兩層樓的現代風別墅：混搭混凝土與木頭的時尚挑高空間

你正打算蓋一間現代風的別墅嗎？那你一定要記得掌握幾個重點，也就是簡約俐落的線條，以及中性的色系。雖然說混凝土以及玻璃是最常被使用的材質，但是只要搭配得宜，木頭也可以呈現出現代感。今天要介紹的別墅正是搭配了混凝土與木頭，以俐落的結構打造出非常大器的外觀。屋子裡頭也延續了外觀的主旨，以木頭與混凝土混搭出時尚又溫暖的氣息。

現在就一塊來看看這一間現代風的別墅吧！