採用宜家 IKEA 傢具打造絕美的住家裝潢

想要裝飾出美美的住家，不一定要賣血賣腎才能做得到！市面上可以見到各種各樣的流行傢具設計，從現代到古典，從花色繽紛到簡約單純，走一趟宜家，便能滿足你全方位的需求。不但花費有限，而且商品種類多到讓你目不暇給！
也許你擔心一入宜家商場，可能不知從何逛起。今天我們為你蒐集了幾款超棒的傢俱，讓你得到一些啟發，帶著你的靈感和創意，現在就讓我們一起出發去瞧瞧吧！
這款 KVISTBRO 咖啡桌，是你非擁有不可的家居必備品！它不但有著很時尚的工業風設計，而且功能性十足，你可以在上面擺放物品，底下還可用來儲放客廳用的毯子、枕頭，或空著不用也很美。
專家搭配同屬宜家出品的書架、沙發、燈飾，以及餐廳裡的成組傢具，整體觀感舒適又清新！
在這座客廳中，我們採用價格經濟實惠的 LAPPLJUNG 地毯，它擁有吸睛的圖案設計，搭配其他客廳裡的裝飾品，都能混合出很棒的效果。
植物纖維製成的 ALSEDA 腳椅，讓你的足部能夠舒適休息，同時也與客廳裡的配飾構成完美的呼應～
這處客廳的液晶電視底下，擺放了 Kallax 櫃架，它不但價格便宜，而且裡頭可以置入同色系的籃子，方便將雜物收納隱藏起來。
牆角的聚光燈和地面的條紋地毯，則是出自 STOCKHOLM 品牌。
這處優雅的起居室內，散發著低調奢華的氛圍。由於牆面已很精彩，其他傢俱就得樸拙些，才不會顯得過於繁複。這款 RÅDVIKEN 座椅是採用天然纖維製成，不僅堅固耐用，而且坐起來也很舒適。
看到這裡，你應該也成了 IKEA 採購專家了吧！如果你喜歡這款床頭櫃和書桌，可以就近到你家附近的宜家去逛逛，它們的品牌名稱是 SANDHAUG LISABO ～
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