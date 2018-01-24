自己打造一個 3.9 坪的美麗露臺

位於住屋前後的空地，經常會有不同的用途。有些會被設計成美麗的花園，有些則可能當作戶外活動用地。這處由建築物本體延伸出來的場地，空間不一定很寬廣，但只要經過良好的規劃，可能構成住宅的一個大亮點！今天我們要去參觀泰國設計師 บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด 打造露台的過程，這座採用木頭為材的露台予人很有溫度的感受，一定能夠擄獲你的心，立刻一起來欣賞吧！