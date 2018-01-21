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採用宜家 IKEA 傢具打造絕美的住家裝潢

Genie Chien Genie Chien
Bureaux My Little Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny 商业空间
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想要裝飾出美美的住家，不一定要賣血賣腎才能做得到！市面上可以見到各種各樣的流行傢具設計，從現代到古典，從花色繽紛到簡約單純，走一趟宜家，便能滿足你全方位的需求。不但花費有限，而且商品種類多到讓你目不暇給！ 

也許你擔心一入宜家商場，可能不知從何逛起。今天我們為你蒐集了幾款超棒的傢俱，讓你得到一些啟發，帶著你的靈感和創意，現在就讓我們一起出發去瞧瞧吧！

KVISTBRO 咖啡桌

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CCVO Design and Staging

CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging
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這款 KVISTBRO 咖啡桌，是你非擁有不可的家居必備品！它不但有著很時尚的工業風設計，而且功能性十足，你可以在上面擺放物品，底下還可用來儲放客廳用的毯子、枕頭，或空著不用也很美。 

專家搭配同屬宜家出品的書架、沙發、燈飾，以及餐廳裡的成組傢具，整體觀感舒適又清新！

LAPPLJUNG 地毯和配件

Bureaux My Little Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny 商业空间 辦公大樓
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

在這座客廳中，我們採用價格經濟實惠的 LAPPLJUNG 地毯，它擁有吸睛的圖案設計，搭配其他客廳裡的裝飾品，都能混合出很棒的效果。 

植物纖維製成的 ALSEDA 腳椅，讓你的足部能夠舒適休息，同時也與客廳裡的配飾構成完美的呼應～

Kallax 電視架

homify 客廳
homify

homify
homify
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這處客廳的液晶電視底下，擺放了 Kallax 櫃架，它不但價格便宜，而且裡頭可以置入同色系的籃子，方便將雜物收納隱藏起來。 

牆角的聚光燈和地面的條紋地毯，則是出自 STOCKHOLM 品牌。 

RÅDVIKEN 餐廳座椅

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà 餐廳 Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

這處優雅的起居室內，散發著低調奢華的氛圍。由於牆面已很精彩，其他傢俱就得樸拙些，才不會顯得過於繁複。這款 RÅDVIKEN 座椅是採用天然纖維製成，不僅堅固耐用，而且坐起來也很舒適。

HEMNES 床頭桌

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

床舖邊的這兩組小巧的 HEMNES 床頭桌，樣式及色彩不相同，搭在一起卻呈現出完美的效果。它們不但便宜，功能實用，搭配起淡雅的床組，更讓人一見傾心！

SANDHAUG LISABO 床頭櫃和書桌

Proyecto Diputación, Nice home barcelona Nice home barcelona 臥室
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

看到這裡，你應該也成了 IKEA 採購專家了吧！如果你喜歡這款床頭櫃和書桌，可以就近到你家附近的宜家去逛逛，它們的品牌名稱是 SANDHAUG LISABO ～

如果你正在尋找傢俱的創意，一定不能錯過以下文章：

14 款讓你大開眼界的木製傢具設計

臥室設計：2018 年你一定要擁有的 10 種類型
這些超美的宜家 IKEA 傢具，你最喜歡哪些款呢？留言分享吧！

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