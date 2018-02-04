西貢小巷的美麗傳說：一棟高挑優雅的白色獨棟屋！

走在城市巷弄之間，你曾否不經意抬頭一望，發現街角出現令人驚豔的建築呢？它們藏身於大街小巷之間，與周遭景致構成奇異對比，獨特的造型與別致的設計，彷彿出現在轉角的奇蹟！今天我們要帶你去西貢參觀的這座建物，就有這麼神奇的魅力，高挑的身材加上優雅的風格，宛如一個美麗的傳說，等著你去探訪發掘它的故事。現在就一起出發去拜訪吧！