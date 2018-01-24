23 種撇步讓你的房子永遠井然有序！

在家裡有時候很難維持秩序，因為你沒有多餘的空間來存放雜物，也沒辦法總是把東西塞到櫥櫃、抽屜或衣櫃。

其實，你還可以運用設計讓你保存、展現和整理你所擁有的物品，也讓它可以好好歸位！

在這本篇中，我們給了你23點子，你可以看到你能運用的小地方！讓你家成為一個有序的、整齊的地方，希望能激發你一些想法，並且改造你家！！