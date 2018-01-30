今年我家一定要更乾淨美麗! 8 張室內圖告訴你怎麼做

也許你的家不是很大，無法容納一個寬敞且充滿現代感的更衣間，但是其實你可以利用一面小牆就把衣物整理地有條有理。這個祕訣就是，你可以請專家為你打造一個量身訂做的衣櫥，衣櫥裡頭有不同大小的格子，然後再利用不同的籃子以及小箱子，將不同的物品擺放好。
假如說你的浴室很老舊的話，其實你不用全部打掉翻新。只需要選擇一個中性色系的油漆顏色，自己或者是請人重新油漆，這樣就可以掩飾原本因為潮濕而產生的痕跡。你也可以換掉原本洗手台的櫃門，讓浴室的畫面更為整潔明亮。
衣帽區的收納可以展現你的創意，你不一定要買制式化的家具，而是可以發揮你的無限想像，將不用的籃子或是類似的物件釘上牆面，改造成另類的收納空間。
翻新臥室最實用且簡單快速的方法是更換房間的布織品。新的床罩或者是被單可以完全改變室內的氛圍。你也可以用簡單的裝飾品，例如雕像或是雕塑品讓臥室展現新面貌。
一個像是圖書館一樣的全牆面書櫃可以讓你的愛書不迷路之外，還可以成為室內空間的絕佳展示品。你可以將裝飾小件以及書本隨性擺放，讓牆面更有風格。
目前樓梯下沒有任何功能嗎? 你可以請專家為你施工，打造出數個抽屜，創造出額外的儲物空間~
廚房的地板如果沒有維持整潔的話，很容易整個空機看起來都非常雜亂。你可以請專人清理，或者是自己維護，讓烹飪的空間更有魅力。
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