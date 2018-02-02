兩層樓的現代風別墅：混搭混凝土與木頭的時尚挑高空間

你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
你正打算蓋一間現代風的別墅嗎？那你一定要記得掌握幾個重點，也就是簡約俐落的線條，以及中性的色系。雖然說混凝土以及玻璃是最常被使用的材質，但是只要搭配得宜，木頭也可以呈現出現代感。今天要介紹的別墅正是搭配了混凝土與木頭，以俐落的結構打造出非常大器的外觀。屋子裡頭也延續了外觀的主旨，以木頭與混凝土混搭出時尚又溫暖的氣息。
現在就一塊來看看這一間現代風的別墅吧！
首先讓我們欣賞別墅的外觀，俐落的幾何結構非常有現代建築的美感，以白色混凝土作為主要的素材，巧妙地混搭木頭元素，整間別墅看起來毫不生冷！
從正面看過去，可以看到專家也結合了大量的玻璃元素，非常時尚！
木頭大門的不同色階看起來非常有美感，陽光照射下產生的光影也如此～
綠色的走道讓有個性的住宅多了生氣～
庭院的造景讓人感到非常紓壓～
屋子裡頭的公共領域採取挑高的設計，因此感覺更為大器。
需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！
大片的玻璃落地窗讓室內洋溢著自然光，通透感非常棒！
客廳的設計簡單，家具非常古典，因此有多種的風格～
餐廳設計簡潔，空間寬敞，並且與廚房連結～
廚房裡頭使用了大量石材，搭配木頭廚櫃更有自然的氣息～
浴室裡頭採取乾濕分離的設計，灰色系的色調營造出時尚的氛圍～
延伸閱讀：
現代風透天別墅：一間以黑白灰為主的簡約時尚居所
現代風別墅外觀: 11 個可以帶給你無窮靈感的設計
在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!