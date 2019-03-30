翻修老舊夾層要多少錢？ 一個簡約現代風的絕美範例！

原本一家五口的老舊夾層住宅，要怎麼樣才能變身成為單身貴族的時尚居所呢? 今天我們要欣賞的這個作品，將會帶給你無窮的靈感。專家以白與黑作為主色調，勾勒出簡單的畫面，沒有多餘的設計或是裝飾品，一切從簡反而更有魅力。雖然說乍看之下夾層偏向冷調，然而客廳配上了照明的設計，不失家的溫暖。

專家以 290 萬台幣，打造出這樣精緻有質感的單身小窩。嚮往這樣子的生活空間嗎? 跟著我們一起探索更多細節…