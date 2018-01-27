15 用石材裝修小浴室的必知方法!

質樸的石牆可以為你的家帶來鄉村風的美感。 然而，為了讓浴室的樣貌更為和諧，不會過於有壓迫感，通常石牆只能用在牆壁，並與平坦的磚牆相結合。
來自大自然的元素絕對是最珍貴的，比方說竹子就是其中一種。這個設計以竹子與石頭打造充滿原始風味的鄉村風牆面。
除了材料外，顏色也是影響浴室外觀的一個重要因素。 雖然這間浴室面積很小，專家依舊使用了神秘的黑色浴室，創造一個獨特的外觀。
較小的浴室可能窗戶很小，甚至是沒有窗戶。因此絕佳的照明設計將能幫你解決問題。 在這個設計中，石頭的表面可以反射光線，讓空間更為明亮美麗。
花崗岩檯面下面是許多不同大小的石頭，加上潺潺的水，空間如同有一條小溪流淌在其中。
這張圖片可以證明給你看，混搭元素一點也不會過於雜亂。 專家們不僅將岩石和木材結合在一起，而且還讓浴室變得更加明亮。
沒有經過刻意切割的原石是讓小浴室更為美麗，並且更有鄉村風的味道的要素。
這間浴室的設計根本就是小綠洲。 有木頭框架的長方形窗戶讓浴室充滿日光，並與不規則的石頭十分搭襯。
白色的牆面超有現代感，配上大片的鏡子之後，室內非常明亮!
浴室的濕度可能會影響到石材與木頭的壽命，因此通風格外重要~
有弧度的天花板不僅讓畫面更美麗，也非常與眾不同。
不可否認，石材和木材是兩種非常實惠且耐用的材料。 如果石牆不需要太多的照顧，木頭也定期維護的話，可以在幾年內都維持美麗的樣貌。
灰色的石材可以營造出簡約時尚的風格，配上燈光後更有美感~
柔和的石材，配上相應的燈光，整個空間更為舒適了~
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