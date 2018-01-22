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23種適合家中的低光植物，讓你點綴空間的法寶

Peggy Yu Peggy Yu
Área externa - Condomínio Jardim Mediterrâneo, branco arquitetura branco arquitetura 露臺
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今天，我們收集了23個環境裝飾植物，在室內看起來都很不錯，能夠改變任何空間的心情 – 有些甚至可以作為空調和黑暗。事實是，想把你家變得更加溫暖細節，就可以靠盆栽來做裝飾，若沒有露台、不能打造小花園，盆栽就是讓你家充滿綠意的方式！

住在公寓裡最常見的問題之一，就是要找適合在低光環境中生存的物種。所以我們選擇了五種適合的植物，可以成為你家中的一員！

1 – 聖喬治之劍（Sword of St. George）：它的優點是不必經常澆水。它在陰涼處和陽光下都能存活，也可以留在室內沒問題！

2 – 竹：很容易買的到，價錢合理。它沒有自然光線的環境中生存得很好，按照風水來說，可以給住宅帶來好運。 

3 - 斑葉竹芋（Calateia zebra）：它的大小可能會有所不同，但不高，所以它可以在室內各種空間生長。 

4 – 綠藻（Chlorophyte）：對於那些沒有太多時間和耐心的人來說，它是完美的物種。放在吊籃裡看起來很漂亮。 

5 – 馬蘭塔 – 金莎（Maranta-cinz）：這種植物的種植簡單，營造質樸的感覺，適應不同住宅環境。    

當然，這些只是幾個舉例，你也可以先檢視一下想在哪裡擺放植物，以獲得靈感！您也可以聯繫我們的專家打造景觀平台。

1.可愛的盆子與墊子將盆栽襯托更可愛

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2.擺放對比色的抱枕也很適合！

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3.大盆的盆栽可以調節空氣

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4.作為裝飾品的一種也不錯吧

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5.植栽作為主要的裝飾品

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6.簡單的空間就擺放一盆栽來點綴！

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7.擺放在空間作為最天然的清靜機

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8.利用高低差來呈現綠意

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9.直挺挺的植物就適合放在小空間

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10.像藤蔓一樣的佈置

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11.自然的垂落在窗前

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12.綠葉與藍色的沙發相呼應

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13.棕櫚樹也能放在室內

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14.利用畸零空間就能增加綠意

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15.各處都是擺放好位置

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16.利用日照來種植一整面的綠

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17.彷彿住在森林裡面

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18.做成客廳牆面的裝飾

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19.最適合浴室的盆栽

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20.擺放蘭花也適合

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21.簡單的碎石頭一起搭配

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22.戶外就要有盆栽才對！

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23.設計感少不了盆栽的點綴

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