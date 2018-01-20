有戶外樓梯的入口：10 種讓你超驚艷的美麗設計

門面是住家的名片，作為客人造訪時映入眼簾的第一印象，它必須呈現出和諧美麗的觀感。倘若是帶有戶外樓梯的入口，更可以發揮強大的吸睛效果！事實上，不論你的門面是採用傳統或現代風格，在空間允許的情況下，添加一座樓梯的設置，都能發揮加乘的作用。樓梯的材質林林總總，常見的建材包括：混凝土、木材、石材等。不論你選用哪種質材，最重要的是要和房屋主體構成協調的美感。以下為你介紹 10 座自帶戶外樓梯的入口設計，一起來參觀吧！
這座沿著綠色坡地一路向上延展的木造樓梯，與房子的結構和材質構成很好的搭配，美得讓人目不轉睛！
現代感的住宅本身就有令人驚豔的門面，由於建物為兩層構造，特別設置一座可以通往入口的戶外樓梯。灰色的外觀與住宅門面，構成了良好的呼應～
這處入口採用中性色調作為門面，和綠色植物構成和諧的視覺美感。灰色混凝土樓梯與木造大門勾勒出鮮明的線條之美！
建築師採用木材、石頭和磚塊等自然元素，打造出這座鄉村風的美宅。帶有圖案設計的金屬樓梯，為建物平添了無限魅力～
白色的屋體構成視覺中的焦點，庭前緩坡鋪設了樓梯，以緩和的姿態優雅地引領客人到達入口～
這座矩形立方體的建物，外形有著乾淨的輪廓，和令人驚喜的幾何形狀，特別迎合前衛風的你。採用混凝土打造的樓梯，帶來一種雕刻般的視覺美感～
這座傳統型的小屋外面，設有一座古意盎然的樓梯。結構堅實耐用，簡單的外觀呈現出濃厚的復古風情～
住宅外觀採用明亮的粉紅色，本身已極具魅力，入口的螺旋狀樓梯，更讓人驚豔到極點！半透明圍欄保護上下時的安全，同時也成為視覺上的大亮點！
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