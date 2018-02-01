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10 個居家裝潢撇步：讓你和另一半的生活更快樂！

Genie Chien Genie Chien
GRANGE X GREG NATALE COLLECTION, Grange México Grange México 臥室床與床頭櫃 實木 Black
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當你和另一半展開共同生活時，你們一定會對居家的生活空間進行討論。住家的裝潢應該要能反映兩人的共通點，但同時也要著重個人的品味，當你們從中找出一個平衡點後，就能著手來打造一個既和諧又舒適的家。最重要的是，共同生活在一個屋簷下，還是能夠忠於自我，繼續保有自己的風格。

今天，我們要帶給你 10 個居家裝潢的建議，幫助你和另一半生活得更加幸福愉快！立刻一起來看看吧～

1。中性化路線

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura 客廳
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你們要做的第一件事，就是一起討論個人的品味，以及最喜愛的居家風格，並且從中找到一個平衡點，據此來裝潢共同生活的空間。比較理想的作法是採用中性色調，以及具有線條之美的傢俱，再增添上個人喜歡的裝飾細節，營造出協調的空間感。

2。臥室

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Grange México

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Grange México
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兩人共有的臥室應該呈現舒適、輕鬆，有助促進親密關係的氛圍。空間不宜採用太多鮮花和粉彩為主調，以免過於女性化。

每個人都應該擁有一個床頭櫃，來存放私人的物品，同時也要有自用的檯燈。房間最好採用中性色系，但如果你們喜歡鮮豔的顏色，建議選擇深藍色搭配白色，以及和房間設計相搭的圖案。

3。井井有條的壁櫥或衣櫃

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño 更衣室
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
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伴侶之間可能面臨的另一個狀況，是房間裡缺乏可以好好整理衣物的壁櫥或空間。一般來說，女人會有較多衣服和配件，更不用說鞋子的數量了。

在共同生活之前，最好事前規畫出理想的壁櫥，除了空間要有足夠的深度，還必須有多層抽屜和層架，並且還要有不同的高度和尺寸，好讓衣物收拾得整潔有條理。

4。浴室

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo 浴室
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

如果你家只有一間浴室，為了讓每個人使用起來感到舒適愉快，記得一定要保持良好的清潔習慣。所有的用品也必須是成雙的配套，像是：牙刷、毛巾、刮鬍刀、乳液等。

理想的情況是，洗臉台上有 2 個水槽，大家不必排隊使用。此外，不要忘了蠟燭之類的細節，有時這類小物有助於營造浪漫的氣氛。

5。室外區域

CASA VILLA LOBOS.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz 庭院
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

擁有一個戶外區域，有助於伴侶一起放鬆休閒，在自然中培養起和諧的感情。如果你有座陽臺或花園，週末時可以在此共進早餐，或是來場浪漫的燭光晚宴。要使伴侶關係更親密，就是偶爾給對方一個小驚喜！

6。廚房裏的吧台

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
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兩人共用的廚房必須保持乾淨整潔。沒有什麼比經常看到骯髒的盤子或垃圾，更令人厭惡的事情了！將使用過的物品好好收拾起，生活才會感覺更輕鬆。

倘若能夠設個小吧台，睡前在此小酌一杯，彼此交換日常心得，也可促進夫妻間感情。同時，當有親友來訪時，也可以一邊烹飪，一邊招待客人享用美食。

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7。共享辦公室

homify 書房/辦公室
homify

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homify
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越來越多的人在家工作，倘若你們也是如此，最好分出一個房間來當作辦公室。這個空間一定要保持得整齊乾淨，文件檔案好好組織歸放，才能提增工作效率。

在這個空間裏，你們可以更自由隨興地玩些裝潢藝術，每個人都貢獻出自己最珍貴的收藏品，一起把它打造成超完美的工作室！

8。家中的藝術空間

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Gantous Arquitectos

Polanco Penthouse

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

藝術品是裝飾精緻優雅住家不可或缺的元素，你們可以商量討論，採用何種風格的藝術品，將空間妝點得美麗又獨特。

兩人欣賞的風格或許相同，也可能有異，最重要的是你們能夠充分表達自己的興趣，並將之融入住家的空間裝飾。

當然，如果兩人的意見相左的話，這時候可以詢問專家的意見喔~

9。視聽空間

CASA COR GOIÁS 2015, Larissa Maffra Larissa Maffra 視聽室
Larissa Maffra

Larissa Maffra
Larissa Maffra
Larissa Maffra

有時你們會需要來點娛樂休閒活動，如果空間允許，可以擺置起電視和其他視聽設備。在這裡一起看電影、聽音樂，也可以邀請親朋好友來開趴。

有時我們也需要一點獨處的時間，一個人好好思考、冥想，與世界暫時斷開連結。在這個環境中，我們可以獨自做些自己的事情，不被打擾，也不打擾別人。

10。入口處的掛架

Residência Lorena, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design 牆面
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

在進門的地方，裝置起一些掛架，可以將日常穿著的衣物吊掛得整整齊齊；也可以讓每天進出家門使用的鑰匙、必須支付的帳單等等，都放在顯眼的地方，讓兩人的生活更有秩序。

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