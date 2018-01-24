兩層樓現代風獨棟房: 含車庫，使用大量石材與木頭的挑高居所

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想要讓你的家充滿現代感，但又不失溫度的話，結合不同的自然素材是非常好的方式。比方說，今天我們要介紹的這間兩層樓現代風獨棟房，專家就用上了大量的石材，搭配俐落的建築結構，營造出低調時尚的現代感。屋子裡頭採用挑高設計，結合許多木頭的元素，因此讓人感到非常溫馨舒適，扭轉外觀給人的強烈個性，洋溢著家的溫暖。
如果你心中理想的家是這樣的風格，現在就跟我們一起參觀更多細節，也許你會發現許多實用的靈感喔~
首先我們可以看到，房子的右手邊是半開放式的車庫。牆面鋪上了中性色系的石材，十分低調時尚。建築體的牆面以混凝土作為主要的素材，配上細膩的木板，獨棟房的層次十分豐富~
從這個角度，你可以看到獨棟房的設計展現了日本人低調的個性。
夜幕低垂，戶外的地面燈光照射在石材牆面上，營造出浪漫的氣息，跟白天的氛圍截然不同。
木頭的大門與天花板，讓人在進到屋子之前，就卸下了所有的心房。
走進室內前的玄關走廊結合木頭，石材以及混凝土，不同的中性色系混搭在一塊絲毫不混亂，十分和諧。
來到了屋子裡的公共領域，挑高天花板以及大開口讓室內享有絕佳採光與通風。
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開闊的客廳毫無壓迫感，大量的木頭元素，更是讓置身在其中的彷彿被大自然擁抱著。
利用角落的空間，打造成一個寧靜的小書房，並且還規劃大量收納空間。
潔白的浴室裡頭，木頭與瓷磚地板還有魚鱗狀的磁磚牆面，營造出不單調，卻又不會過於雜亂的舒適空間。
日式風呂以石材打造而成，散發著令人感到平靜的淡淡禪風。
榻榻米房連結戶外的區域，在此打坐或是與自己對話，都能忘卻平日的種種煩惱。
這個家擁有許多綠色的小空間，非常療癒。
最後這張圖可以看到二樓的窗戶是傳統的和風，而一樓的緣側也是如此。搭配上西式的設計元素，非常有味道。
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