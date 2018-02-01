10 個居家裝潢撇步：讓你和另一半的生活更快樂！

當你和另一半展開共同生活時，你們一定會對居家的生活空間進行討論。住家的裝潢應該要能反映兩人的共通點，但同時也要著重個人的品味，當你們從中找出一個平衡點後，就能著手來打造一個既和諧又舒適的家。最重要的是，共同生活在一個屋簷下，還是能夠忠於自我，繼續保有自己的風格。

今天，我們要帶給你 10 個居家裝潢的建議，幫助你和另一半生活得更加幸福愉快！立刻一起來看看吧～