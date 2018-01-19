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9 種不惜一切代價，也要避免犯上的佈置錯誤！

Genie Chien Genie Chien
Пространство стиля, VVDesign VVDesign 客廳
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每個人對美的看法不同，大家都有各自擁護的風格特色。我們不能因為有人喜愛大紅色，便批評別人俗氣或沒品味。個性創造不同的審美觀，只要選搭適當的元素，便能呈現獨特的創意，彰顯各自的精彩之處。

今天我們不打算批判室內設計上的美學，只是要提出一些可能危及住家空間和諧性，並帶來視覺不適感的裝飾錯誤。如果你希望住的是一處均衡、實用又美觀的環境，就該儘量避免犯上這些錯誤！

1. 忽視實際功能面

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CCVO Design and Staging

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我們經常犯上的一個錯誤，是過度專注於審美觀，反而忽略了實際面。美麗的環境令人賞心悅目，但若因此造成生活上的不便，可就本末倒置了。像是掛燈的位置設得過低，隨時可能撞到頭，天天都得小心翼翼，生活可就太辛苦了。空間是用來住的，不只是用來欣賞的！

2. 用色太過冒險

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CCVO Design and Staging

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CCVO Design and Staging
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我們都知道彩色的牆面可以為環境帶來亮麗的效果。但是要當心，過度使用亮彩可能破壞空間的和諧！太暗的顏色會讓小型的空間更顯狹隘，當然不適宜。但過於豔麗的用色有可能很快就令人厭倦。倘若你喜歡亮彩的色調，不妨採用中性色系的空間，再選搭豐富多彩的配件來點綴環境。

​3. 忽略預先規劃的重要性

Kitchen Corner, RIP3D ARCHVIZ RIP3D ARCHVIZ
RIP3D ARCHVIZ

RIP3D ARCHVIZ
RIP3D ARCHVIZ
RIP3D ARCHVIZ

良好的規劃是所有優質裝潢的基礎！千萬不要以為你可以且戰且走，隨意便完成一個令人滿意的空間設計。任何室內裝潢都需要詳細的規劃，從傢俱的擺放位置，到顏色和數量的搭配，選擇何種裝飾元素等，最好能夠事先運用電腦生成設計圖。這樣不僅可以對空間有個確切的概念，即時作出必要的修改，同時也可評估需要的預算和各種備選方案。

4. 過度填充空間

Пространство стиля, VVDesign VVDesign 客廳
VVDesign

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在住家環境中填充過多的元素，是破壞視覺美感的主因之一。我們經常衝動地買下一些裝飾品，想讓住家變得更美更吸睛。採用色調、圖案和質地的混搭，確實可以創造出意想不到的效果，但要當心倘若使用過度，會讓視覺產生疲乏感，還不如只專注於少量的點睛元素。照片中這座客廳雖然擁有許多裝飾元素，但因為採用柔和的中性色調為基礎，呈現出清爽舒適的視覺美感。

5. 傢俱尺寸不合宜

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選擇尺寸錯誤的傢俱，是一個常見卻很難改正的錯誤。因為傢俱通常都有一定的價格，購買之後，較難在短短時間內換掉。太大型的傢俱會破壞空間的動線，阻礙日常通道。選擇太小的傢俱則會讓居家顯得空洞，感覺好冷清。因此在規劃階段，最好能請專家幫你度量空間，再選擇尺寸適合的傢俱。

6. 纜線外露破壞美感

Lindoia Apartment, Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera 臥室 木頭 Wood effect
Bibiana Menegaz – Arquitetura de Atmosfera

Lindoia Apartment

Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera
Bibiana Menegaz – Arquitetura de Atmosfera
Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera

採用具有風格美學的電子設備，卻讓電線外露，容易破壞視覺美感，更別提因此堆積起難以清洗的灰塵了。要避免這項錯誤，必須使用纜線整理器，讓外露的電線盡可能縮短。採用照片中這款量身定製的傢俱，可以有效避免這樣的問題。

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7. 不恰當的天花板和牆面裝飾

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為天花板加些裝飾，可以創造出很夢幻的氛圍。但是如果天花板很低，有可能讓空間顯得更小，甚至造成幽閉的空間感。同樣地，牆壁上的裝飾也有可能成為阻礙視覺的元素，倘若燈光照明不夠明亮，效果就更差了！

8. 過度採用綠色元素

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在居家裝飾中加入植物，可以帶來清新的自然氣息，但是如果過度使用，同樣會適得其反。請記住，住家不是熱帶森林，任由過度茂盛的植物瘋長，未加以適當照顧，反而會破壞到整體觀感。

9. 缺乏風格設計

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在設計住家時必須先決定要採用何種風格樣式。倘若缺乏這一步驟，完成後的空間可能缺乏個性感，或是混搭得雜亂不堪。因此在動手之前，建議你要多多蒐羅不同的設計風格，選定最適合你審美感的樣式，避免讓環境中充滿不一致的元素。

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