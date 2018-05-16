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怎麼打造暖色系的典雅居家空間？

Peggy Yu Peggy Yu
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想像你居住的空間，有著有機生態成份，還有天然石材紋理在空間自然流動；具天然紋理的木頭質感，穿梭在各空間。

不但能緩和緊張生活的步調，設計師更將空間畫分為公領域及私領域空間，呼應動與靜的空間場域，治癒現代人的不安定靈魂。現在就跟著homify360一起去看看吧！

客廳整體

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沐光植境設計事業

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在簡約舒適與細緻質感的空間鋪陳下，蘊涵有機生態的色澤與生命力。

溫暖的大地灰褐色渲染些香草綠，鮮明襯托女主人喜歡的舒適白色。

從客廳看過去

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沐光植境設計事業

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一樓的規畫採用開放、穿透、流動的設計手法，讓公共領域滿足居住者喜好開闊及創造空間彈性變化的可能性。

通透採光

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沐光植境設計事業

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客廳一角的龍舌蘭植栽與空間隨手點綴的綠花藝，與戶外景致相呼應。

書房

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沐光植境設計事業

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細節形體上延續有機的自然規則，借用大自然美學的力量，轉化成空間中的藝術作品。

書房有巧思

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從入口玄關如藝術雕塑品的鞋櫃，到書房書桌的設計，讓觸目所及的功能櫃體不只是滿足收納使用的平凡物件，而能呈現出一種對美的追求態度。

小孩房

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小孩房的空間與細節結合上展現有機生態的生命創造力，不僅能滿足小空間的多功能需求（休憩、讀書與遊樂），重新解構傢具的刻板印象，創造出空間流暢與舒適的尺度，也將空間賦予設計的美感。

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主臥室

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二樓規劃兼具機能、私密與舒適性，將原本建築配置格局重新規劃，使居住者的休憩活動與機能需求充分展現在所屬的空間，讓空間作最大的使用價值。

主臥空間

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牆面的不規則線條延續對有機的概念，彷彿生活在草林一般的生生不息，讓居住的人在空間中充滿生命力。

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