造價 72 萬台幣！一間可以住四人的溫馨小平房（含設計圖）

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小小的平房不僅更溫馨舒適，造價也相對比較低，畢竟所使用的素材較少，而施工時間也比較短。如果說你想要以小預算打造一個養老用的住宅，那麼這將是不錯的選擇。今天我們要介紹的小平房以木頭作為主要素材，結構則非常簡單。白色搭配上黑色的線條，樸實中帶有個性。雖然說面積不大，專家依舊規劃了一間主臥室，以及有兩張單人床的小臥室，可以容納四人的家庭。由於平房面積小，結構簡單，造價大約72萬台幣，非常實惠。
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這間平房有傳統的山形屋頂，並且沒有太多花俏的設計。大門的入口處非常寬敞，帶有鄉村的風味。白色的外牆，加上黑色的屋頂，雖然簡單但卻不失個性。
看看專家準備的室內模型，你可以發現進門後是客廳、餐廳以及廚房的公共領域，雖然小但設備齊全。公共領域的右手邊是小臥室，左手邊則是浴室以及主臥室。
如同模型所呈現的，公共領域採取開放式的設計，因此絲毫沒有壓迫感。
主臥室也以木頭為主素材，中性的色系則讓人感到非常舒服。
以灰與白為主色系的浴室非常簡約時尚，尤其是玻璃的淋浴間，非常有穿透感。
有兩張小床的雙人房以冷色調為主，讓人感到非常沈靜平和。
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