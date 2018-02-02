改造磚頭老平房: 有花園露台的現代風別墅

從結構上來看，這座平房其實問題不大。它所坐落的位置有綠意包繞，令人欣羨到極點。然而，房子過時的外觀確實讓它變得不怎麼吸引人。特別是傳統式的開窗和黃磚的組合，構成了一幅老掉牙的畫面。如何改造呢？立刻一起看下去！
裝修後的老屋，你大概不太認得了吧？換上新裝的它，有著現代風的漂亮窗戶，明亮潔白的粉牆，搭配黑色及灰色調大門和階梯，創造出令人一見驚豔的時尚外觀。
超大的花園和露台也是亟待改造，大片的空間本身已是一大優勢，可供建築師大展身手。正由於蘊藏的潛力十足，究竟該將它規劃成哪些用途，實在令人期待～
現在出現在我們眼前的，是一座有著堅固頂蓋的美麗露台。它覆蓋起前廊寬廣的區塊，讓住戶可以在下雨天進行戶外活動，陽光明媚的日子也不怕被曬黑。
進到室內來，我們看到一處非常美麗質樸的空間。木質的地板結合現代風傢俱，創造出簡約紓壓的基調。黑色門框及透明玻璃，讓戶外景觀一覽無遺。如此精彩的組合，令人激賞不已！
廚房的設計也採用極簡主義，構成這個簡單又別致的空間。漂亮的中島設有水槽和小吧台，一旁的櫥櫃則整合了冰箱、烤箱和儲藏室。在如此清爽的環境下烹飪，美食嚐來也格外可口吧！
這間餐廳位於房子前方的角落，自成一個獨立的空間。牆面上開出的狹長型窗戶，為室內帶來彷彿繪畫作品般的畫面。沿著牆壁擺置的櫥櫃，具有超大收納功能。當親友聚餐時，大家一起分享美味佳餚，是多麼美好的時光！
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