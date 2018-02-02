兩層樓別墅: 木頭與玻璃共構的天空之家

你是宮崎駿迷，或是「天空之城」的鐵粉嗎？我們無法把動漫帶到現實世界中，讓你實現夢想，但當看到這座非常夢幻的建築物後，我們迫不及待便想帶你去參觀！這座名為 Casa El Iman 的現代風建築物，採用木頭和玻璃為主要建材，架高的設計搭配通透的視覺效果，讓大家一看就驚豔異常！想看看它的真實面目嗎？趕快加入我們一起來探訪吧！
當你走近這棟建築物時，一定會被它玻璃所打造的屋體所震懾！近乎全透明的視覺觀感，創造出彷彿會呼吸般的錯覺～
走上這棟建物的階梯時，你一定忍不住想換上一雙玻璃高跟鞋吧！
繞到另一面來看，我們看到完全不一樣的風貌。這一側採用大量的木頭來打造，呈現出半封閉式的外觀。帶有溫柔質感的牆面上開出多面方型玻璃窗，讓日光可以源源透入，保留起部分的隱私感。
架高的設計，讓屋體彷彿懸在空中，創造出一種漂浮感，有如一座空中城堡～
上到樓道後，可以看到這樣的神奇畫面！往前延伸的木頭地板，一邊是可以盡覽屋外風光的玻璃牆，一邊則是木造的封閉式牆面。
陽光灑在木質板面上，天然的紋理不需要任何人工綴飾～
由室內向外望，藍色晴空，綠色山林，全都近在眼前。這棟玻璃和木頭打造的夢想之家，滿足你擁抱大自然的深切渴望！
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