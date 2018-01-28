裝修房子時應該選用何種牆壁顏色？

牆面的顏色會直接影響到生活空間的觀感。由於牆壁包繞著整座房子，牆面呈現出明亮、沉悶、生動或單調，在在都會牽動居住者的心情。在裝潢牆壁時，首先必需要決定你想採用的顏色。

選擇明亮的色系，能讓生活空間感覺開放又舒適。但如果你喜歡深色的牆面，首先必須衡量房間是否有足夠的自然採光，否則可能讓生活空間感覺更狹隘。以下就來看看更詳細的解說！