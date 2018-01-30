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19 種利用小角落打造庭院的好點子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo 露臺
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對於家中面積不大的人來說，要能擁有一個庭院是多麼奢侈的事情啊?! 其實不管你的房子的大小為何，你都可以將小角落打造成美輪美奐的庭院。不管是鄉村風，極簡風或者是地中海風的戶外空間，只要費點心思，你就能夠享受美好的綠意。今天我們要為你介紹 19 種利用小角落打造庭院的好點子，你不需要花太多心思，或者是花大錢改造空間，這些小點子能讓你的戶外角落變得十分不一樣。當然，如果你對自己的改造功力有疑慮的話，你可以請專家協助你~

現在就一塊來看看這些好點子吧~

1. 在小小的庭院裡頭垂掛吊床，空間立刻有了度假感~

Villa Cherie, CO-TA ARQUITECTURA CO-TA ARQUITECTURA 庭院
CO-TA ARQUITECTURA

CO-TA ARQUITECTURA
CO-TA ARQUITECTURA
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2. 種植不同高低大小的仙人掌，小花圃很有沙漠風情。

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo 露臺
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

3. 利用牆邊的角落，讓熱帶植物成為美麗點綴。

Tropical Contemporâneo, Mateus Motta Paisagismo Mateus Motta Paisagismo 庭院
Mateus Motta Paisagismo

Mateus Motta Paisagismo
Mateus Motta Paisagismo
Mateus Motta Paisagismo

4. 將牆上擺放不同盆栽，任何角落都不留白~

Residência Paineiras, Ambiento Arquitetura Ambiento Arquitetura 溫室 木頭 Wood effect
Ambiento Arquitetura

Ambiento Arquitetura
Ambiento Arquitetura
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5. 沿著樓梯種植喜歡的植物，走起路來更有精神!

Paisagismo de Guapi, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados 庭院
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

6. 不同的石頭可以讓小庭院更有味道~

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

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7. 樓梯下的空間別放過，用石子與盆栽點綴這個角落吧~

8. 通道的兩旁可以請專人種植草坪，活力十足!

Casa Liberdade, Na Lupa Design Na Lupa Design 庭院
Na Lupa Design

Na Lupa Design
Na Lupa Design
Na Lupa Design

9. 利用不用的舊窗戶，改造成擺放盆栽的家具。

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores 庭院
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

10. 白色的花圃裡頭種植可愛的綠色植物，非常有生氣~

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd 庭院
David James Architects &amp; Partners Ltd

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

11. 購買同樣造型但不同大小的盆栽，藉此打造出豐富的層次。

Área de lazer no cond. Barra Bali, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta 露臺
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

12. 或是利用垂直與水平擺放的木板，鋪在小石子上~

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores 溫室
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

13. 鐵製的格狀吊飾上垂掛不同造型的盆栽，十分有特色~

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores 庭院
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

14. 選擇的花種也很重要! 它們的造型甚至可以成為最佳的藝術品~

homify 庭院
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homify
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15. 編織狀的圍牆很有魅力，而且可以襯托出植物的美~

Quercus Raised Beds -Extra Space in a small garden, Quercus UK Ltd Quercus UK Ltd 庭院
Quercus UK Ltd

Quercus Raised Beds -Extra Space in a small garden

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
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16. 樓梯下的區域配合上照明，鮮活生動~

Remodelación Casa SL-01, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS 庭院
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

17. 利用碎掉的石子，妝點花圃~

Dumas 343, Polanco cdmx. , Hábitas Hábitas 庭院 石板 Green
Hábitas

Hábitas
Hábitas
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18. 或是選擇大面積的家飾品，讓庭院有焦點~

Hotel Mesón de Santa Rosa, Tectónico Tectónico 庭院
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

19. 或是擺放藤製座椅，增添愜意感~

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers 庭院
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
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