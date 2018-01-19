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木頭大門：8 種讓你好想擁有的美麗設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Puertas y Vallas. Puerta Bonita®, Puerta Bonita Puerta Bonita 窗戶與門門
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大門的材料有很多，而為了安全或是堅固性起見，大多數的人會選擇金屬製的款式。然而，木頭這種材質可以讓大門更有溫度，也能讓住宅的外觀更有親和力。今天我們將要介紹 8 種讓你好想擁有的美麗木頭大門，這些款式包含比較常見的原木與經典造型，但也有漆上大膽顏色，讓你一看之下分辨不出其真面目的設計。

這 8 種木頭大門的雕花與設計，還有大小比例都不同，因此呈現出來的味道也十分不同。如果你也想要為你家裝上一道木頭大門的話，不如現在就來看看這些美麗的設計吧～

1. 高雅的氣息

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

金屬的大門實在是無法呈現出木作的質感，而你眼前看到的這個設計就是最佳的範例。 木材多年來一直是最溫暖，最受歡迎的材料，融入在房屋設計裡頭，讓門面更為獨特美麗。 這間帶有田園風情的住宅，搭配上了大小適中的木頭大門，看起來非常高雅。

2. 現代風格

Puertas y Vallas. Puerta Bonita®, Puerta Bonita Puerta Bonita 窗戶與門門
Puerta Bonita

Puerta Bonita
Puerta Bonita
Puerta Bonita

木頭大門所傳遞的不一定只是傳統或是質樸的味道，利用不同的塗層以及造型，這種材料也可以呈現出現代風格的精髓。這個款式有著深灰色的外衣，配上簡約俐落的線條，顯得非常時尚。

3. 穩重個性

Casa con estilo en Sant Iscle, fuusta fuusta 窗戶與門門
fuusta

fuusta
fuusta
fuusta

尺寸頗大的庭院大門與美麗的綠意完美地結合在一塊，而其紋路更是展現了自然的味道。這種不造作的姿態，是任何人工材料無法取代或是匹敵的！

4. 度假氣息

Puertas, AZD Diseño Interior AZD Diseño Interior 窗戶與門門
AZD Diseño Interior

AZD Diseño Interior
AZD Diseño Interior
AZD Diseño Interior

搭配著房屋帶有度假村的氣息，木頭的大門以垂直的方式擺放，看起來更有層次。除此之外，這樣的設計也凸顯了房屋的設計主旨，而且看起來十分有親和力～

5. 神秘感

Progetto, info4733 info4733 窗戶與門門
info4733

Progetto

info4733
info4733
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木頭雖然讓人感覺好親近，但是眼前這個設計似乎帶有點神秘感。讓人摸不著頭緒的樣式，對於注重隱私的屋主來說，是非常理想的設計～

6. 雕刻

CASA . Quinta do lago, COISAS DA TERRA COISAS DA TERRA 窗戶與門門
COISAS DA TERRA

COISAS DA TERRA
COISAS DA TERRA
COISAS DA TERRA

在木頭大門上雕上圖樣，讓一片咖啡色更有不同的紋理，一點也不枯燥乏味。

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7. 圓拱門

Portoni da esterno, Porte del Passato Porte del Passato 窗戶與門門
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

圓拱門的設計搭配上不規則的石牆，是不是非常有傳統的鄉村氣息呢？仿古的木板，更是展現了舊時光的美好，這樣的設計，是不是讓你頓時走入時光隧道呢？

8. 不一樣的顏色

高気密高断熱の大屋根の家, STUDIO POH STUDIO POH 房子
STUDIO POH

STUDIO POH
STUDIO POH
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咖啡色系的外牆顯得非常穩重，因此專家為大門選擇了淺色的木頭色，遠看的時候，這間房子是不是更有不一樣的層次感呢？

延伸閱讀：

15個風格截然不同的木門

門面很重要: 15 種讓你家看起來時尚又現代的好設計

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