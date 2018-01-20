考慮客廳地板材質？那你應該看看這15個案例！

在房間改變什麼，會讓空間看起來與去年有所不同？也許是時候把裝飾品、靠墊、扶手椅，甚至家具拋到腦外！將焦點回歸到地板上。
在這本篇中，我們鼓勵你把裝潢佈置的技巧集中在你的客廳地板上，我們向你保證，改變你的外觀將使這個房間2018年不再是一樣的。 就從這個想法開始的吧！
正方形瓷磚排列組合，不用太多裝飾就能整齊又完美！
所以最好確保施工時就能完美無缺，不可挑剔，那就會有很好的效果！
大面積的鑲木地板，也可以排列出看起來很棒的微小設計，實際上，在小平台排列，就可以打破了平凡組合，讓可愛的設計馬上出現。
如果你喜歡視覺享受，這個想法會讓你高興，因為整片馬賽克磚覆蓋房間整個樓層，你好像看到似乎在移動的錯覺！
2018年的ＰＡＮＴＯＮＥ指定色就是紫外光，完全是一種趨勢，何不改變你的客廳地板，打造一個迷人高傲的紫外光呢！
仿造的材料，也是改變地板外觀而不改變材質的好主意，也就是說，如果你可選擇仿木地板或是仿大理石的瓷磚，看起來就像木頭或大理石的設計！
如果對比色不是你的菜！那就追求協調吧！例如，單純使用咖啡色系的排列，只要材質不同，就會產生視覺上豐富的變化、相當賞心悅目！
想要不改變裝潢的情況下，讓房間的地板感覺完全不同？讓地毯覆蓋整個房間 ，就能帶來顯而易見的改變。
這個完美的設計，用中性灰色的地板，讓各種風格設計都能一起搭配。
事實上，這秘訣就用一種沒有個性的色調，獲得最大的利益，讓你可以大膽的在家具和裝飾品中使用各種色彩！