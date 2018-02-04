西貢小巷的美麗傳說：一棟高挑優雅的白色獨棟屋！

走在城市巷弄之間，你曾否不經意抬頭一望，發現街角出現令人驚豔的建築呢？它們藏身於大街小巷之間，與周遭景致構成奇異對比，獨特的造型與別致的設計，彷彿出現在轉角的奇蹟！今天我們要帶你去西貢參觀的這座建物，就有這麼神奇的魅力，高挑的身材加上優雅的風格，宛如一個美麗的傳說，等著你去探訪發掘它的故事。現在就一起出發去拜訪吧！
站在街角望向這棟建物，高挑修長的身影，矗立在鄰里之間，顯得如此獨樹一幟！僅有 9.68 坪的面積，在都市巷弄間向上延伸，長成了意想不到的雅致宅第，讓過往路人一眼就驚豔！
當夜晚來臨，暮色下的它呈現出與白日截然不同的一面。溫柔的光線穿過格柵式門窗，散發出迷人的氛圍，彷彿正在柔聲召喚主人歸來，投入它溫暖的懷抱～
進到室內，眼前是非常簡約的家居佈局。矩型開放空間內，集合了客廳、廚房與餐廳的功能。右側一道通往上方樓層的樓梯，木材的質地充滿溫暖的調性。
廚房空間配備相當俱全。木作櫥櫃集合了所有烹飪用具，上下櫃間夾著一道綠色牆面，與同樣綠色系的餐桌構成良好的呼應。
轉個方向，我們看到設計師在樓梯下裝置起層櫃，充裕的空間可作為裝飾品展示區，也可擺放大量的書籍。這樣的設計賦予空間多功能用途，堪稱巧妙至極！
樓上的空間規劃成非常舒適的起居室，草綠色沙發組搭配同色系咖啡桌，底下鋪墊著彩色條紋地毯，將白色空間妝點得繽紛又多彩！
休憩的空間採用白色為主調，搭配柔和的大地系窗簾、抱枕和地板。格柵式窗戶外便是城市街景，蘊釀出一股大隱隱於市的氛圍來～
這樣的奇特建築究竟是如何佈局的呢？看看這張樓層展示圖，你便可以一眼分曉。層次分明的隔間與配置，讓起居功能向上延伸，生活機能俱全，令人十足欣羨！
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