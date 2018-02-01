10 個居家裝潢撇步：讓你和另一半的生活更快樂！

當你和另一半展開共同生活時，你們一定會對居家的生活空間進行討論。住家的裝潢應該要能反映兩人的共通點，但同時也要著重個人的品味，當你們從中找出一個平衡點後，就能著手來打造一個既和諧又舒適的家。最重要的是，共同生活在一個屋簷下，還是能夠忠於自我，繼續保有自己的風格。
今天，我們要帶給你 10 個居家裝潢的建議，幫助你和另一半生活得更加幸福愉快！立刻一起來看看吧～
你們要做的第一件事，就是一起討論個人的品味，以及最喜愛的居家風格，並且從中找到一個平衡點，據此來裝潢共同生活的空間。比較理想的作法是採用中性色調，以及具有線條之美的傢俱，再增添上個人喜歡的裝飾細節，營造出協調的空間感。
兩人共有的臥室應該呈現舒適、輕鬆，有助促進親密關係的氛圍。空間不宜採用太多鮮花和粉彩為主調，以免過於女性化。
每個人都應該擁有一個床頭櫃，來存放私人的物品，同時也要有自用的檯燈。房間最好採用中性色系，但如果你們喜歡鮮豔的顏色，建議選擇深藍色搭配白色，以及和房間設計相搭的圖案。
伴侶之間可能面臨的另一個狀況，是房間裡缺乏可以好好整理衣物的壁櫥或空間。一般來說，女人會有較多衣服和配件，更不用說鞋子的數量了。
在共同生活之前，最好事前規畫出理想的壁櫥，除了空間要有足夠的深度，還必須有多層抽屜和層架，並且還要有不同的高度和尺寸，好讓衣物收拾得整潔有條理。
如果你家只有一間浴室，為了讓每個人使用起來感到舒適愉快，記得一定要保持良好的清潔習慣。所有的用品也必須是成雙的配套，像是：牙刷、毛巾、刮鬍刀、乳液等。
理想的情況是，洗臉台上有 2 個水槽，大家不必排隊使用。此外，不要忘了蠟燭之類的細節，有時這類小物有助於營造浪漫的氣氛。
擁有一個戶外區域，有助於伴侶一起放鬆休閒，在自然中培養起和諧的感情。如果你有座陽臺或花園，週末時可以在此共進早餐，或是來場浪漫的燭光晚宴。要使伴侶關係更親密，就是偶爾給對方一個小驚喜！
兩人共用的廚房必須保持乾淨整潔。沒有什麼比經常看到骯髒的盤子或垃圾，更令人厭惡的事情了！將使用過的物品好好收拾起，生活才會感覺更輕鬆。
倘若能夠設個小吧台，睡前在此小酌一杯，彼此交換日常心得，也可促進夫妻間感情。同時，當有親友來訪時，也可以一邊烹飪，一邊招待客人享用美食。
越來越多的人在家工作，倘若你們也是如此，最好分出一個房間來當作辦公室。這個空間一定要保持得整齊乾淨，文件檔案好好組織歸放，才能提增工作效率。
在這個空間裏，你們可以更自由隨興地玩些裝潢藝術，每個人都貢獻出自己最珍貴的收藏品，一起把它打造成超完美的工作室！
藝術品是裝飾精緻優雅住家不可或缺的元素，你們可以商量討論，採用何種風格的藝術品，將空間妝點得美麗又獨特。
兩人欣賞的風格或許相同，也可能有異，最重要的是你們能夠充分表達自己的興趣，並將之融入住家的空間裝飾。
當然，如果兩人的意見相左的話，這時候可以詢問專家的意見喔~
有時你們會需要來點娛樂休閒活動，如果空間允許，可以擺置起電視和其他視聽設備。在這裡一起看電影、聽音樂，也可以邀請親朋好友來開趴。
有時我們也需要一點獨處的時間，一個人好好思考、冥想，與世界暫時斷開連結。在這個環境中，我們可以獨自做些自己的事情，不被打擾，也不打擾別人。
在進門的地方，裝置起一些掛架，可以將日常穿著的衣物吊掛得整整齊齊；也可以讓每天進出家門使用的鑰匙、必須支付的帳單等等，都放在顯眼的地方，讓兩人的生活更有秩序。
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