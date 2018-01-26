挑高好居所: 有木頭露臺與大庭院的兩層樓別墅

從外觀欣賞這座宅第，一眼就會被周圍大片的綠毯給牢牢吸引！超大面積的草坪造就了賞心悅目的景致，抱擁著這座質樸感的雙層樓房。上層設有開放式陽台空間，地面層則鋪設了木甲板露台。四時都可以徜徉在貼近大自然的環境中，盡覽天堂般的風光美景～
趁著陽光正好，讓我們來場日光浴吧！由門口延伸出來的木質地板上，擺放了成組的戶外餐桌椅，搭配亮眼的黃色大陽傘，呈現出十足暖心的調性。看似隨興的園林造景，為空間帶來紓壓的氛圍～
室內裝潢採用同一調性的路線，木作地板、磚紅壁爐和櫥櫃，搭配風格沈穩的黑色沙發和灰色地毯，創造出滿滿的溫馨舒適氣息。跨過兩級矮階，便可進到開放式的餐廳和廚房空間～
用餐的環境設計得極具藝術感！長型餐桌椅組可容主人宴請多位佳賓，空間內採用簡單雅緻的裝飾品，流露出異國風的趣味性。隔著落地門窗，餐飲時還可欣賞戶外的陽光綠意～
沿著金屬扶梯上到二樓來，這裡同樣採用了白色粉牆和木質地板。空間中點綴以磚紅及翠綠色調，呈現出貼近大自然的氛圍。美麗的燈光設計，讓樓道間顯得格外亮麗吸睛！
山型的玻璃門窗引進充沛的自然光，與室外陽台和室內大地色系互為呼應。多色混搭的床組和地毯構成絕配。簡約的梳妝台、休閒椅，加上可愛的箱形邊桌，便構成令人心儀的美麗空間！
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