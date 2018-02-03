裝潢你的臥室: 6 項絕對要避免的錯誤

臥室，是住宅裡面與我們個人最親密的空間。我們每天都要在這裡休息和充電，因此，很重要的是要使它成為一處舒適又紓壓的好環境。臥房的空間通常都比我們所希望的來得小，在此情況下，要如何才能將臥室打造成理想的休憩地點，需要仔細的構思和規劃。想要裝潢出一個良好的臥室空間，有時不免過猶不及。以下是 6 項設計上常犯的錯誤，希望大家都別誤踩地雷！
舒適感是臥室裏必備的重大元素，因此，不銹鋼和玻璃這類堅硬的材質，通常不太適合用於臥室。你可以偶爾用於床頭或床頭櫃，但小心不要過度使用了。
相比之下，木材是更令人感到愉悅的材料，能夠創造出吸引人的氛圍。
臥室是休閒的同義詞，為了達到內心的寧靜，最好不要使用太過搶眼的色系。建議你避免採用太多的紅色、粉紅色，或是過於濃烈的色彩。
選擇柔軟、中性、樸實和自然的色系，較能營造紓壓的感受。
太強的對比色彩，有時會破壞臥室裡頭的和諧性。臥室裏使用的色彩組合，必須要能傳達出一種秩序感和平衡感。挑選床上用品和其他布料時，尤其要記住這一點。
如果說喜歡營造出一些層次感的話，不妨效仿圖中這間臥室的做法，讓房間裏頭的色系依舊協調。
住宅裡的每個房間，都不可缺少光線。即使你大部分時間都是夜間才在臥室入眠，但是自然採光在白天還是很重要，像是清晨的陽光照射進房間來，可以喚醒我們展開新的一天。
你可以為臥室添加一些好看的窗簾，但記得在白天時，一定要讓陽光照進室內來。
無論你是擁有一間獨立的現代風更衣室，或者你的臥室角落擺設了一個簡單的小衣櫥，你都得在臥房裡設置一處衣物儲藏室，讓物件保持得整潔乾淨，最好還帶有一些風格設計，能夠與臥室空間相匹配。
堆滿家具的房間會產生混亂的感覺，令人心生不愉快的感覺。為了避免這一點，我們應該選擇具有儲納功能的家具，像是可以收納床被的床鋪，或是可以儲物的床頭櫃等。
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