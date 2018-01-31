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造價 360 萬台幣的 24.8 坪兩層樓木造獨棟房

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大部分的日本人非常喜歡木造結構的房子，因為這樣的素材可以防濕氣，並且調節室內的溫度，對於人體健康非常有益處。除此之外，木頭所帶來的溫暖與溫馨的氛圍，更是任何人工素材都無法取代的。今天我們將要前往日本的岡山市，欣賞由當地的專家所打造的一間佔地 34.5 坪，建築面積 24.8 坪的兩層樓木造獨棟房。 雖然說建築面積不大，但是專家利用天窗以及中庭的設計，讓家裡頭充滿驚喜，打造出非常溫暖且帶有現代感的居家空間~

話不多說，讓我們一起欣賞房子的外觀以及內部的裝潢細節吧~

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屋主是一對愛貓的夫妻，而專家為了他們規劃了山形的屋頂，而大門的區塊也搭配相應的形狀，雖然是傳統的結構卻非常有現代感。牆壁使用了膠合板，地板則是混凝土，小小的前院則十分可愛讓人感到很親切~

與庭院連結

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與庭院連結在一塊的室內空間更為明亮有朝氣，並且利用庭院的溫柔景緻，為室內增添了風情。

木造的結構

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木頭的樑柱不僅有支撐的作用而已，以視覺效果來說也十分有美感~

麻雀雖小，五臟俱全

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雖然室內的面積不大，但是各個領域的機能都很完善。最重要的是家具以及家飾品都非常有家的溫度，毫不生冷或是匠氣。

燈光照明也是學問

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多個天花板的照明更加襯托出木頭的質感，各個角落都很有情調。

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天窗的設計

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有天窗的中庭讓小房子多了一個不會被窺視的小天地，不管是白天或是黑夜，往上瞧瞧天空的樣貌，豈不是最好的紓壓方式呢?

這就是我的家!

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最後再來看看小房子的正面外觀，可愛的樣貌以及小細節，是不是讓人很慶幸地覺得: 這就是我的家呢?

延伸閱讀:

用木材打造居家生活: 10 種讓你被自然氣息環繞的木造術

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