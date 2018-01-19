木頭大門：8 種讓你好想擁有的美麗設計

大門的材料有很多，而為了安全或是堅固性起見，大多數的人會選擇金屬製的款式。然而，木頭這種材質可以讓大門更有溫度，也能讓住宅的外觀更有親和力。今天我們將要介紹 8 種讓你好想擁有的美麗木頭大門，這些款式包含比較常見的原木與經典造型，但也有漆上大膽顏色，讓你一看之下分辨不出其真面目的設計。

這 8 種木頭大門的雕花與設計，還有大小比例都不同，因此呈現出來的味道也十分不同。如果你也想要為你家裝上一道木頭大門的話，不如現在就來看看這些美麗的設計吧～