些款式包含比較常見的原木與經典造型，但也有漆上大膽顏色，讓你一看之下分辨不出其真面目的設計。
這 8 種木頭大門的雕花與設計，還有大小比例都不同，因此呈現出來的味道也十分不同。如果你也想要為你家裝上一道木頭大門的話，不如現在就來看看這些美麗的設計吧～
金屬的大門實在是無法呈現出木作的質感，而你眼前看到的這個設計就是最佳的範例。 木材多年來一直是最溫暖，最受歡迎的材料，融入在房屋設計裡頭，讓門面更為獨特美麗。 這間帶有田園風情的住宅，搭配上了大小適中的木頭大門，看起來非常高雅。
木頭大門所傳遞的不一定只是傳統或是質樸的味道，利用不同的塗層以及造型，這種材料也可以呈現出現代風格的精髓。這個款式有著深灰色的外衣，配上簡約俐落的線條，顯得非常時尚。
搭配著房屋帶有度假村的氣息，木頭的大門以垂直的方式擺放，看起來更有層次。除此之外，這樣的設計也凸顯了房屋的設計主旨，而且看起來十分有親和力～
在木頭大門上雕上圖樣，讓一片咖啡色更有不同的紋理，一點也不枯燥乏味。
圓拱門的設計搭配上不規則的石牆，是不是非常有傳統的鄉村氣息呢？仿古的木板，更是展現了舊時光的美好，這樣的設計，是不是讓你頓時走入時光隧道呢？
咖啡色系的外牆顯得非常穩重，因此專家為大門選擇了淺色的木頭色，遠看的時候，這間房子是不是更有不一樣的層次感呢？
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