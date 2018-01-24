自己打造一個 3.9 坪的美麗露臺

這座露台是由一座房子延伸出來的空間，面積只有 3.9 坪，相當小巧。儘管並無壯觀的外形，但擁有簡約雅緻的設計，寬敞的空間感予人堅固耐用的印象，一坐上舒服的休閒椅，就會讓你再也無法起身離開了！
在整修之前，這片地面看來狀況頗差，表面不平整，下雨後的土地更呈現潮濕狀態。從這條通道可以一路延伸到旁邊的停車場，並且進一步連接到花園。
設計師針對這塊地面的特色，畫出了這張露台設計圖。由於地面呈現矩型，空間的佈局可以很簡單。建築時將採用鋼條為材，設定出露台的基本架構，再進一步打造出平面來。
建築專家們採用鋼條，作為露台的主要基礎材料。這些空心的矩型鋼材以橫直交錯的方式焊接在一起，讓基座顯得特別紮實牢靠，可以減少振動，提增使用時的安全性。
在安裝鋼條時，必須留意到整體的平衡性，避免與房子的其他結構部分發生碰撞，進而損害到其穩固性。
完成底座的基礎之後，接下來便是鋪上木板，打造出完美的露台表層來。
木製露台具有相當獨特的功能，兼具美觀和耐用的特質，在任何天氣條件下都可以經得起考驗。不僅如此，木質的溫暖色調還帶來自然質樸的氛圍。
施工終於完成了，現在我們可以欣賞到它的高顏值。這座露台緊鄰著車庫，與外側的街道隔著一道 90 公分高的圍欄。半開放式空間很適合當作迎賓的場所，休閒時也可以在此泡茶聊天。
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