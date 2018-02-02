陽台小花園：10 種絕佳的好點子！

陽臺對於現代人來說是不可多得的休閒基地，在這裡你可以暫時遠離都市的塵囂，享受屬於自己的美好時光。如果你喜歡花草綠意的話，你可以把這裡打造成一個小花園，感受來自自然的美好氣息。今天我們找到了 10 個美好的範例，讓你親眼看看各個屋主以及專家們是如何妝點陽臺，把它們改造成愜意的小花園。現在就一塊欣賞吧！