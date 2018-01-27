3 層樓房的重生：色調柔和的現代風挑高居所

我們經常在一些老社區裡看到老舊的公寓，坐落的地點相當不錯，但由於建造的時間已久，房子隨著時光老去，呈現出頹圮的模樣。倘若不加以整造，不僅有礙觀瞻，更會影響到居住的品質。今天我們要帶你去參觀一座 3 層樓房的改造，經過整修之後，它已重生成了一棟舒適美觀的住家！立刻一起來看看吧～