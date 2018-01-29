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14 個美麗設計，讓你立刻想要一個不同的廚房！

Peggy Yu Peggy Yu
APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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你是否在乎白天花了幾個小時待上的廚房設計？現代廚房不僅是一個可以做飯的地方，也是一個我們可以和家人聚會、吃早餐、甚至和鄰居坐在一起喝咖啡的地方。

今天我們選擇了14個非常不同的時尚廚房照片，將完全取代普通的廚房。如果你想知道這些例子，請繼續看下去！

1.廚房裡也有一道牆

Casa AA, De Vivo Home Design De Vivo Home Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
De Vivo Home Design

De Vivo Home Design
De Vivo Home Design
De Vivo Home Design

開放式廚房模型被廣泛使用。除此之外，半開放式的廚房設計也很受歡迎。

這個案例如何！照片中的廚房展示了廚房與走廊以一座小牆相隔，與餐廳空間融為一體，劃分出自己的界限。

2.靈活的形狀

COCINA, La Credenza estudio • PEDINI MADRID La Credenza estudio • PEDINI MADRID 現代廚房設計點子、靈感&圖片
La Credenza estudio • PEDINI MADRID

La Credenza estudio • PEDINI MADRID
La Credenza estudio • PEDINI MADRID
La Credenza estudio • PEDINI MADRID

整個巨大的島型設計的廚房，各方面都是非常成功的。

因為有水龍頭、爐子、酒吧功能齊全。且在美學上是完美又靈活實際的！色彩也很特殊、加裝地面照明增添視覺享受！

3.可愛的細節

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors 廚房
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

另外一個廚房的例子，在設計上並沒有太大的差別，但仍然是一個獨特的廚房，因為細節的使用是講究的。

白色廚房連接的木製桌子很有趣，櫥櫃手把上有鬍子，燈是帽子的形式，使這間廚房獨一無二。

4.在廚房的地中海美食

Kitchen LOLA 38 Hotel 廚房
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

照片中的廚房是罕見的地中海風格的例子，其顏色如海藍色和自然綠色、圖案地板、木製櫥櫃、復古細節、可愛的窗簾和傳統的石爐，都讓人想一看再看！

5.壯麗的中島

Highlight Black, STUDIO COCOONS STUDIO COCOONS 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
STUDIO COCOONS

STUDIO COCOONS
STUDIO COCOONS
STUDIO COCOONS

廚房由一個灰色的嵌入式廚房和一個中島完成，在中島的壯觀設計中展現美學高峰，天然大理石的黑色白線更是絕佳細節。

6.廚房裡的綠色植物

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

當我們看到一個白色的現代化廚房時，照片中間的中島是以功能性的方式設計。

中島中間有瓦斯爐，其餘的部分被抬高，並作為一個酒吧。最後，放置在中島上的綠色植物，打造一個清爽，寬敞的氛圍。

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7.木頭、石頭和花崗岩

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos 廚房
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

接下來是一個大型廚房，用了許多不同的建材。像是由石頭和花崗岩製成的酒吧和木製酒吧，你可以嘗試這種風格！

8.北歐風格的廚房

homify 廚房收納櫃與書櫃 木頭 Black
homify

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北歐風格的廚房經常使用白色的牆壁、大量的配件、木製品、黑色和白色，照片中廚房也包含這些元素！

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9.明亮的廚房

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS 廚房
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

在位置空間非常大的案例中，需要一個和位置空間一樣寬的窗戶。可以讓廚房享有壯麗的景色，且沒有缺乏照明或空氣流通的問題。

10.漂亮的紅色

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 現代廚房設計點子、靈感&圖片
r79

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如果你的廚房超級大，就不要害怕使用的大面積的色彩。它看起來會比光源更引人注目。

11.聰明的解決方案

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA 廚房
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

在現代的白色廚房裡，櫥櫃的古董部分看起來很有趣。

依據牆壁的形狀來特別設計的轉角桌子，也是一個聰明的解決方案。

12.廚房裡的天空

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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接下來是一個非常聰明的迷人例子。內牆裝飾酷似星空、而圓形背光則喚起陽光的形狀和黃光。

13.輝煌的廚房

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık 廚房
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

這間裝飾以古典風格裝飾，配有傳統的木製櫥櫃以及反射光線的黑色的廚房系統櫃。

14.多功能廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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在這個廚房的例子中，將中島與工作台整合，這個巨型木桌無疑是一個成功整合功能的好案例！

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