6 座品味超群的時尚廚房

近幾年來，採用開放式廚房格局已成一股時尚風潮。當烹飪空間與餐飲環境結合在一起，生活變得更有效率，但要使空間呈現和諧感，必須經過縝密的規畫。這款 LDK 定製廚房，將木材、金屬及其他材料結合在一起，創造出極具時尚感的格調。
時尚不見得就是充斥著都會的元素。這款廚房設計結合了時尚與鄉村風元素，運用木頭、金屬、老式柴火和黑白瓷磚，拼貼出一個充滿趣味感的空間，既時髦又懷舊，堪稱是設計師的巧妙之作！
廚房需要經常性的清理，倘若你強調空間的潔淨感，不妨採用簡約式設計。這款廚房能把雜亂的物件隱藏起來，灰色主調與白色牆面構成協調的觀感。一旁用餐環境的空間設計流露出清新的調性，令人胃口大開。
將色彩融入到廚房，讓豐富的視覺美感帶動作飯時的愉快心情吧！採用活潑的亮麗顏色，搭配大理石紋理和銀色金屬面，構成絕佳的平衡效果，這樣的組合創造出意想不到的驚喜！
廚房裡的食物，應該是空間裡的主角。為了不讓刺眼的顏色喧賓奪主，你可以採用接近自然的色系。如果擔心空間變得太單調，不妨適量採用亮眼的色彩，為廚房帶來一抹鮮活的清新感！
如果你是極簡主義的擁護者，這款廚房就是專為你量身打造。混凝土天花板，搭配原木製成的 L 型流理台，頂上和下方都整合了多種功能，創造出簡單明淨的廚事區塊，予人良好的印象。
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