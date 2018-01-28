裝修房子時應該選用何種牆壁顏色？

牆面的顏色會直接影響到生活空間的觀感。由於牆壁包繞著整座房子，牆面呈現出明亮、沉悶、生動或單調，在在都會牽動居住者的心情。在裝潢牆壁時，首先必需要決定你想採用的顏色。
選擇明亮的色系，能讓生活空間感覺開放又舒適。但如果你喜歡深色的牆面，首先必須衡量房間是否有足夠的自然採光，否則可能讓生活空間感覺更狹隘。以下就來看看更詳細的解說！
假設你想在家中粉刷上一種很有個性的顏色，但是無法掌握最終的效果。此時，你最好不要貿然做下決定。你可以在洗衣間或兒童房裡，先選擇一堵較小的牆面來試試，根據這面牆壁產生的視覺效果來做調整。
在任何房間內，我們都需要光源。倘若你的房子裡有大片的窗戶，可以迎進自然光，你可以選的牆壁顏色可以較多元。但是如果你的房子必須倚賴人造光源，結果可能創造出截然不同的效果。燈泡所發出的黃色光線會讓淺色變暗淡，同時創造出昏暗溫暖的調性。螢光燈則會製造白藍色調，直接影響到牆壁的外觀。
在選擇牆壁顏色時，也要考慮一下它對心情的影響。舉例而言，你想在臥室裡創造出放鬆紓壓的氣氛，你的首選應該是柔和的中性色調。倘若你想為孩子們佈置出氣氛愉快的房間，就可以採用充滿活力的鮮豔色彩。
決定採用何種顏色來粉刷牆壁前，你還應該先比較一下各種顏色所包含的不同色調，並找出你想要的調性。假設你計畫在牆面刷上藍色，單單是藍色又可以分出許多不同的色調，它們都會影響到房間的亮度。同樣地，色彩的飽和度和密度也會影響到空間的明暗。只有事前多加比較研究，才不會導致事後懊悔不及。
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