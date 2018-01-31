你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

你的星座是？來看12星座最適合的居家裝潢

Peggy Yu Peggy Yu
Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura 客廳
Loading admin actions …

每個星座都有特定的特徵，象徵著不同的個性和喜好，也讓我們對某些人、空間或特定顏色感覺更舒適。

這些特點反映在我們的穿衣方式和佈置環境的方式之中，比如我們的房子。

我們居家裝潢反映了我們的個性 ，有些人相信這是由於星座的影響。在今天的點子簿中，我們的設計師想根據你的星座來為你推薦最適合的居家裝潢，我們已經想好了你的完美裝飾。你快繼續往下看吧！

1.白羊座

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA 客廳
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

白羊座是火象的象徵，所以喜歡像紅色一樣強烈的顏色，可使在牆壁或家具上，看起來將會很壯觀。

具有創造性的個性，你的家也是你的避難所，享受現代和舒適的環境。

2.獅子座

Buspro ism Eric Kuster, Boley Boley 客廳壁爐與配件
Boley

Boley
Boley
Boley

對於獅子座來說，奢侈是他們最大的弱點，他們的環境必須讓他們大放異彩。

他們喜歡優雅和精緻的裝飾，不能錯過金色的飾品，完全可以大膽使用夢幻般的扶手椅、壁爐和一個迷你酒吧。

3.射手座

homify 隨意取材風玄關、階梯與走廊
homify

homify
homify
homify

射手座人喜歡旅行，所以在裝修房屋時，一定不要錯過從遙遠國家來的作品或藝術品。他們欣賞中性的色調勝過華麗的表面裝飾。

4.雙子座

Ristrutturazione casa a schiera, Arch. Antonella Laruccia Arch. Antonella Laruccia 走廊 & 玄關 金屬
Arch. Antonella Laruccia

Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia
Arch. Antonella Laruccia

在雙子星的人的家，建議可用廣闊的水晶空間與黃色舒適的家具等醒目的顏色相結合，或是大面積的樓梯，是他們的搶眼裝潢理想選擇。

5.天秤座

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura 客廳
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

社交領域是天秤座的最愛，寬敞明亮的空間、裝飾著藝術作品，尋求美的極致，就可以讓他們感到舒適和快樂。

6.水瓶座

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors 客廳
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

在裝飾房屋時，水瓶座以非常規的趨勢而著稱。他們喜歡復古風格的軟墊家具並且結合現代作品！夠特別吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7.金牛座

Flugel 180 Straight Sliding Door Hardware Coastal Joinery Hardware 泳池
Coastal Joinery Hardware

Flugel 180 Straight Sliding Door Hardware

Coastal Joinery Hardware
Coastal Joinery Hardware
Coastal Joinery Hardware

金牛座喜歡將大自然融入其內部; 你可採用一個垂直的花園或大窗戶進入他們的空間。他們偏愛的顏色是大地色！

8.處女座

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni 客廳
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

處女座是非常有組織的，他們喜歡給自己留下良好的印象，所以他們喜歡在在裝潢時使用書櫃或收納架。

通常選擇的顏色是灰色和深綠色，但也有其他人喜歡白色的純度和亮度。

9.摩羯座

Estar do Crítico de Cinema, Francisco Humberto Franck Francisco Humberto Franck 書房/辦公室
Francisco Humberto Franck

Francisco Humberto Franck
Francisco Humberto Franck
Francisco Humberto Franck

摩羯座喜歡在複雜的環境之中，強調他自己的位置。可選擇有裝飾品或雕刻的家具，也可作為一個勤勞的標誌，打造在家中的辦公室。

10.巨蠍座

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio 客廳
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

對於巨蠍座來說，家是原始的內在根本，所以他們熱愛創造舒適的氛圍、喜歡看家庭照片和金屬元素。

11.天蠍座

Living Room Luke Cartledge Photography 客廳
Luke Cartledge Photography

Living Room

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

天蠍座的人前衛而神秘，他們喜歡用紅色和黑色來裝飾、昏暗的燈光和吊燈等，偏好強烈的色彩。他們也很優雅，喜歡讓人留下良好的第一印象！

12.雙魚座

Casa Escarpas de Lago, Lais Albergaria Designer Associados Lais Albergaria Designer Associados 客廳
Lais Albergaria Designer Associados

Lais Albergaria Designer Associados
Lais Albergaria Designer Associados
Lais Albergaria Designer Associados

雙魚座喜歡自然，可衍生到內部的家具、配件和圖像，像是大海一般的設計與顏色都是他們通常熱愛的選擇，所以地中海的居家設計風格，就會是雙魚座最理想的設計方式！

看更多：12 星座專屬的 12 款室內裝潢風格

星座控看過來！最適合十二星座的美麗浴室設計

9 種讓你的居家空間起大變化的小撇步

把小空間打造成小皇宮! 31 種必知撇步
射手座的來喊一聲吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了