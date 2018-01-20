你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

有戶外樓梯的入口：10 種讓你超驚艷的美麗設計

Genie Chien Genie Chien
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной 房子
Loading admin actions …

門面是住家的名片，作為客人造訪時映入眼簾的第一印象，它必須呈現出和諧美麗的觀感。倘若是帶有戶外樓梯的入口，更可以發揮強大的吸睛效果！事實上，不論你的門面是採用傳統或現代風格，在空間允許的情況下，添加一座樓梯的設置，都能發揮加乘的作用。樓梯的材質林林總總，常見的建材包括：混凝土、木材、石材等。不論你選用哪種質材，最重要的是要和房屋主體構成協調的美感。以下為你介紹 10 座自帶戶外樓梯的入口設計，一起來參觀吧！ 

​1. 嵌入綠毯的木梯

Casa de Campo, Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista 房子 木頭
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

這座沿著綠色坡地一路向上延展的木造樓梯，與房子的結構和材質構成很好的搭配，美得讓人目不轉睛！

2. 通往入口的樓梯

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

現代感的住宅本身就有令人驚豔的門面，由於建物為兩層構造，特別設置一座可以通往入口的戶外樓梯。灰色的外觀與住宅門面，構成了良好的呼應～

3. 優雅的外觀

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

這處入口採用中性色調作為門面，和綠色植物構成和諧的視覺美感。灰色混凝土樓梯與木造大門勾勒出鮮明的線條之美！

4. 天然混搭

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной 房子
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

建築師採用木材、石頭和磚塊等自然元素，打造出這座鄉村風的美宅。帶有圖案設計的金屬樓梯，為建物平添了無限魅力～

5. 優雅的構造

haus-turf, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus 房子
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

白色的屋體構成視覺中的焦點，庭前緩坡鋪設了樓梯，以緩和的姿態優雅地引領客人到達入口～

6. 不對稱設計

WEIN HOUSE Besonías Almeida arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Besonías Almeida arquitectos

WEIN HOUSE

Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos

這座矩形立方體的建物，外形有著乾淨的輪廓，和令人驚喜的幾何形狀，特別迎合前衛風的你。採用混凝土打造的樓梯，帶來一種雕刻般的視覺美感～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 空間的動脈

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

這座具有多層次的建物，裡裡外外都擁有龐大的空間。要溝通各個區塊，有賴精心規劃的動線設計。這座戶外樓梯負責連結起各個高度的空間，儼然是構造上最重要的動脈！

8. 復古設計

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects 隨意取材風玄關、階梯與走廊
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

這座傳統型的小屋外面，設有一座古意盎然的樓梯。結構堅實耐用，簡單的外觀呈現出濃厚的復古風情～

9. 低調款

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

開闊的庭前配置了質樸感的樓梯，低緩的姿態彷彿在柔聲歡迎客人前來～

10. 壯觀的螺旋

COMICS & POP APARTMENTS, PROJECT AB PROJECT AB 庭院
PROJECT AB

PROJECT AB
PROJECT AB
PROJECT AB

住宅外觀採用明亮的粉紅色，本身已極具魅力，入口的螺旋狀樓梯，更讓人驚豔到極點！半透明圍欄保護上下時的安全，同時也成為視覺上的大亮點！

如果你正在尋找樓梯的創意設計，一定不能錯過以下文章：

8 種讓你的室內空間更有品味的樓梯設計

https://www.homify.tw/ideabooks/4612034

平凡老屋改造：展現全新魅力與現代時尚感！
10 座令人驚豔有戶外樓梯的入口，你最想要哪一座呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了