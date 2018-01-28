造價 72 萬台幣！一間可以住四人的溫馨小平房（含設計圖）

小小的平房不僅更溫馨舒適，造價也相對比較低，畢竟所使用的素材較少，而施工時間也比較短。如果說你想要以小預算打造一個養老用的住宅，那麼這將是不錯的選擇。今天我們要介紹的小平房以木頭作為主要素材，結構則非常簡單。白色搭配上黑色的線條，樸實中帶有個性。雖然說面積不大，專家依舊規劃了一間主臥室，以及有兩張單人床的小臥室，可以容納四人的家庭。由於平房面積小，結構簡單，造價大約72萬台幣，非常實惠。

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