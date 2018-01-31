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6 座品味超群的時尚廚房

Genie Chien Genie Chien
DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo 廚房
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時尚風格的廚房不僅備受人們的喜愛，同時也能為下廚作菜帶來愉悅的氛圍。將空間裝潢得具有一致性的和諧感，是設計師們常用的手法，但有時你也可以採用個性化的創意，呈現出與眾不同的趣味感。今天我們要介紹給你 6 款不同凡響的廚房設計，一起來感受一下它們的時尚風格吧！

1. ​令人愉悅的廚房空間

宿泊・パーティースペース"Tsukiji-marketside &JP culture gate", &lodge inc. / 株式会社アンドロッジ &lodge inc. / 株式会社アンドロッジ 商业空间 White 飯店
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近幾年來，採用開放式廚房格局已成一股時尚風潮。當烹飪空間與餐飲環境結合在一起，生活變得更有效率，但要使空間呈現和諧感，必須經過縝密的規畫。這款 LDK 定製廚房，將木材、金屬及其他材料結合在一起，創造出極具時尚感的格調。

2. ​時尚又質樸的風格

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH 廚房
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
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時尚不見得就是充斥著都會的元素。這款廚房設計結合了時尚與鄉村風元素，運用木頭、金屬、老式柴火和黑白瓷磚，拼貼出一個充滿趣味感的空間，既時髦又懷舊，堪稱是設計師的巧妙之作！

3. ​簡約隱藏式設計

Samt-Lack Delphingrau, Ballerina-Küchen Heinz-Erwin Ellersiek GmbH Ballerina-Küchen Heinz-Erwin Ellersiek GmbH 廚房收納櫃與書櫃
Ballerina-Küchen Heinz-Erwin Ellersiek GmbH

Ballerina-Küchen Heinz-Erwin Ellersiek GmbH
Ballerina-Küchen Heinz-Erwin Ellersiek GmbH
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廚房需要經常性的清理，倘若你強調空間的潔淨感，不妨採用簡約式設計。這款廚房能把雜亂的物件隱藏起來，灰色主調與白色牆面構成協調的觀感。一旁用餐環境的空間設計流露出清新的調性，令人胃口大開。

4. ​豐富多彩的設計

Propuesta interiores., Eidética Eidética 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Eidética

Eidética
Eidética
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將色彩融入到廚房，讓豐富的視覺美感帶動作飯時的愉快心情吧！採用活潑的亮麗顏色，搭配大理石紋理和銀色金屬面，構成絕佳的平衡效果，這樣的組合創造出意想不到的驚喜！

5. 木質搭配亮彩

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DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

廚房裡的食物，應該是空間裡的主角。為了不讓刺眼的顏色喧賓奪主，你可以採用接近自然的色系。如果擔心空間變得太單調，不妨適量採用亮眼的色彩，為廚房帶來一抹鮮活的清新感！

​6. 極簡主義設計

中目黒・ROOM・S（NAKAMEGURO・ROOM・S）, 吉田裕一建築設計事務所 吉田裕一建築設計事務所 廚房 合板 Wood effect
吉田裕一建築設計事務所

吉田裕一建築設計事務所
吉田裕一建築設計事務所
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如果你是極簡主義的擁護者，這款廚房就是專為你量身打造。混凝土天花板，搭配原木製成的 L 型流理台，頂上和下方都整合了多種功能，創造出簡單明淨的廚事區塊，予人良好的印象。

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