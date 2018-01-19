必知小撇步！以小預算改造居家空間

許多人都想把住久的房子改造一番，但又擔心荷包大失血。如果能夠遇上一位將心比心的建築師，充分為你的預算把關，就可望在花費有限的情況下，獲得出乎意料的改造成果！今天要介紹給你的一項專案就是如此，這位客戶想要改造自己的舊公寓，再將它出租給房客，但是預算非常有限，幸好遇上了很棒的設計師，採用最經濟的方式，為公寓換上了新裝潢，同時還裝置了漂亮的照明設備，營造出簡約又具現代感的空間。很想看看它改造後的面貌嗎？立刻一起來參觀吧！