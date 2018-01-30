對於家中面積不大的人來說，要能擁有一個庭院是多麼奢侈的事情啊?! 其實不管你的房子的大小為何，你都可以將小角落打造成美輪美奐的庭院。不管是鄉村風，極簡風或者是地中海風的戶外空間，只要費點心思，你就能夠享受美好的綠意。今天我們要為你介紹 19 種利用小角落打造庭院的好點子，你不需要花太多心思，或者是花大錢改造空間，這些小點子能讓你的戶外角落變得十分不一樣。當然，如果你對自己的改造功力有疑慮的話，你可以請專家協助你~

現在就一塊來看看這些好點子吧~