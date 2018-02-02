改造磚頭老平房: 有花園露台的現代風別墅

老式的平房一般並不會太吸引人，儘管如此，垂垂老矣的它並不見得就必須如此終老一生。倘若遇上老屋改造能手，施加回春之術後，還是可望變身成令人刮目相看的美屋！

今天我們要帶你去參觀一座老平房改造成的現代風別墅，裝修後的花園露台保證讓你驚豔！負責這項專案的 CHORA ARCHITECTEN 建築專家將要施展魔法，趕快一起去瞧瞧吧！