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14 款妝點庭院和小花園的超美棚架

Genie Chien Genie Chien
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談到理想中的住家，你的標準是什麼呢？大多數人會希望生活有良好的質量，住宅附近具備周全的機能，自家空間則是安靜且具有隱私性。房子裡有足夠的空間容納各種起居設備，最好還能有一些戶外空間，足不出戶也能享受四季流轉的美好氛圍。

該如何達成這樣的目標呢？今天我們要介紹給你 14 款由專業建築師開發的木質棚架，將它們裝置在自家的庭院裡，簡單的結構便可以創造出讓你十足驚豔的效果！立刻一起來參觀吧～  

1. 竹簾木棚

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這款棚架結構簡單，建造起來也相當容易。頂上的竹簾式頂蓋具有遮陽效果，卻又不會完全遮蔽掉暖和的陽光，同時還可創造出美妙的光影效果。

​2. 小型陽台款

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Ambiento Arquitetura

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如果你有一個小型的戶外區域，就可以用來裝置一個這樣的木製涼棚，創造出舒適又有吸引力的環境。在這裡種些花花草草，具有美化空間的效果。

​3. 裝置上紗簾

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想讓涼棚散發出浪漫有趣的情調，可以裝置起這款長型紗簾，起風時拉上，具有防護強風的效果。

4. 小露台

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Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

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Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
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小小的露台也可以成為室外活動的好場域，這座木製平台上搭建了一個有覆蓋的涼棚，簡單的環境就帶來舒爽的氛圍。

5. 玻璃天花板

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Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
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棚架需不需要採用封閉式頂蓋，取決於你想如何使用這塊空間。照片中是座戶外客廳設計，配備有完整的傢具，為了保護起這個空間，同時又不想犧牲掉自然光線的優點，於是採用透明玻璃作為天花板。 

6. 宜人典範

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Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
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涼棚能夠創造出實用又美觀的效果，這座棚架堪稱是其中的典範，溫馨宜人的氣質讓許多人一眼就愛上～

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​7. 頂上植物覆蓋

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Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
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利用植物花卉來覆蓋棚架頂部是很棒的設計！除了具有遮蔭的作用，同時也創造出迷人的戶外休閒環境。 

8. 門口的涼棚

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這款棚架的結構很簡單，直接蓋在入口的門廊處，可以用來遮陽避雨，同時也可讓登門的訪客佇足欣賞。 

9. 結合木製甲板

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倘若要讓裡外有個過度區域，可以在門口打造起一座木甲板，上方再蓋起涼棚，並且擺置上簡單的裝飾品。

10. 經典樑柱

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Piloni Arquitetura

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想讓棚架顯得與眾不同，可以結合不同的材料來架構。像這款採用白色立柱搭配木質棚頂，便是非常理想的設計～

11. 現代風金屬結構

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木頭和金屬結構的搭配，可以創造出另一種現代風格調，彰顯出主人的個性。

12. 木頭棚架

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任何木材都可以用來架設涼棚，如果採用原木為材來製作，具有更好的耐久性和美感～ 

13. 蓋板

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這款涼棚最不同凡響之處，在於頂上可以創造出微妙陰影的設計。當陽光篩落到地面和傢具上，美得讓人一看就心醉～

​14. 木板設計

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倘若你希望強化遮陽的功能，可以採用這款外觀非常質樸的木板設計，簡單就能達成目的～

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