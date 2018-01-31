你的星座是？來看12星座最適合的居家裝潢

白羊座是火象的象徵，所以喜歡像紅色一樣強烈的顏色，可使在牆壁或家具上，看起來將會很壯觀。
具有創造性的個性，你的家也是你的避難所，享受現代和舒適的環境。
對於獅子座來說，奢侈是他們最大的弱點，他們的環境必須讓他們大放異彩。
他們喜歡優雅和精緻的裝飾，不能錯過金色的飾品，完全可以大膽使用夢幻般的扶手椅、壁爐和一個迷你酒吧。
在雙子星的人的家，建議可用廣闊的水晶空間與黃色舒適的家具等醒目的顏色相結合，或是大面積的樓梯，是他們的搶眼裝潢理想選擇。
社交領域是天秤座的最愛，寬敞明亮的空間、裝飾著藝術作品，尋求美的極致，就可以讓他們感到舒適和快樂。
在裝飾房屋時，水瓶座以非常規的趨勢而著稱。他們喜歡復古風格的軟墊家具並且結合現代作品！夠特別吧！
金牛座喜歡將大自然融入其內部; 你可採用一個垂直的花園或大窗戶進入他們的空間。他們偏愛的顏色是大地色！
處女座是非常有組織的，他們喜歡給自己留下良好的印象，所以他們喜歡在在裝潢時使用書櫃或收納架。
通常選擇的顏色是灰色和深綠色，但也有其他人喜歡白色的純度和亮度。
摩羯座喜歡在複雜的環境之中，強調他自己的位置。可選擇有裝飾品或雕刻的家具，也可作為一個勤勞的標誌，打造在家中的辦公室。
對於巨蠍座來說，家是原始的內在根本，所以他們熱愛創造舒適的氛圍、喜歡看家庭照片和金屬元素。
天蠍座的人前衛而神秘，他們喜歡用紅色和黑色來裝飾、昏暗的燈光和吊燈等，偏好強烈的色彩。他們也很優雅，喜歡讓人留下良好的第一印象！
雙魚座喜歡自然，可衍生到內部的家具、配件和圖像，像是大海一般的設計與顏色都是他們通常熱愛的選擇，所以地中海的居家設計風格，就會是雙魚座最理想的設計方式！