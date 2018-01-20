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考慮客廳地板材質？那你應該看看這15個案例！

Peggy Yu Peggy Yu
SESIÓN FOTOGRÁFICA Y RECORRIDO VIRTUAL - CENTRAL PARK -, ECKEN virtual spaces ECKEN virtual spaces 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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在房間改變什麼，會讓空間看起來與去年有所不同？也許是時候把裝飾品、靠墊、扶手椅，甚至家具拋到腦外！將焦點回歸到地板上。

在這本篇中，我們鼓勵你把裝潢佈置的技巧集中在你的客廳地板上，我們向你保證，改變你的外觀將使這個房間2018年不再是一樣的。 就從這個想法開始的吧！

1.與其餘的不同

Hotel Mesón de Santa Rosa, Tectónico Tectónico 客廳
Tectónico

Tectónico
Tectónico
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區分你房間的地板，和其餘空間的、可讓它看起來與眾不同和特殊; 可以像放置四邊形地毯那樣簡單，花樣的地毯可區分出屬於扶手椅、咖啡桌等的區域。

2.編織的動感

homify 客廳沙發與扶手椅
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使用地毯就可以立刻帶來風格改變的另一個案例！

這個充滿動感、對角線設計，而不是直線設計，且充滿活力、而不是太整齊的地毯！就是能讓你家看起來風格立刻不同。

3.木頭地板

homify 客廳配件與裝飾品
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木地板只要好好的照顧，可以讓你家有溫暖的感覺！而且他也是很好的隔熱材料，特別是若使用檜木，香氣是獨一無二的！

4.好看的地板

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如果地板其實也沒啥不好的，只是想要一個新的感覺，就放上一個比較小的地毯吧！也可以選擇一個可愛的咖啡桌就足夠了。

5.完美的正方形

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
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正方形瓷磚排列組合，不用太多裝飾就能整齊又完美！

所以最好確保施工時就能完美無缺，不可挑剔，那就會有很好的效果！

6.精緻的鑲木地板

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All Arquitectura

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大面積的鑲木地板，也可以排列出看起來很棒的微小設計，實際上，在小平台排列，就可以打破了平凡組合，讓可愛的設計馬上出現。

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7.偉大的馬賽克

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如果你喜歡視覺享受，這個想法會讓你高興，因為整片馬賽克磚覆蓋房間整個樓層，你好像看到似乎在移動的錯覺！

8.認真的照顧

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這個想法的重點是頻繁地拋光木板，使房間的地板能呈現美麗的光澤，這個建議也可以適用於瓷磚、鑲木地板。

9.時尚的顏色

Casa JM (2013), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
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2018年的ＰＡＮＴＯＮＥ指定色就是紫外光，完全是一種趨勢，何不改變你的客廳地板，打造一個迷人高傲的紫外光呢！

10.仿造的材料

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HO arquitectura de interiores

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仿造的材料，也是改變地板外觀而不改變材質的好主意，也就是說，如果你可選擇仿木地板或是仿大理石的瓷磚，看起來就像木頭或大理石的設計！

11.不同的顏色

homify 客廳
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你也可以保留相同的材料，但是拼接不同顏色，例如，木板用不同的色調來拼湊，像是從棕色到灰色都是很不錯的搭配。

或是尋求專業設計師給你意見？

12.對角線的奇蹟

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改變你原有的地板排列，使用對角線，讓視覺充滿活力，相信你也會感到驚訝，你家客廳的地板可以看起來有多麼不同 。

13.和諧

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IAARQ (Ibarra Aragón Arquitectura SC)

IAARQ (Ibarra Aragón Arquitectura SC)
IAARQ (Ibarra Aragón Arquitectura SC)
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如果對比色不是你的菜！那就追求協調吧！例如，單純使用咖啡色系的排列，只要材質不同，就會產生視覺上豐富的變化、相當賞心悅目！

14.整間都用地毯

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ECKEN virtual spaces

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ECKEN virtual spaces
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想要不改變裝潢的情況下，讓房間的地板感覺完全不同？讓地毯覆蓋整個房間 ，就能帶來顯而易見的改變。

15.中庸的設計

Casa Encino, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
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這個完美的設計，用中性灰色的地板，讓各種風格設計都能一起搭配。

事實上，這秘訣就用一種沒有個性的色調，獲得最大的利益，讓你可以大膽的在家具和裝飾品中使用各種色彩！

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