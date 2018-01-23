14 款妝點庭院和小花園的超美棚架

談到理想中的住家，你的標準是什麼呢？大多數人會希望生活有良好的質量，住宅附近具備周全的機能，自家空間則是安靜且具有隱私性。房子裡有足夠的空間容納各種起居設備，最好還能有一些戶外空間，足不出戶也能享受四季流轉的美好氛圍。

該如何達成這樣的目標呢？今天我們要介紹給你 14 款由專業建築師開發的木質棚架，將它們裝置在自家的庭院裡，簡單的結構便可以創造出讓你十足驚豔的效果！立刻一起來參觀吧～