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兩層樓現代風獨棟房: 含車庫，使用大量石材與木頭的挑高居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
CASA Mi家, かんばら設計室 かんばら設計室 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器
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想要讓你的家充滿現代感，但又不失溫度的話，結合不同的自然素材是非常好的方式。比方說，今天我們要介紹的這間兩層樓現代風獨棟房專家就用上了大量的石材，搭配俐落的建築結構，營造出低調時尚的現代感。屋子裡頭採用挑高設計，結合許多木頭的元素，因此讓人感到非常溫馨舒適，扭轉外觀給人的強烈個性，洋溢著家的溫暖。

如果你心中理想的家是這樣的風格，現在就跟我們一起參觀更多細節，也許你會發現許多實用的靈感喔~

現代風的外觀

CASA Mi家, かんばら設計室 かんばら設計室 車庫/遮陽棚 石器
かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

首先我們可以看到，房子的右手邊是半開放式的車庫。牆面鋪上了中性色系的石材，十分低調時尚。建築體的牆面以混凝土作為主要的素材，配上細膩的木板，獨棟房的層次十分豐富~

低調之美

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

從這個角度，你可以看到獨棟房的設計展現了日本人低調的個性。

美麗的燈光

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

夜幕低垂，戶外的地面燈光照射在石材牆面上，營造出浪漫的氣息，跟白天的氛圍截然不同。

木頭大門

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

木頭的大門與天花板，讓人在進到屋子之前，就卸下了所有的心房。

玄關走廊

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

走進室內前的玄關走廊結合木頭，石材以及混凝土，不同的中性色系混搭在一塊絲毫不混亂，十分和諧。

挑高的室內空間

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かんばら設計室

かんばら設計室
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かんばら設計室

來到了屋子裡的公共領域，挑高天花板以及大開口讓室內享有絕佳採光與通風。

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通透系

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

開闊的客廳毫無壓迫感，大量的木頭元素，更是讓置身在其中的彷彿被大自然擁抱著。

角落的書房

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

利用角落的空間，打造成一個寧靜的小書房，並且還規劃大量收納空間。

浴室

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

潔白的浴室裡頭，木頭與瓷磚地板還有魚鱗狀的磁磚牆面，營造出不單調，卻又不會過於雜亂的舒適空間。

禪風泡澡區

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

日式風呂以石材打造而成，散發著令人感到平靜的淡淡禪風。

榻榻米房

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

榻榻米房連結戶外的區域，在此打坐或是與自己對話，都能忘卻平日的種種煩惱。

綠色空間

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かんばら設計室

かんばら設計室
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かんばら設計室

這個家擁有許多綠色的小空間，非常療癒。

日式與洋風

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かんばら設計室

かんばら設計室
かんばら設計室
かんばら設計室

最後這張圖可以看到二樓的窗戶是傳統的和風，而一樓的緣側也是如此。搭配上西式的設計元素，非常有味道。

延伸閱讀:

現代風獨棟房: 一間擁有時尚室內裝潢的開放式住家

現代風獨棟別墅: 一間使用自然素材，含車庫的時尚居所

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