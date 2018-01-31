6 座品味超群的時尚廚房

時尚風格的廚房不僅備受人們的喜愛，同時也能為下廚作菜帶來愉悅的氛圍。將空間裝潢得具有一致性的和諧感，是設計師們常用的手法，但有時你也可以採用個性化的創意，呈現出與眾不同的趣味感。今天我們要介紹給你 6 款不同凡響的廚房設計，一起來感受一下它們的時尚風格吧！