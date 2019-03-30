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翻修老舊夾層要多少錢？ 一個簡約現代風的絕美範例！

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馭之境‧貳次主軸(住宅設計案 2016), 北歐制作室內設計 北歐制作室內設計 樓梯
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原本一家五口的老舊夾層住宅，要怎麼樣才能變身成為單身貴族的時尚居所呢? 今天我們要欣賞的這個作品，將會帶給你無窮的靈感。專家以白與黑作為主色調，勾勒出簡單的畫面，沒有多餘的設計或是裝飾品，一切從簡反而更有魅力。雖然說乍看之下夾層偏向冷調，然而客廳配上了照明的設計，不失家的溫暖。

專家以 290 萬台幣，打造出這樣精緻有質感的單身小窩。嚮往這樣子的生活空間嗎? 跟著我們一起探索更多細節…

空間的分配

馭之境‧貳次主軸 北歐制作室內設計 客廳
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馭之境‧貳次主軸

北歐制作室內設計
北歐制作室內設計
北歐制作室內設計

專家利用夾層，劃分出生活領域。與一般的夾層住宅類似，下層做為主要的生活領域，上層則是私密的休息區。由於這間住宅的天花板高度很足夠，因此看起來一點也沒有壓迫感。

黑與白

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北歐制作室內設計
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以白色系為主的空間裡頭，黑色的線條編織成出簡約時尚的個性。

客廳的氛圍

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北歐制作室內設計
北歐制作室內設計
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雖然說整體空間使用白色系，然而專家搭配上暖光，因此客廳一點也不令人感到生冷，反而十分溫馨。

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馭之境‧貳次主軸

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用餐區

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用餐區可以容納下四個人，因此足以招待親朋好友。

開放式的設計

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從這個角度可以看到專家結合用餐區與廚房，沒有隔間的方式，讓領域更為緊密連結。

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樓梯的造型簡約時尚，有窗的設置讓空間更明亮。

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穿透感

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如果不仔細看的話，還真難發現專家在二樓設置了透明的防護牆，而這樣的設計也讓空間的穿透感更棒。

俯瞰

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從上層俯瞰，公共領域雖然沒有直接了當的隔間，各個領域卻一目瞭然。

走進臥室

馭之境‧貳次主軸 北歐制作室內設計 臥室
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走進臥室前的大通道非常寬敞，除了有收納功能，也有展示的作用。

窗邊區域

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窗邊的地板上簡單擺放抱枕，成為最愜意的沉思空間。

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封閉式陽台

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馭之境‧貳次主軸

北歐制作室內設計
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封閉式的陽台漆上了中性色系，呈現出精簡的美感。

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