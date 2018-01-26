你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

挑高好居所: 有木頭露臺與大庭院的兩層樓別墅

Genie Chien Genie Chien
Haus E in Rheinbach, Grotegut Architekten Grotegut Architekten 獨棟房 White
Loading admin actions …

相約一天，我們一起出走，去拜訪位於萊茵巴赫的這座陽光美居吧！坐落在如茵的草坪上，擁有二層樓的寬敞空間，它不但設有令人羨慕的陽台和木甲板露台，還有無盡的自由和啤酒，你還等什麼呢？由 GROTEGUT ARCHITEKTEN 建築專家所打造的這座宅第，由裡到外，由地面到閣樓，處處都散發著明亮鮮活的氣息，令人一見傾心，二見不能自已！現在就一起來醉在它的懷抱裡吧～

無垠的綠地美景

Haus E in Rheinbach, Grotegut Architekten Grotegut Architekten 獨棟房 White
Grotegut Architekten

Grotegut Architekten
Grotegut Architekten
Grotegut Architekten

從外觀欣賞這座宅第，一眼就會被周圍大片的綠毯給牢牢吸引！超大面積的草坪造就了賞心悅目的景致，抱擁著這座質樸感的雙層樓房。上層設有開放式陽台空間，地面層則鋪設了木甲板露台。四時都可以徜徉在貼近大自然的環境中，盡覽天堂般的風光美景～

陽光露台

Haus E in Rheinbach, Grotegut Architekten Grotegut Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Grotegut Architekten

Grotegut Architekten
Grotegut Architekten
Grotegut Architekten

趁著陽光正好，讓我們來場日光浴吧！由門口延伸出來的木質地板上，擺放了成組的戶外餐桌椅，搭配亮眼的黃色大陽傘，呈現出十足暖心的調性。看似隨興的園林造景，為空間帶來紓壓的氛圍～

寬敞的起居室 + 開放餐廚空間

Haus E in Rheinbach, Grotegut Architekten Grotegut Architekten 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Grotegut Architekten

Grotegut Architekten
Grotegut Architekten
Grotegut Architekten

室內裝潢採用同一調性的路線，木作地板、磚紅壁爐和櫥櫃，搭配風格沈穩的黑色沙發和灰色地毯，創造出滿滿的溫馨舒適氣息。跨過兩級矮階，便可進到開放式的餐廳和廚房空間～

藝術風餐廳

Haus E in Rheinbach, Grotegut Architekten Grotegut Architekten 餐廳
Grotegut Architekten

Grotegut Architekten
Grotegut Architekten
Grotegut Architekten

用餐的環境設計得極具藝術感！長型餐桌椅組可容主人宴請多位佳賓，空間內採用簡單雅緻的裝飾品，流露出異國風的趣味性。隔著落地門窗，餐飲時還可欣賞戶外的陽光綠意～

樓道空間

Haus E in Rheinbach, Grotegut Architekten Grotegut Architekten 現代風玄關、走廊與階梯
Grotegut Architekten

Grotegut Architekten
Grotegut Architekten
Grotegut Architekten

沿著金屬扶梯上到二樓來，這裡同樣採用了白色粉牆和木質地板。空間中點綴以磚紅及翠綠色調，呈現出貼近大自然的氛圍。美麗的燈光設計，讓樓道間顯得格外亮麗吸睛！

閣樓式臥房

Haus E in Rheinbach, Grotegut Architekten Grotegut Architekten 臥室
Grotegut Architekten

Grotegut Architekten
Grotegut Architekten
Grotegut Architekten

山型的玻璃門窗引進充沛的自然光，與室外陽台和室內大地色系互為呼應。多色混搭的床組和地毯構成絕配。簡約的梳妝台、休閒椅，加上可愛的箱形邊桌，便構成令人心儀的美麗空間！

如果你正在尋找洋溢陽光氣息的二層樓美麗住家，一定不能錯過以下文章：

鄉間好居所: 一間兩層樓的美麗住宅

獨棟房: 22 款啟發你打造夢想之家的美麗設計
喜歡這座綠地抱擁的陽光美居嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了