15 用石材裝修小浴室的必知方法!

浴室不僅是讓你確保個人衛生良好的重要區域，也是辛苦一天工作之後放鬆的地方。現代的家庭喜歡在浴室裡頭增加不同的功能，如果有更衣室和桑拿房，可以將它們整合在一起。至於舊房屋或公寓裝修的話，浴室通常都只有小面積。然而，這不是致命缺點，因為設計方式可以讓沐浴的空間比實際區域更寬敞。

今天的點子簿將要告訴你如何以石材裝修你的小浴室，這些方法可以讓你獲得不少的實用靈感，進而讓居家生活更完美滿。

跟著我們的腳步一起欣賞這些必知方法! 當然，如果你需要協助的話，建議你可以跟專家聊聊~