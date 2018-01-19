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必知小撇步！以小預算改造居家空間

Genie Chien Genie Chien
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許多人都想把住久的房子改造一番，但又擔心荷包大失血。如果能夠遇上一位將心比心的建築師，充分為你的預算把關，就可望在花費有限的情況下，獲得出乎意料的改造成果！今天要介紹給你的一項專案就是如此，這位客戶想要改造自己的舊公寓，再將它出租給房客，但是預算非常有限，幸好遇上了很棒的設計師，採用最經濟的方式，為公寓換上了新裝潢，同時還裝置了漂亮的照明設備，營造出簡約又具現代感的空間。很想看看它改造後的面貌嗎？立刻一起來參觀吧！

​地板與天花板

Apartamento Alugado Leblon , Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

先來看看改造前的景象。設計師看過現場之後，決定要換掉既有的牆壁，但地板的狀況看來還不差，紅木材質散發著迷人的調性，因此決定保留下來繼續使用。

牆面換新裝

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接下來在這張照片中，我們可以看到房間的牆壁已經換上新裝，展現出具有紋理的美感。同時室內的空間砌起半面矮牆，漆成低調的淺灰色，與白色牆面和木頭地板構成鮮明的對比。

​客廳空間

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基本格局重新劃分好之後，設計師開始擺置起傢俱，同時留下流暢的動線。除了大型沙發座之外，圍繞著中間可愛的矮桌，擺置起多張方便移動的座椅，創造出舒適優雅的起居空間。

餐廳

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隔著一片矮牆，便是吃飯用的餐廳空間。這裡擺置了精巧可愛的傢俱，與客廳只有半牆之隔，動線相當流暢，讓起居生活更具效率！

室內亮點

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屋主提出改造的重點是不花太多費用，便創造出簡潔明亮的起居空間。設計師因此採用 PVC 仿磚牆壁，創造出表面帶有美麗紋理的牆面。天花板上的吊燈投注下古典華麗氛圍，同時也提供了良好的照明效果。

角落的運用

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房間裡的角落也經過重新規劃，讓原本空白的牆面變得更具實用性！現在這處角落不僅可以當作化妝台、書桌來使用，同時也配備了功能強大的收納空間！

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