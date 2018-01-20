考慮客廳地板材質？那你應該看看這15個案例！

在房間改變什麼，會讓空間看起來與去年有所不同？也許是時候把裝飾品、靠墊、扶手椅，甚至家具拋到腦外！將焦點回歸到地板上。

在這本篇中，我們鼓勵你把裝潢佈置的技巧集中在你的客廳地板上，我們向你保證，改變你的外觀將使這個房間2018年不再是一樣的。 就從這個想法開始的吧！