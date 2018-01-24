23 種撇步讓你的房子永遠井然有序！

在家裡有時候很難維持秩序，因為你沒有多餘的空間來存放雜物，也沒辦法總是把東西塞到櫥櫃、抽屜或衣櫃。
其實，你還可以運用設計讓你保存、展現和整理你所擁有的物品，也讓它可以好好歸位！
在這本篇中，我們給了你23點子，你可以看到你能運用的小地方！讓你家成為一個有序的、整齊的地方，希望能激發你一些想法，並且改造你家！！
樓梯底下，是我們建議你可以利用的地方之一。
在這種情況下，抽屜和閉合的架子，將會非常適合樓梯的形狀。
將一件家具方向反過來作為存儲空間，同時用於分隔屋內的房間。
這個床下可以擺放床下或季節性的衣服，鞋子或書本也都可以放進去！
這件漂亮的家具已經修復成藍色，現在你可以儲藏酒或是瓶罐、杯子等。
臥室的舖位下面所有書架和抽屜，都可以擺放小男孩的東西！
設計你家的洗衣區，打造可以圍繞洗衣機的家具，用來保持洗衣籃的整齊。
雖然看起來空間很小，但是這些架子在浴室裡整齊的擺放毛巾， 非常實用。
這個開放式空間，牆壁上安裝開放式的書架，作為裝飾的一部分，實現了收納的功能，同時可擺放書籍也成為房屋的設計。
在這個年輕人的臥室裡，雙層床可以節省空間，這個小巧的開放式家具，可以存放你的衣服、鞋子、書籍，甚至是電視機。
這個白色、簡單和整齊的抽屜，以及櫃子和懸掛桿。沒有任何缺少！就是這麼完美！
更衣室裡絕佳的收納，就是讓你從透明玻璃上方就可以輕易看到內部收藏物品的抽屜。
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房屋的空間被充分利用，例如這些架子和懸掛區域，下方還有抽屜，這種斜屋頂完全很理想！
開放式白色的櫃子，細節是黑色和白色的收納箱，如黑色的圓筒和有趣的鋸齒形盒子。一個簡單的收納方式，讓你家一切整齊。
廚房裡精心設計的中島，也可以放置葡萄酒瓶。
不要把祖母的回憶隱藏起來，放在一個擺放內崁櫃位內，這將是很棒的裝飾。
這個S形的架子就是特別的裝飾，兼具照明和儲藏。
要好好的擺放、展示物品，可以利用這個輕便的貨架，本身就是很好的裝飾品！
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