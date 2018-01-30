對於家中面積不大的人來說，要能擁有一個庭院是多麼奢侈的事情啊?! 其實不管你的房子的大小為何，你都可以將小角落打造成美輪美奐的庭院。不管是鄉村風，極簡風或者是地中海風的戶外空間，只要費點心思，你就能夠享受美好的綠意。今天我們要為你介紹 19 種利用小角落打造庭院的好點子，你不需要花太多心思，或者是花大錢改造空間，這些小點子能讓你的戶外角落變得十分不一樣。當然，如果你對自己的改造功力有疑慮的話，你可以請專家協助你~
現在就一塊來看看這些好點子吧~
1. 在小小的庭院裡頭垂掛吊床，空間立刻有了度假感~
2. 種植不同高低大小的仙人掌，小花圃很有沙漠風情。
3. 利用牆邊的角落，讓熱帶植物成為美麗點綴。
4. 將牆上擺放不同盆栽，任何角落都不留白~
5. 沿著樓梯種植喜歡的植物，走起路來更有精神!
6. 不同的石頭可以讓小庭院更有味道~
7. 樓梯下的空間別放過，用石子與盆栽點綴這個角落吧~
8. 通道的兩旁可以請專人種植草坪，活力十足!
9. 利用不用的舊窗戶，改造成擺放盆栽的家具。
10. 白色的花圃裡頭種植可愛的綠色植物，非常有生氣~
11. 購買同樣造型但不同大小的盆栽，藉此打造出豐富的層次。
12. 或是利用垂直與水平擺放的木板，鋪在小石子上~
13. 鐵製的格狀吊飾上垂掛不同造型的盆栽，十分有特色~
14. 選擇的花種也很重要! 它們的造型甚至可以成為最佳的藝術品~
15. 編織狀的圍牆很有魅力，而且可以襯托出植物的美~
16. 樓梯下的區域配合上照明，鮮活生動~
17. 利用碎掉的石子，妝點花圃~
18. 或是選擇大面積的家飾品，讓庭院有焦點~
19. 或是擺放藤製座椅，增添愜意感~