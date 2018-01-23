14 款妝點庭院和小花園的超美棚架

這款棚架結構簡單，建造起來也相當容易。頂上的竹簾式頂蓋具有遮陽效果，卻又不會完全遮蔽掉暖和的陽光，同時還可創造出美妙的光影效果。
如果你有一個小型的戶外區域，就可以用來裝置一個這樣的木製涼棚，創造出舒適又有吸引力的環境。在這裡種些花花草草，具有美化空間的效果。
想讓涼棚散發出浪漫有趣的情調，可以裝置起這款長型紗簾，起風時拉上，具有防護強風的效果。
小小的露台也可以成為室外活動的好場域，這座木製平台上搭建了一個有覆蓋的涼棚，簡單的環境就帶來舒爽的氛圍。
棚架需不需要採用封閉式頂蓋，取決於你想如何使用這塊空間。照片中是座戶外客廳設計，配備有完整的傢具，為了保護起這個空間，同時又不想犧牲掉自然光線的優點，於是採用透明玻璃作為天花板。
涼棚能夠創造出實用又美觀的效果，這座棚架堪稱是其中的典範，溫馨宜人的氣質讓許多人一眼就愛上～
利用植物花卉來覆蓋棚架頂部是很棒的設計！除了具有遮蔭的作用，同時也創造出迷人的戶外休閒環境。
這款棚架的結構很簡單，直接蓋在入口的門廊處，可以用來遮陽避雨，同時也可讓登門的訪客佇足欣賞。
倘若要讓裡外有個過度區域，可以在門口打造起一座木甲板，上方再蓋起涼棚，並且擺置上簡單的裝飾品。
想讓棚架顯得與眾不同，可以結合不同的材料來架構。像這款採用白色立柱搭配木質棚頂，便是非常理想的設計～
這款涼棚最不同凡響之處，在於頂上可以創造出微妙陰影的設計。當陽光篩落到地面和傢具上，美得讓人一看就心醉～
倘若你希望強化遮陽的功能，可以採用這款外觀非常質樸的木板設計，簡單就能達成目的～
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