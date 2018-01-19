9 種不惜一切代價，也要避免犯上的佈置錯誤！

良好的規劃是所有優質裝潢的基礎！千萬不要以為你可以且戰且走，隨意便完成一個令人滿意的空間設計。任何室內裝潢都需要詳細的規劃，從傢俱的擺放位置，到顏色和數量的搭配，選擇何種裝飾元素等，最好能夠事先運用電腦生成設計圖。這樣不僅可以對空間有個確切的概念，即時作出必要的修改，同時也可評估需要的預算和各種備選方案。