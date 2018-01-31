你的星座是？來看12星座最適合的居家裝潢

每個星座都有特定的特徵，象徵著不同的個性和喜好，也讓我們對某些人、空間或特定顏色感覺更舒適。

這些特點反映在我們的穿衣方式和佈置環境的方式之中，比如我們的房子。

我們居家裝潢反映了我們的個性 ，有些人相信這是由於星座的影響。在今天的點子簿中，我們的設計師想根據你的星座來為你推薦最適合的居家裝潢，我們已經想好了你的完美裝飾。你快繼續往下看吧！