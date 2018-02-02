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陽台小花園：10 種絕佳的好點子！

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臺對於現代人來說是不可多得的休閒基地，在這裡你可以暫時遠離都市的塵囂，享受屬於自己的美好時光。如果你喜歡花草綠意的話，你可以把這裡打造成一個小花園，感受來自自然的美好氣息。今天我們找到了 10 個美好的範例，讓你親眼看看各個屋主以及專家們是如何妝點陽臺，把它們改造成愜意的小花園。現在就一塊欣賞吧！

1. 打造小水池

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如果預算以及空間還算充裕，你可以請專家幫你在陽臺打造一個小水池，在裡面中一些水生的植物，這樣坐在陽臺的時光，是不是更加療癒呢？

2. 禪風造景

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這個陽臺使用了石頭以及造型簡約的植物，營造出美好的禪意…

3. 人造草坪

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你也可以鋪上人造的草坪，並且在牆面上種植爬藤植物

4. 簡單擺放盆栽

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直譯空間設計有限公司

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或是簡單地擺放小盆栽，種植喜歡的香草…

5. 利用舊書櫃

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你也可以利用不用的舊書櫃，把它們改造成植物們的家～

6. 隨性風格

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也可以隨性地種植各類花草植物，不需要有任何的規則～

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7. 爬藤植物

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爬藤植物可以讓小陽台更有風情，彷彿像是小森林～

8. 稱職的配角

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將陽臺的功能劃分好，讓植物成為稱職的配角～

9. 典雅的氣息

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利用米白色的櫃子當成植物們的棲身之地，非常典雅～

10. 小叢林

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不僅可以利用牆面空間，地面空間也可以擺滿植物，打造出小叢林～

延伸閱讀：

8 種用小錢打造悠閒陽臺的創意撇步

陽臺設計: 5 個讓你超放鬆的戶外小綠洲

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