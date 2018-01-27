你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

15 用石材裝修小浴室的必知方法!

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Gäste-WC, Boddenberg Boddenberg 浴室
Loading admin actions …

浴室不僅是讓你確保個人衛生良好的重要區域，也是辛苦一天工作之後放鬆的地方。現代的家庭喜歡在浴室裡頭增加不同的功能，如果有更衣室和桑拿房，可以將它們整合在一起。至於舊房屋或公寓裝修的話，浴室通常都只有小面積。然而，這不是致命缺點，因為設計方式可以讓沐浴的空間比實際區域更寬敞。

今天的點子簿將要告訴你如何以石材裝修你的小浴室，這些方法可以讓你獲得不少的實用靈感，進而讓居家生活更完美滿。

跟著我們的腳步一起欣賞這些必知方法! 當然，如果你需要協助的話，建議你可以跟專家聊聊~

1. 增添質樸感

Cosy bathroom Hart Design and Construction 浴室
Hart Design and Construction

Cosy bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

質樸的石牆可以為你的家帶來鄉村風的美感。 然而，為了讓浴室的樣貌更為和諧，不會過於有壓迫感，通常石牆只能用在牆壁，並與平坦的磚牆相結合。

2. 石頭與木頭的結合

homify 浴室
homify

homify
homify
homify

在這個設計中，石頭和木頭搭配在一塊。 石頭的地板可以為空間帶來現代感，木頭則能增添溫暖。

3. 竹子

residencia, bello diseño! bello diseño! 浴室
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

來自大自然的元素絕對是最珍貴的，比方說竹子就是其中一種。這個設計以竹子與石頭打造充滿原始風味的鄉村風牆面

4. 顏色

residencia, bello diseño! bello diseño! 浴室
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

除了材料外，顏色也是影響浴室外觀的一個重要因素。 雖然這間浴室面積很小，專家依舊使用了神秘的黑色浴室，創造一個獨特的外觀。

5. 燈光

residencia, bello diseño! bello diseño! 浴室
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

較小的浴室可能窗戶很小，甚至是沒有窗戶。因此絕佳的照明設計將能幫你解決問題。 在這個設計中，石頭的表面可以反射光線，讓空間更為明亮美麗。

6. 增添水元素

residencia, bello diseño! bello diseño! 浴室
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

花崗岩檯面下面是許多不同大小的石頭，加上潺潺的水，空間如同有一條小溪流淌在其中。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 混搭的方式

residencia, bello diseño! bello diseño! 浴室
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

這張圖片可以證明給你看，混搭元素一點也不會過於雜亂。 專家們不僅將岩石和木材結合在一起，而且還讓浴室變得更加明亮。

8. 原始的質樸之美

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat 浴室
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

沒有經過刻意切割的原石是讓小浴室更為美麗，並且更有鄉村風的味道的要素。

9. 結合木頭框架

Casa JC - Cond. Retiro do Chalé, CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES 浴室
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

這間浴室的設計根本就是小綠洲。 有木頭框架的長方形窗戶讓浴室充滿日光，並與不規則的石頭十分搭襯。

10. 大片鏡子

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño 浴室
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

白色的牆面超有現代感，配上大片的鏡子之後，室內非常明亮!

11. 通風很重要

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко 浴室
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

浴室的濕度可能會影響到石材與木頭的壽命，因此通風格外重要~

12. 圓頂的天花板

TAQ, Espais Duals Espais Duals 浴室
Espais Duals

Espais Duals
Espais Duals
Espais Duals

有弧度的天花板不僅讓畫面更美麗，也非常與眾不同。

13. 素材的壽命

Restauración de masia guardando la esencia de los años, Puigdesens fusteria interiorisme Puigdesens fusteria interiorisme 浴室
Puigdesens fusteria interiorisme

Puigdesens fusteria interiorisme
Puigdesens fusteria interiorisme
Puigdesens fusteria interiorisme

不可否認，石材和木材是兩種非常實惠且耐用的材料。 如果石牆不需要太多的照顧，木頭也定期維護的話，可以在幾年內都維持美麗的樣貌。

14. 灰色石材

Gäste-WC, Boddenberg Boddenberg 浴室
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

灰色的石材可以營造出簡約時尚的風格，配上燈光後更有美感~

15. 柔和的魅力

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

柔和的石材，配上相應的燈光，整個空間更為舒適了~

延伸閱讀:

15 種超適合小浴室的絕佳設計點子！

15 間你整修前必看的小浴室

16 座「夢幻逸品」級的露台空間
這些方法實用嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了