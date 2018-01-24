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23 種撇步讓你的房子永遠井然有序！

Peggy Yu Peggy Yu
Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 嬰兒房/兒童房
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在家裡有時候很難維持秩序，因為你沒有多餘的空間來存放雜物，也沒辦法總是把東西塞到櫥櫃、抽屜或衣櫃。

其實，你還可以運用設計讓你保存、展現和整理你所擁有的物品，也讓它可以好好歸位！

在這本篇中，我們給了你23點子，你可以看到你能運用的小地方！讓你家成為一個有序的、整齊的地方，希望能激發你一些想法，並且改造你家！！

1.就是要舞台燈

Корица с молоком, Reroom Reroom 更衣室
Reroom

Reroom
Reroom
Reroom

為年輕的女演員打造一個特別的角落！

任何你需要的都可以放在這個開放的櫃子中，用鏡子與燈光將空間打亮！

2.兩用樓梯

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

樓梯底下，是我們建議你可以利用的地方之一。

在這種情況下，抽屜和閉合的架子，將會非常適合樓梯的形狀。

3.作為一個房間分隔符

VIVIR Y TRABAJAR JUNTO AL MAR, Ines Calamante Diseño de Interiores Ines Calamante Diseño de Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Ines Calamante Diseño de Interiores

Ines Calamante Diseño de Interiores
Ines Calamante Diseño de Interiores
Ines Calamante Diseño de Interiores

將一件家具方向反過來作為存儲空間，同時用於分隔屋內的房間。

4.驚訝吧！床下可以保存超多東西

WOOD COLLECTION , OGGIONI - The Storage Bed Specialist OGGIONI - The Storage Bed Specialist 臥室床與床頭櫃
OGGIONI – The Storage Bed Specialist

WOOD COLLECTION

OGGIONI - The Storage Bed Specialist
OGGIONI – The Storage Bed Specialist
OGGIONI - The Storage Bed Specialist

這個床下可以擺放床下或季節性的衣服，鞋子或書本也都可以放進去！

5.回收一件舊家具

Hawaiian Tropic, Nicole Cromwell Interior Design Nicole Cromwell Interior Design 房子
Nicole Cromwell Interior Design

Nicole Cromwell Interior Design
Nicole Cromwell Interior Design
Nicole Cromwell Interior Design

這件漂亮的家具已經修復成藍色，現在你可以儲藏酒或是瓶罐、杯子等。

6.在床鋪底下

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 嬰兒房/兒童房
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

臥室的舖位下面所有書架和抽屜，都可以擺放小男孩的東西！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7.在洗衣區維持秩序

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

設計你家的洗衣區，打造可以圍繞洗衣機的家具，用來保持洗衣籃的整齊。

8.在浴室裡

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify 浴室
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

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在水槽櫃檯下面，使用開放式櫃子來存放配件和毛巾。

9.將櫃子挖空

homify 浴室
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這些設計元素，牆壁上設計挖空的櫃子非常適合節省空間，你可以在房間的任何地方存儲你需要的東西！

10.水槽下的狹窄架子

Master Bathroom Ravenor's Design Solutions 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Beige
Ravenor&#39;s Design Solutions

Master Bathroom

Ravenor's Design Solutions
Ravenor&#39;s Design Solutions
Ravenor's Design Solutions

雖然看起來空間很小，但是這些架子在浴室裡整齊的擺放毛巾， 非常實用。

11.打開櫃子，作為裝飾的一部分

Open space kitchen and dining room. XTid Associates 廚房 Kitchen,dining Room,worktop,bookcase,chandelier,cupboard,engineering wood,floating furniture,floating shelves,folding table,hob,living room,modern kitchen,wooden floor,wooden floor
XTid Associates

Open space kitchen and dining room.

XTid Associates
XTid Associates
XTid Associates

這個開放式空間，牆壁上安裝開放式的書架，作為裝飾的一部分，實現了收納的功能，同時可擺放書籍也成為房屋的設計。

12.密集的收納空間，甚至收藏了電視

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker 客廳儲藏櫃
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

在這個年輕人的臥室裡，雙層床可以節省空間，這個小巧的開放式家具，可以存放你的衣服、鞋子、書籍，甚至是電視機。

13.更衣室的設計

Dressing Room TG Studio 更衣室
TG Studio

Dressing Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

更衣室應有不同尺寸的收藏空間，讓不同的衣服和衣物可以整齊地存放。

14.以簡約風格保存

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura 更衣室 MDF White
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
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這個白色、簡單和整齊的抽屜，以及櫃子和懸掛桿。沒有任何缺少！就是這麼完美！

15.領帶、襪子去哪裡？

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl 更衣室
DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl

更衣室裡絕佳的收納，就是讓你從透明玻璃上方就可以輕易看到內部收藏物品的抽屜。

聯繫我們的專業設計師來為你打造！

16.傾斜屋頂上

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio 更衣室
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

房屋的空間被充分利用，例如這些架子和懸掛區域，下方還有抽屜，這種斜屋頂完全很理想！

17.黑色和白色

Proyecto "Big Roses", Franko & Co. Franko & Co. 視聽室
Franko &amp; Co.

Franko & Co.
Franko &amp; Co.
Franko & Co.

開放式白色的櫃子，細節是黑色和白色的收納箱，如黑色的圓筒和有趣的鋸齒形盒子。一個簡單的收納方式，讓你家一切整齊。

18.廚房的中島

Tony's kitchen TCC interior projects cc 現代廚房設計點子、靈感&圖片 刨花板 Wood effect
TCC interior projects cc

Tony's kitchen

TCC interior projects cc
TCC interior projects cc
TCC interior projects cc

廚房裡精心設計的中島，也可以放置葡萄酒瓶。

19.收藏餐具

homify 廚房室
homify

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餐具就擺在超大櫥櫃裡，像水晶般的在台階上展出。

20.奶奶的回憶

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<q class='-first'>Rustykalnia</q> Sztuka Wnętrza

"Rustykalnia" Sztuka Wnętrza
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"Rustykalnia" Sztuka Wnętrza

不要把祖母的回憶隱藏起來，放在一個擺放內崁櫃位內，這將是很棒的裝飾。

21.並非所有的存儲空間都是直立的

2 BHK PROJECT @2017, SHARADA INTERIORS SHARADA INTERIORS 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
SHARADA INTERIORS

SHARADA INTERIORS
SHARADA INTERIORS
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這個S形的架子就是特別的裝飾，兼具照明和儲藏。

22.在房子的入口處

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

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精心設計的家具也同時是一個很好的收藏空間，就擺放在房子入口處 。

23.不同的壁架

homify 客廳
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要好好的擺放、展示物品，可以利用這個輕便的貨架，本身就是很好的裝飾品！

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