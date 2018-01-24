兩層樓現代風獨棟房: 含車庫，使用大量石材與木頭的挑高居所

想要讓你的家充滿現代感，但又不失溫度的話，結合不同的自然素材是非常好的方式。比方說，今天我們要介紹的這間兩層樓現代風獨棟房，專家就用上了大量的石材，搭配俐落的建築結構，營造出低調時尚的現代感。屋子裡頭採用挑高設計，結合許多木頭的元素，因此讓人感到非常溫馨舒適，扭轉外觀給人的強烈個性，洋溢著家的溫暖。

如果你心中理想的家是這樣的風格，現在就跟我們一起參觀更多細節，也許你會發現許多實用的靈感喔~