3 層樓房的重生：色調柔和的現代風挑高居所

我們經常在一些老社區裡看到老舊的公寓，坐落的地點相當不錯，但由於建造的時間已久，房子隨著時光老去，呈現出頹圮的模樣。倘若不加以整造，不僅有礙觀瞻，更會影響到居住的品質。今天我們要帶你去參觀一座 3 層樓房的改造，經過整修之後，它已重生成了一棟舒適美觀的住家！立刻一起來看看吧～
看看這座住宅整修前的外觀，你是否覺得相當熟悉呢？每當我們漫步在一些老社區裡，舉目所見，都是隨著歲月凋萎的公寓面貌。有時經過一些時日，某些屋主終於下定了決心，委請專家作了一番整修，結果外觀就會出現與鄰居截然有別的模樣！
經過整修之後，這座樓房已經變得大不相同。內部改用開放式格局，開敞明亮的空間裡，整合了餐廳、廚房及起居室，功能性變得十足強大，動線流暢無比，各個空間無縫連接，生活的效率也提升到極致！
轉個角度來看看這一面，日常起居的客廳空間顯得小巧可愛，裝潢走的是時尚路線，流露出輕盈舒適的生活質感。牆面上簡單點綴色彩濃厚的壁畫，傍著透明玻璃的樓道圍欄，營造出視覺上的平衡感！
通往上方樓層的樓梯，採用木頭材質搭配玻璃圍欄，整個空間彷彿會呼吸般，通透清新令人想要佇足欣賞！白色粉牆搭配格柵狀的天花板，構成鮮明的對比～
休憩的空間採用簡約路線，呈現出時尚年輕的觀感。白色粉牆搭配棗紅色壁面，牆上裝飾了簡單的圖片。天花板上投注下柔和的光線，與戶外自然光交融出紓壓的氛圍～
這座時尚又具功能性的三層樓住家，肯定已經打動了你的心！趕快把設計圖收藏起來吧～
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