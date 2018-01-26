挑高好居所: 有木頭露臺與大庭院的兩層樓別墅

相約一天，我們一起出走，去拜訪位於萊茵巴赫的這座陽光美居吧！坐落在如茵的草坪上，擁有二層樓的寬敞空間，它不但設有令人羨慕的陽台和木甲板露台，還有無盡的自由和啤酒，你還等什麼呢？由 GROTEGUT ARCHITEKTEN 建築專家所打造的這座宅第，由裡到外，由地面到閣樓，處處都散發著明亮鮮活的氣息，令人一見傾心，二見不能自已！現在就一起來醉在它的懷抱裡吧～