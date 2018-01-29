14 個美麗設計，讓你立刻想要一個不同的廚房！

你是否在乎白天花了幾個小時待上的廚房設計？現代廚房不僅是一個可以做飯的地方，也是一個我們可以和家人聚會、吃早餐、甚至和鄰居坐在一起喝咖啡的地方。
今天我們選擇了14個非常不同的時尚廚房照片，將完全取代普通的廚房。如果你想知道這些例子，請繼續看下去！
開放式廚房模型被廣泛使用。除此之外，半開放式的廚房設計也很受歡迎。
這個案例如何！照片中的廚房展示了廚房與走廊以一座小牆相隔，與餐廳空間融為一體，劃分出自己的界限。
整個巨大的島型設計的廚房，各方面都是非常成功的。
因為有水龍頭、爐子、酒吧功能齊全。且在美學上是完美又靈活實際的！色彩也很特殊、加裝地面照明增添視覺享受！
另外一個廚房的例子，在設計上並沒有太大的差別，但仍然是一個獨特的廚房，因為細節的使用是講究的。
白色廚房連接的木製桌子很有趣，櫥櫃手把上有鬍子，燈是帽子的形式，使這間廚房獨一無二。
照片中的廚房是罕見的地中海風格的例子，其顏色如海藍色和自然綠色、圖案地板、木製櫥櫃、復古細節、可愛的窗簾和傳統的石爐，都讓人想一看再看！
廚房由一個灰色的嵌入式廚房和一個中島完成，在中島的壯觀設計中展現美學高峰，天然大理石的黑色白線更是絕佳細節。
當我們看到一個白色的現代化廚房時，照片中間的中島是以功能性的方式設計。
中島中間有瓦斯爐，其餘的部分被抬高，並作為一個酒吧。最後，放置在中島上的綠色植物，打造一個清爽，寬敞的氛圍。
接下來是一個大型廚房，用了許多不同的建材。像是由石頭和花崗岩製成的酒吧和木製酒吧，你可以嘗試這種風格！
在位置空間非常大的案例中，需要一個和位置空間一樣寬的窗戶。可以讓廚房享有壯麗的景色，且沒有缺乏照明或空氣流通的問題。
在現代的白色廚房裡，櫥櫃的古董部分看起來很有趣。
依據牆壁的形狀來特別設計的轉角桌子，也是一個聰明的解決方案。
這間裝飾以古典風格裝飾，配有傳統的木製櫥櫃以及反射光線的黑色的廚房系統櫃。
在這個廚房的例子中，將中島與工作台整合，這個巨型木桌無疑是一個成功整合功能的好案例！
如果你喜歡這篇文章，你可以看看：7 種用色鮮艷的現代廚房