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改造磚頭老平房: 有花園露台的現代風別墅

Genie Chien Genie Chien
eigentijdse villa te Maasbree, CHORA architecten CHORA architecten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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老式的平房一般並不會太吸引人，儘管如此，垂垂老矣的它並不見得就必須如此終老一生。倘若遇上老屋改造能手，施加回春之術後，還是可望變身成令人刮目相看的美屋！

今天我們要帶你去參觀一座老平房改造成的現代風別墅，裝修後的花園露台保證讓你驚豔！負責這項專案的 CHORA ARCHITECTEN 建築專家將要施展魔法，趕快一起去瞧瞧吧！

改造前的外觀

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從結構上來看，這座平房其實問題不大。它所坐落的位置有綠意包繞，令人欣羨到極點。然而，房子過時的外觀確實讓它變得不怎麼吸引人。特別是傳統式的開窗和黃磚的組合，構成了一幅老掉牙的畫面。如何改造呢？立刻一起看下去！

美麗的現代風

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裝修後的老屋，你大概不太認得了吧？換上新裝的它，有著現代風的漂亮窗戶，明亮潔白的粉牆，搭配黑色及灰色調大門和階梯，創造出令人一見驚豔的時尚外觀。

改造前的花園和露臺

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超大的花園和露台也是亟待改造，大片的空間本身已是一大優勢，可供建築師大展身手。正由於蘊藏的潛力十足，究竟該將它規劃成哪些用途，實在令人期待～

頂蓋設計

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現在出現在我們眼前的，是一座有著堅固頂蓋的美麗露台。它覆蓋起前廊寬廣的區塊，讓住戶可以在下雨天進行戶外活動，陽光明媚的日子也不怕被曬黑。

室內裝潢

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進到室內來，我們看到一處非常美麗質樸的空間。木質的地板結合現代風傢俱，創造出簡約紓壓的基調。黑色門框及透明玻璃，讓戶外景觀一覽無遺。如此精彩的組合，令人激賞不已！

極簡風廚房

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廚房的設計也採用極簡主義，構成這個簡單又別致的空間。漂亮的中島設有水槽和小吧台，一旁的櫥櫃則整合了冰箱、烤箱和儲藏室。在如此清爽的環境下烹飪，美食嚐來也格外可口吧！

餐廳

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這間餐廳位於房子前方的角落，自成一個獨立的空間。牆面上開出的狹長型窗戶，為室內帶來彷彿繪畫作品般的畫面。沿著牆壁擺置的櫥櫃，具有超大收納功能。當親友聚餐時，大家一起分享美味佳餚，是多麼美好的時光！

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