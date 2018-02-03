兩層樓獨棟別墅: 一間裡外都高雅的簡約住家

一般的屋主都希望擁有寬敞的空間，讓家人住得舒服之外，最好還有一些戶外空間，多些活動的場域，也讓生活更有呼吸的空間。今天要帶大家去參觀一座雙層樓的住宅，它不僅擁有雅致的外觀，內部裝潢也流露出高雅的氣質，簡約低調，便提供屋主一家人良好的居住機能。如此質量俱佳的美宅，立刻就一起來參觀吧！
這棟房子的外觀設計得相當簡單，就已流露出高雅的格調。雙層樓構造，有陽台，還有附加頂蓋的露台，保護起前廊區塊。
幾何型窗格飾以白色邊框，襯著大片玻璃，帶來通透的視覺美感～
繞到另一面來參觀，白色與灰色搭配的屋體，簡約低調毫不浮誇，卻讓每名路人忍不住一再回望～
進到室內，迎面便是敞亮的客廳。專家在天花板上裝置了造型燈飾，投注下柔和明亮的光線。大片的窗外傾洩入自然光，打在光亮的地板上，讓室內更顯得通風清爽！
空間採用黑白雙色為主調，構成鮮明的視覺美感。簡約的流理台下，有著充裕的儲物櫃。天花板上同樣裝置著造型燈飾，良好的自然採光為室內帶來明亮的氛圍。
休憩空間打造得溫馨且舒適。白淨的天花板和壁面，與帶有美麗紋理的地板相呼應。床上點綴以亮色的床被，與深藍調落地窗簾構成鮮明的對比。
深棕色的樓梯與白色壁面構成對比，搭配簡約的欄杆扶手，維護上下樓的安全。樓道間開了扇窗戶，讓室外綠意成為住家的一幅天然畫作！
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