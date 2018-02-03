裝潢你的臥室: 6 項絕對要避免的錯誤

舒適感是臥室裏必備的重大元素，因此，不銹鋼和玻璃這類堅硬的材質，通常不太適合用於臥室。你可以偶爾用於床頭或床頭櫃，但小心不要過度使用了。

相比之下，木材是更令人感到愉悅的材料，能夠創造出吸引人的氛圍。