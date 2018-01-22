23種適合家中的低光植物，讓你點綴空間的法寶

今天，我們收集了23個環境裝飾植物，在室內看起來都很不錯，能夠改變任何空間的心情 – 有些甚至可以作為空調和黑暗。事實是，想把你家變得更加溫暖細節，就可以靠盆栽來做裝飾，若沒有露台、不能打造小花園，盆栽就是讓你家充滿綠意的方式！

住在公寓裡最常見的問題之一，就是要找適合在低光環境中生存的物種。所以我們選擇了五種適合的植物，可以成為你家中的一員！

1 – 聖喬治之劍（Sword of St. George）：它的優點是不必經常澆水。它在陰涼處和陽光下都能存活，也可以留在室內沒問題！

2 – 竹：很容易買的到，價錢合理。它沒有自然光線的環境中生存得很好，按照風水來說，可以給住宅帶來好運。

3 - 斑葉竹芋（Calateia zebra）：它的大小可能會有所不同，但不高，所以它可以在室內各種空間生長。

4 – 綠藻（Chlorophyte）：對於那些沒有太多時間和耐心的人來說，它是完美的物種。放在吊籃裡看起來很漂亮。

5 – 馬蘭塔 – 金莎（Maranta-cinz）：這種植物的種植簡單，營造質樸的感覺，適應不同住宅環境。

當然，這些只是幾個舉例，你也可以先檢視一下想在哪裡擺放植物，以獲得靈感！您也可以聯繫我們的專家打造景觀平台。