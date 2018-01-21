採用宜家 IKEA 傢具打造絕美的住家裝潢

想要裝飾出美美的住家，不一定要賣血賣腎才能做得到！市面上可以見到各種各樣的流行傢具設計，從現代到古典，從花色繽紛到簡約單純，走一趟宜家，便能滿足你全方位的需求。不但花費有限，而且商品種類多到讓你目不暇給！

也許你擔心一入宜家商場，可能不知從何逛起。今天我們為你蒐集了幾款超棒的傢俱，讓你得到一些啟發，帶著你的靈感和創意，現在就讓我們一起出發去瞧瞧吧！